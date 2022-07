પટનાઃ બિહારની રાજધાની પટનાના ફુલવારી શરીફમાંથી આતંકવાદી સંગઠન (PFI Connection With Bihar) સાથે જોડાયેલા 3 લોકોની ધરપકડ બાદ બિહાર પોલીસ અને ATSનો વ્યાપ સતત વધી રહ્યો છે. આ એપિસોડમાં (Terror Mission 2047) વધુ 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં આતંકવાદી સંગઠન સાથે જોડાયેલા 6 લોકો પોલીસની પકડમાં (Six Arrested For Association With Terrorist Organization) આવ્યા છે.

Mission 2047: આતંકવાદી મિશન 2047માં 6ની ધરપકડ, વધુ 20ને શોધી રહી NIA

જોકે NIA હજુ 20 લોકોની શોધમાં છે. બિહાર પોલીસના વિશેષ સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, જલાલુદ્દીન અતહર અને અરમાન મલિકની ધરપકડ બાદ દાનિશ અને શમીમ અખ્તર (નાલંદામાં શમીમ અખ્તરની ધરપકડ) પણ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે. જો કે પટના પોલીસ હજુ આ વાતની પુષ્ટિ કરી રહી નથી.

અત્યાર સુધીમાં 6ની ધરપકડઃ અત્યાર સુધી મોહમ્મદ જલાલુદ્દીન, અતહર પરવેઝ, અરમાન મલિક, તાહિર અહેમદ, શબ્બીર મલિક અને શમીમ અખ્તરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેમાંથી ત્રણની અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ દરમિયાન વધુ 3 લોકોની ધરપકડ (shamim akhtar Arrested in nalanda ) કરવામાં આવી છે. નાલંદા જિલ્લાના સોહરાઈના શમીમ અખ્તરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ શબ્બીર મલિક પણ ઝડપાઈ ગયો છે. IBની તપાસમાં પટનાના ફુલવારી શરીફથી ધરપકડ કરાયેલા અતહર પરવેઝ અને જલાલુદ્દીન સિવાય 24 સંદિગ્ધોના નામ છે, જેઓ દેશ વિરોધી ગતિવિધિઓમાં સામેલ છે.

આતંકીનું બિઝનેસ કનેક્શનઃ તમને જણાવી દઈએ કે આતંકવાદી મિશન 2047માં સામેલ 26 લોકોમાંથી 10 લોકો પટનાના છે, જેમાંથી કેટલાક મોટા બિઝનેસમેન, કોલેજના કર્મચારીઓ અને રિટાયર્ડ સબ-ઇન્સ્પેક્ટરનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, તેમાંથી 10 પટનાના છે, તે તમામ પોતાની ઓળખ છુપાવીને રાષ્ટ્રવિરોધી અભિયાનમાં લાગેલા હતા. આ લોકો શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનોને તેમના ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં લઈ જવાની લાલચ આપતા હતા. ત્યાં તેઓ બે સમુદાયો વચ્ચે નફરત ફેલાવવાની તાલીમ આપતા હતા.