નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસે મંગળવારે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રાંધણગેસના (Rising prices petrol, diesel and LPG) ભાવ વધારાને લઈને કેન્દ્ર સરકાર (Congress on petrol hike) પર નિશાન સાધ્યું અને કટાક્ષ (Rahul gandhi on fuel hike) કર્યો કે, હવે ઈંધણના ભાવ પરનું 'લોકડાઉન' હટાવી લેવામાં આવ્યું છે અને સરકાર સતત 'વિકાસ' કરશે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ (congress leader Rahul Gandhi) ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, ગેસ, ડીઝલ અને પેટ્રોલની કિંમતો પરનું લોકડાઉન હટાવી લેવામાં આવ્યું (Rahul Gandhi slams centre) છે. હવે સરકાર ભાવનો સતત 'વિકાસ' કરશે. વડાપ્રધાનને મોંઘવારીના રોગચાળા વિશે પૂછો, તેઓ કહેશે કે થાળી વગાડો.

મહાન મોંઘવારી ભાજપ લાવ્યું :પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા રણદીપ સુરજેવાલાએ ટ્વિટ કર્યું, "મહાન મોંઘવારી, ભાજપ લાવ્યું! હવે ગેસ સિલિન્ડરમાં 50 રૂપિયાનો વધારો થયો. ગેસ સિલિન્ડર - દિલ્હી અને મુંબઈમાં 949.50 રૂપિયા, લખનૌમાં 987.50 રૂપિયા, કોલકાતામાં 976 રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં 965.50 રૂપિયા.

મોંઘવારીમાં લોકોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત: સરકાર પર કટાક્ષ કરતા તેમણે કહ્યું, "લોકો કહી રહ્યા છે, કોઈ તે પાછા આપી વો સાચા-ચીસ્તે દિન, નહીં ચાહિયે (નરેન્દ્ર) મોદી જીના અચ્છે દિન. અન્ય એક ટ્વીટમાં સુરજેવાલાએ કહ્યું, "ભાજપની જીત સાથે મોદીજી. મોંઘા દિવસો પાછા આવી ગયા છે. બીજેપીને બાકીની જીત મળતાની સાથે જ મોંઘવારીએ લોકોનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં અમિત શાહ જીએ કહ્યું હતું કે, ચૂંટણી જીતો અને હોળી પર મફત ગેસ સિલિન્ડર મેળવો, હવે તેઓ મોંઘા આપી રહ્યા છે. મંગળવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 80 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ઘરેલુ એલપીજીની કિંમતમાં પ્રતિ સિલિન્ડર 50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.

ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 50 રૂપિયાનો વધારો : આજેથી ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં અચાનક 50 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જાના ભાવમાં થયેલા વધારાને અનુરૂપ ઘરેલું રસોઈ ગેસ (LPG) સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં 14.2 કિલો નોન-સબસિડીવાળા એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત હવે 949.50 રૂપિયા થશે. ઓક્ટોબરની શરૂઆત પછી એલપીજીના દરમાં આ પ્રથમ વધારો છે. બીજી તરફ આજે (મંગળવારે) 137 દિવસ બાદ ફરી એકવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અચાનક વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

ઈંધણના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 80 પૈસાનો વધારો: ઈંધણના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 80 પૈસાનો વધારો થયો છે. આજથી નવા દરો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. મંગળવારથી દિલ્હીમાં એક લિટર પેટ્રોલની કિંમત 96.21 રૂપિયા થઈ ગઈ છે જ્યારે એક લિટર ડીઝલની કિંમત 87.47 રૂપિયા થઈ જશે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં, સબસિડી વિનાના 14.2 કિલોના એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત વધીને 949.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.