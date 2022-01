નવી દિલ્હી: દેશમાં કોરોના અને ઓમિક્રોનના કેસોમાં (Increase in Corona case) વધારાને કારણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે 7 જાન્યુઆરીથી વર્ચ્યુઅલ સુનાવણી (Virtual hearing Supreme Court from January 7) હાથ ધરવામાં આવશે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેના તમામ ન્યાયાધીશોને ( judges decided to get work done from residential office) તેમના રહેણાંક કાર્યાલયમાંથી કામ કરાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે એક પરિપત્ર દ્વારા જણાવ્યું

સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે એક પરિપત્ર દ્વારા જણાવ્યું હતું કે, 10 જાન્યુઆરીથી, ફક્ત ખૂબ જ અરજન્ટ કેસો, તાજા મામલા, જામીનના મામલા, અટકાયત અને નિયત તારીખના કેસ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવશે.

પરિપત્ર ઓમિક્રોન વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને આવ્યો

આ પરિપત્ર ઓમિક્રોન વાયરસના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને આવ્યો છે. એકંદરે, છેલ્લા 24 કલાકમાં દિલ્હીમાં 15,000 થી વધુ કેસ સહિત ભારતમાં 90,000 થી વધુ કેસ નોંધાયા છે.

કોર્ટે આવું જ વલણ અપનાવ્યું હતું

જ્યારે પહેલું લોકડાઉન લાદવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે કોર્ટે પણ આવું જ વલણ અપનાવ્યું હતું અને ન્યાયાધીશો દ્વારા તેમના રહેણાંક કાર્યાલયો દ્વારા ફક્ત તાકીદની બાબતોની સુનાવણી કરવામાં આવી રહી હતી. ધીમે ધીમે અદાલતે અઠવાડિયામાં બે દિવસ શારીરિક સુનાવણી શરૂ કરી અને ન્યાયાધીશોએ કોર્ટ રૂમમાંથી સુનાવણી શરૂ કરી અને ત્યારબાદ કોર્ટ રૂમમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં વકીલોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

વકીલોની આવક પર વિપરીત અસર પડી

વકીલોની આવક પર વિપરીત અસર પડી હતી. ધીમે ધીમે વસ્તુઓ પાટા પર આવવા લાગી અને વકીલોને વિવિધ બાર એસોસિએશનો દ્વારા આર્થિક મદદ આપવામાં આવી. ઘણા પીડિતો લોકો પણ છે કારણ કે તમામ પ્રકારના કેસ કોર્ટ સમક્ષ સૂચિબદ્ધ નથી તેના કારણે તેમના કેસમાં વિલંબ થાય છે.

