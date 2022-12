અમદાવાદ: વિશ્વભરમાં કોરોનાના કેસ સતત વધી રહ્યા(Corona cases increasing around the world) છે. કોરોના વાયરસના કેસોમાં અચાનક વધારો થતાં ગુજરાત સરકાર સતર્ક(gujarat government alert increase corona cases) થઈ ગઈ છે. આ વાયરસ ફરીથી આખી દુનિયામાં ફેલાઈ રહ્યો છે. જેને લઈને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સમીક્ષા બેઠક(Review meeting of health department) યોજવામાં આવી હતી.

કેન્દ્રની એડવાઈઝરીનું ચુસ્ત રીતે પાલન: આરોગ્યપ્રધાન ઋષિકેશ પટેલની અધ્યક્ષતામાં કોરોનાના વધતાં કેસોને લઈને સમીક્ષા બેઠક (Review meeting by Health Minister Rishikesh Patel) યોજવામાં આવી હતી. જેમાં કોરોનાની સ્થિતિ, વેક્સિનેશન સહિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રાજ્યમાં કેન્દ્રની એડવાઈઝરીનું ચુસ્ત રીતે પાલન કરવામાં આવશે. બાકી રહેલા લોકોને પ્રિકોશન ડોઝ લેવામાં આવશે.

કેન્દ્ર સરકાર એલર્ટ: ચીન અને અમેરિકા સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોમાં કોરોના વાયરસના કેસોમાં અચાનક વધારો થતાં કેન્દ્ર સરકાર સતર્ક થઈ ગઈ છે. સરકારે તમામ રાજ્યોને પત્ર લખીને કોવિડના નવા કેસોની જીનોમ સિક્વન્સિંગ કરવા જણાવ્યું છે. સ્વાસ્થ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણ તરફથી NCDC અને ICMRને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. તે કહે છે કે તમામ રાજ્યોએ જીનોમ સિક્વન્સિંગ પર ભાર મૂકવો પડશે. હાલમાં દેશમાં કોરોનાના ઘણા કેસો નથી, મૃત્યુમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. પરંતુ કારણ કે આ વાયરસ ફરીથી આખી દુનિયામાં ફેલાઈ રહ્યો છે, આવી સ્થિતિમાં સરકાર પણ બેદરકારી રાખવા માંગતી નથી.

દેશના હિતમાં યાત્રા સ્થગિત કરવી જોઈએ : કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન મનસુખ માંડવિયાએ રાજસ્થાનના મુખ્યપ્રધાન અશોક ગેહલોત અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે, ભારત જોડો યાત્રા (Bharat Jodo Yatra) કોરોનાના પ્રોટોકોલનો ભંગ (Covid guidelines should be strictly followed) કરી રહી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે, તેથી કોરોના પ્રોટોકોલનું પાલન કરવું જોઈએ. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જે લોકોએ રસી લીધી છે તેઓએ જ યાત્રામાં ભાગ લેવો જોઈએ અને માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. યાત્રામાં જોડાતા પહેલા અને પછી યાત્રને અલગ રાખવા જોઈએ. જો આ શક્ય ન હોય તો દેશના હિતમાં યાત્રા સ્થગિત કરવી (Postpone Bharat Jodo Yatra) જોઈએ.

