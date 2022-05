પૂર્ણિયા: બિહારના પૂર્ણિયામાં જલાલગઢ પોલીસ સ્ટેશનના ચાર રસ્તા પર એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો (road accident in purnea) છે. NH 57 પર પાઈપોથી ભરેલી ટ્રક પલટી ગઈ. આ દુર્ઘટનામાં ટ્રકમાં સવાર લગભગ 9 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ (9 killed in truck overturn) થયા છે. કહેવાય છે કે, ટ્રકમાં લગભગ 16 લોકો સવાર (truck overturns in Purnea) હતા. ઘટના બાદ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી લાશને પોતાના કબજામાં લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપી હતી.

રાજસ્થાનના આઠ મજૂરોના મોતઃ મૃત્યુ પામેલા તમામ મજૂરો રાજસ્થાનના હોવાનું કહેવાય છે. મૃતકોમાં ઈશ્વર લાલ, વાસુ લાલ, હરીશ, કાબા રામ, દુષ્મંત, કાંતિ લાલા, મણિ લાલાનો સમાવેશ થાય છે. તમામ રાજસ્થાનના ઉદયપુર ખૈરવાડાના હોવાનું કહેવાય છે. કહેવાય છે કે, ટ્રકમાં ડ્રાઈવર અને ડેપ્યુટી ડ્રાઈવર સહિત કુલ 16 લોકો સવાર હતા.

પૂર્ણિયામાં પાઈપ ભરેલી ટ્રક પલટી: ટ્રક અકસ્માતની માહિતી મળતાની સાથે જ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા. તેમજ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. તેમજ પૂર્ણિયાના સદર એસડીપીઓ સુરેન્દ્ર કુમાર સરોજે પણ આ અકસ્માતની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, અકસ્માત બાદ કાટમાળ હટાવવાનું અને ઘાયલોને હોસ્પિટલ મોકલવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે.

માર્ગ અકસ્માતમાં 9 લોકોના મોત: ઘટનાના સંદર્ભમાં સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે, પાઈપોથી ભરેલી ટ્રક ખૂબ જ ઝડપથી જઈ રહી હતી. અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ડ્રાઈવર ઊંઘી ગયો હશે, જેના કારણે આ ઘટના બની છે. ટ્રકમાં સવાર તમામ લોકો શ્રમિક વર્ગના હોવાનું જણાય છે. લોકોનું કહેવું છે કે, ડ્રાઈવરની બેદરકારીના કારણે આ અકસ્માત થયો છે.