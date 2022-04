રાંચીઃ ઝારખંડમાં સતત લોડ શેડિંગને કારણે સામાન્ય લોકો (power crisis in jharkhand ) જ નહીં પરંતુ ખાસ લોકોને પણ આ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. લોકો એટલા પરેશાન થઈ ગયા છે કે તેઓ રસ્તા પરથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવી (sakshi dhoni asked question to jharkhand government ) રહ્યા છે. પાવર કટની સમસ્યાથી પરેશાન પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની પત્ની સાક્ષી ધોનીએ સરકારને (power cut in ranchi) પૂછ્યું કે આટલા વર્ષોથી આ સમસ્યા કેમ છે.

સાક્ષીએ ટ્વિટ કરીને સરકારને પૂછ્યું: હકીકતમાં, સોમવારે મોડી સાંજે, પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન અને રાંચીના પ્રિન્સ મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની પત્ની સાક્ષી ધોનીએ ઝારખંડમાં વીજળીની સમસ્યા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરવા માટે ટ્વિટરનો સહારો લીધો હતો. તેમણે ટ્વિટર પર ટ્વિટ કરીને સરકારને પૂછ્યું કે, ઝારખંડમાં આટલા વર્ષોથી વીજળીની સમસ્યા શા માટે છે. સાક્ષી ધોનીએ ટ્વીટ કરીને સરકારને પૂછ્યું છે કે ઝારખંડની કરદાતા હોવાને કારણે હું જાણવા માંગુ છું કે, ઝારખંડમાં આટલા વર્ષોથી વીજળીની સમસ્યા કેમ છે. અમે ઉર્જા બચાવીને અમારી જવાબદારી ખૂબ જ ઝડપથી પૂરી કરી રહ્યા છીએ.

ઝારખંડમાં પાવર કટની સમસ્યા: ઝારખંડમાં પાવર કટની સમસ્યા સતત જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં અવિરત વીજળી મળી રહી નથી. રાજધાની રાંચીની વાત કરીએ તો અહીંના લોકો દરરોજ લોડ શેડિંગની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે, અને કાળઝાળ ગરમીમાં પરેશાની ભોગવવી પડી રહી છે. રવિવારે પણ રાજધાનીના અનેક વિસ્તારોમાં ત્રણથી ચાર કલાક સુધી વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. સોમવારે પણ ઓછાવત્તા અંશે આવી જ સ્થિતિ રહી હતી.