રાજસ્થાન : રાજસ્થાનની રાજનીતિ માટે ઈતિહાસમાં 25 સપ્ટેમ્બર રવિવારનો દિવસ લખાઈ ગયો છે(Rajasthan Political Crisis). એવું ક્યારેય બન્યું નથી કે કોઈ પક્ષના ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રીના ચહેરા પર વાંધો ઉઠાવીને રાજીનામું આપ્યું હોય(Resignation of Congress MLA in Rajasthan). જોકે, ધારાસભ્યોએ સચિન પાયલટને મુખ્યમંત્રી બનાવવાના વિચારને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, સચિન પાયલટનું નામ આવતાની સાથે જ ધારાસભ્યોએ શાંતિ ધારીવાલના ઘરે બેઠક યોજી હતી અને ત્યારબાદ સ્પીકર સીપી જોશીને પોતાનું રાજીનામું સોંપ્યું હતું(MLA submitted their resignation to speaker CP Joshi).

76 ધારાસભ્યોએ આપ્યું રાજીનામું કુલ 76 ધારાસભ્યોએ સ્પીકર સીપી જોશીને તેમના રાજીનામા સુપરત કર્યા છે. ધારાસભ્યોએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે 2020માં સરકારને તોડવાની કોશિશ કરનાર કોઈપણ નેતા તેને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી બનાવવાની કોશિશ કરશે તો ધારાસભ્યો તેને સહન કરશે નહીં. ભલે તેઓ તેના માટે સબ્સ્ક્રાઇબ પણ ન કરે.

થઇ શકે છે કાર્યવાહી રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોએ જે રીતે બળવો કર્યો છે તેનાથી કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ પણ નારાજ થઈ ગયા છે. આ જ કારણ છે કે કેટલાક ધારાસભ્યો પણ તેની ઝપેટમાં આવી શકે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રાજીનામું આપવા માટે આગળની હરોળમાં દેખાતા ધારાસભ્યો સામે હાઈકમાન્ડ કાર્યવાહી કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.