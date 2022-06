પંજાબ: યુનાઈટેડ કિસાન મોરચા પંજાબ સેનામાં જોડાનારા યુવાનો માટે કેન્દ્ર (Samyukta Kisan Morcha Punjab) સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી નવી અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ કરી રહ્યું છે અને આગામી થોડા દિવસોમાં યુનાઈટેડ કિસાન મોરચા કિસાન મોરચા પંજાબને મળી શકે છે (Protest Against central government) અને કેન્દ્ર સરકાર સામે મોરચો ખોલવાની યોજના બનાવી (big decision against Agnipath Yojana In punjab) શકે છે. ભારતીય કિસાન યુનિયનના પ્રમુખ એકતા ઉગાને જણાવ્યું (Protest Against central government On agnipath yojana) હતું કે, અગ્નિપથ યોજના એ સરકારનું એક સુનિયોજિત કાવતરું છે જેના હેઠળ આપણા જ નાના બાળકોને દારૂગોળાની તાલીમ આપીને ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા કોર્પોરેટ ગૃહો ફરીથી કબજે કરશે.

અગ્નિપથ યોજના અંગે કોઈ નિર્ણય: ચાર વર્ષ સુધી ખાનગી ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા ક્ષેત્રે કામ કરતા જોવા મળશે અને તેઓ અમારી વિરુદ્ધ હશે કારણ કે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા પછી જ આ યોજના લાવવામાં આવી રહી છે, જેથી કોર્પોરેટ ગૃહોની યોજનાઓ લાગુ કરી શકાય. તેમણે કહ્યું કે સમગ્ર દેશમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિરોધ છતાં, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અગ્નિપથ યોજના અંગે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. યુવાનો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. સરકાર મૌન રહ્યા તેમણે કહ્યું કે, આ યુવાનો અમારા છે અને તેમના હક માટે લડવું એ અમારી ફરજ છે અને ટૂંક સમયમાં સંયુક્ત કિસાન મોરચા પંજાબ દ્વારા બેઠક બોલાવવામાં આવશે.

લશ્કરી માળખાના ખાનગીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત: અખિલ ભારતીય કિસાન સભાના રાજ્ય પ્રમુખ બલકરણ સિંહ બ્રારે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી અગ્નિપથ યોજના લશ્કરના માળખાને જ નષ્ટ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, તેનું ખાનગીકરણ કરવું સંપૂર્ણપણે ખોટું છે. નાણાની જેમ કોર્પોરેટ ગૃહોના કહેવા પર કૃષિ બિલ લાવવામાં આવ્યું હતું, અગ્નિપથ યોજના પણ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોર્પોરેટ ગૃહોના કહેવા પર લાવવામાં આવી છે. મુખ્ય માંગણીઓ વન રેન્ક વન પેન્શનનો અમલ કેન્દ્ર સરકાર નહીં પરંતુ સેના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. ખાનગીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જય જવાન જય કિસાનના નારા હેઠળ એકતાના સંદેશ સાથે હૈ અગ્નિપથ અને અગ્નિપથ યોજના રદ કરો જેવી યોજનાઓ લાવીને ભાજપ સામે જોરદાર આંદોલન કરશે.

કેન્દ્રના નિર્ણયની સખત નિંદા: ભારતીય કિસાન યુનિયન (એકતા-ઉગ્રહ) અગ્નિપથ યોજના હેઠળ દેશના સૈનિકોને કરાર આપવાના કેન્દ્રના નિર્ણયની સખત નિંદા કરે છે અને તાત્કાલિક પાછી ખેંચવાની માંગ કરે છે. આ નિર્ણય સંગઠનના પ્રમુખ જોગીન્દર સિંહ ઉગ્રાહા અને જનરલ સેક્રેટરી સુખદેવ સિંહ કોકરી કલાને અહીં જાહેર કરેલા સંયુક્ત પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, આ યોજના હેઠળ સૈન્યમાં માત્ર 4 વર્ષ માટે કોન્ટ્રાક્ટના આધારે ભરતી કરવામાં આવશે અને તે પછી માત્ર 25% કર્મચારીઓની જ ભરતી કરવામાં આવશે. રાજ્ય દ્વારા નોકરીની તકોમાં વધુ સમય આપવામાં આવશે, એટલે કે 75 ટકા જવાનો નિવૃત્ત થશે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે સરકારનો નિર્ણય દેશી અને વિદેશી કોર્પોરેશનો પાસે ગીરવે મુકીને દેશના ખાનગીકરણની નીતિનો સિલસિલો છે.

યુવાનોનો ગુસ્સો તદ્દન વાજબી: અગાઉ લશ્કરી શસ્ત્રો બનાવવાના કોન્ટ્રાક્ટ પણ વિદેશી કંપનીઓને આપવામાં આવ્યા હતા. સરકારના આ નિર્ણય સામે દેશના વિવિધ ભાગોમાં યુવાનોનો ગુસ્સો તદ્દન વાજબી છે. આ વિશ્વાસઘાત નિર્ણયે બેરોજગારીની ચકલીમાં બેઠેલા ગરીબ શ્રમજીવી વર્ગના નાના બાળકોને એટલી હચમચાવી દીધા છે કે, કેટલાક યુવાનો ભયંકર નિરાશાની સ્થિતિમાં આત્મહત્યા કરવાના સમાચાર દરેક દેશભક્તના મનમાં ગુસ્સાની જ્યોત પ્રજ્વલિત કરી રહ્યા છે. ખેડૂત નેતાઓએ માંગ કરી છે કે, સરકાર તાત્કાલિક સશસ્ત્ર દળોના ખાનગીકરણની અગ્નિપથ યોજના પાછી ખેંચે. દેશના તમામ યુવાનોને કાયમી રોજગાર આપવા માટે દેશ તરફી નીતિ ઘડવી જોઈએ.