કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના પૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન પાર્થ ચેટર્જી (Former West Bengal Education Minister Partha Chatterjee) અને તેમની સહાયક અર્પિતા મુખર્જીને કોલકાતાની વિશેષ અદાલતે 18 ઓગસ્ટ સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં (Sent Parth Chatterjee and Arpita Mukherjee to judicial custody) મોકલી દીધા છે. સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટના જજ જીવન કુમાર સાધુએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની (Enforcement Directorate) વિનંતી પર ચેટર્જી અને મુખર્જીને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા.

ચેટર્જી અને મુખર્જીને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યા : કોર્ટે પૂર્વ પ્રધાનની જામીન અરજીને ફગાવી દીધી હતી અને ચેટર્જી અને મુખર્જીને આ મામલે 18 ઓગસ્ટના રોજ ફરીથી સુનાવણી માટે હાજર થવા જણાવ્યું હતું. સ્કૂલ સર્વિસ કમિશન (School Service Commission) દ્વારા મની લોન્ડરિંગમાં કરવામાં આવેલી ભરતીમાં કથિત અનિયમિતતાની તપાસના સંબંધમાં 23 જુલાઈના રોજ ચેટર્જી અને મુખર્જીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી તે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની કસ્ટડીમાં હતો.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ દાવો કર્યો : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ દાવો કર્યો છે કે, તેણે મુખર્જીની માલિકીના રહેઠાણોમાંથી 49.80 કરોડ રૂપિયાની રોકડ, ઘરેણાં અને સોનાની લગડીઓ રિકવર કરી છે. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે, એજન્સીને પ્રોપર્ટી અને કંપનીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ મળ્યા છે. બંનેની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (Prevention Of Money Laundering Act) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.