નવી દિલ્હી લાલ કિલ્લા પરથી રાષ્ટ્રને Addressed the nation from the Red Fort સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી independence day 2022 pm modi એ આઝાદી માટે લડત આપનાર અને આઝાદી પછી દેશનું નિર્માણ કરવામાં પોતાનું જીવન ખર્ચી નાખનાર મહાપુરુષોને વંદન Salute to the great men who sacrificed their lives for the country કરતા કહ્યું કે દેશ બાપુ, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ, બી.આર. આંબેડકર અને વીર સાવરકર, જેમણે કર્તવ્યના માર્ગે પોતાના જીવનની આહુતિ આપી. ફરજનો માર્ગ એ તેમનો જીવન માર્ગ હતો. લાલ કિલ્લાની પ્રાચી પરથી સતત 9મી વખત રાષ્ટ્રને સંબોધિત Addressed the nation for the 9th time કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી PM Narendra Modi એ દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ First Prime Minister Jawaharlal Nehru, પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડો.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ First President Dr. Rajendra Prasad અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ Sardar Vallabhbhai Patel ને યાદ કર્યા અને કહ્યું કે આજે જેઓ આઝાદી માટે લડ્યા અને આઝાદી પછી દેશ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, નેહરુ, સરદાર વલ્લભાચાર્ય પટેલ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, દીન દયાલ ઉપાધ્યાય, જયપ્રકાશ નારાયણ, રામ મનોહર લોહિયા, આચાર્ય વિનોબા ભાવેના સર્જકોને નમન કરવાનો દિવસ છે અને આવા ઘણા મહાન પુરુષો.

લાલ કિલ્લા પરથી PM મોદીના ભાષણની વિગતો

સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ પીએમ મોદી PM Narendra Modi એ વધુમાં કહ્યું કે દેશ મંગલ પાંડે, તાત્યા ટોપે, ભગત સિંહ, સુખદેવ, રાજગુરુ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, અસ્ફાક ઉલ્લા ખાન, રામ પ્રસાદ બિસ્મિલ અને અન્ય અસંખ્ય ક્રાંતિકારીઓનો ઋણી છે જેમણે બ્રિટિશ શાસનનો પાયો હચમચાવી દીધો હતો. વડાપ્રધાને ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, ઝલકારીબાઈ, દુર્ગા ભાભી અને બેગમ હઝરત મહેલ તેમજ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર મહિલાઓને પણ યાદ કર્યા હતા.

શ્રદ્ધાંજલિ દેશના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો ઉલ્લેખ કરતા વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે, ભારતમાં એવો કોઈ ખૂણે કે કોઈ એવો કાળ નથી કે, જ્યારે દેશવાસીઓએ સેંકડો વર્ષો સુધી ગુલામી સામે લડત ન આપી હોય, જીવન વિતાવ્યું ન હોય, યાતનાઓ સહન ન કરી હોય, બલિદાન આપ્યા ન હોય. આજે આપણે બધા દેશવાસીઓ માટે આવા દરેક મહાન માણસ, દરેક ત્યાગી અને બલિદાનને નમન કરવાનો અવસર છે. આઝાદીના ગાયબ નાયકોને યાદ કરવા માટે સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી ઝુંબેશનો ઉલ્લેખ કરતા મોદીએ કહ્યું કે ભારતના દરેક ખૂણામાં એવા તમામ મહાપુરુષોને યાદ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા જેમને એક યા બીજા કારણોસર ઇતિહાસમાં સ્થાન મળ્યું નથી. અથવા તેઓ ભૂલી ગયા હતા. આજે દેશે આવા વીર, મહાપુરુષો, બલિદાનો, સત્યાગ્રહીઓને શોધીને યાદ કર્યા છે અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

મહાત્મા ગાંધીનું સ્વપ્ન મહાત્મા ગાંધીનું એક સપનું હતું કે છેલ્લી વ્યક્તિને ફાયદો થાય, મેં મારા મહાત્મા ગાંધીના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે મારી જાતને સમર્પિત કરી દીધી.

લોકશાહી ભારત લોકશાહીની માતા છે. હું પહેલો વ્યક્તિ હતો જેને લાલ કિલ્લા પરથી દેશવાસીઓનો મહિમા કરવાનો મોકો મળ્યો. હું તમારી પાસેથી જેટલું શીખ્યો છું તેટલું હું તમને ઓળખવા આવ્યો છું. હું તમારા સુખ-દુઃખ જાણું છું. મેં તે લોકો માટે આખો સમય વિતાવ્યો છે.

સિદ્ધિઓ આપણા દેશવાસીઓએ પણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે, પ્રયત્નો કર્યા છે, હાર માની નથી અને તેમના સંકલ્પોને ઝાંખા પડવા દીધા નથી. આપણે ભૂતકાળમાં જોયું તેમ, આપણે બીજી શક્તિનો અનુભવ કર્યો છે. ભારતમાં સામૂહિક ચેતનાનું નવજાગરણ થયું છે. સ્વતંત્રતાનું અમૃત હવે ઠરાવમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. સિદ્ધિનો માર્ગ દેખાય છે.

દેશ હવે 5 સંકલ્પો સાથે આગળ વધશે. આવનારા 25 વર્ષ માટે 5 સંકલ્પો લેવાના છે. તેમણે કહ્યું કે પંચ પ્રણ લેવા પડશે. સ્વતંત્રતા પ્રેમીઓના સપના માટે આપણે સંકલ્પ લેવો પડશે.

પાંચ વચણો

હવે દેશ મોટા સંકલ્પ સાથે ચાલશે. આ મોટો સંકલ્પ વિકસિત ભારત છે. તેનાથી ઓછું કંઈ થશે નહીં. આપણે 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના સ્વપ્ન સાથે આગળ વધવાનું છે. જો આપણા મનમાં કોઈ ખૂણે ગુલામીનો છાંટો પણ હોય તો તેને છટકી જવા દેવો નહિ. સેંકડો વર્ષોની ગુલામીએ આપણને કબજે કર્યા છે, આપણા વિચારોમાં વિકૃતિઓ ઊભી કરી છે. ગુલામીની નાનકડી વસ્તુ પણ આપણે જોશું તો તેમાંથી છૂટકારો મેળવવો પડશે. આપણને આપણા વારસા પર ગર્વ હોવો જોઈએ. આ એ વારસો છે જેને નવા સતત સ્વીકારતા આવ્યા છે. એકતા અને એકતા. 130 દેશવાસીઓ વચ્ચે એકતા. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત માટે આ આપણું ચોથું વ્રત છે. નાગરિકોની ફરજ. આપણા આવનારા 25 વર્ષના સપનાને સાકાર કરવા માટે આ એક વિશાળ પ્રતિબદ્ધતા છે. જ્યારે સપના મોટા હોય છે ત્યારે પ્રયત્નો પણ મોટા હોય છે.

રસીકરણનો લક્ષ્યાંક માનવી કેન્દ્રીય વ્યવસ્થાનો વિકાસ કરશે. માનવ આપણા કેન્દ્રમાં હશે. તેની પાસે આશાઓ હશે. જ્યારે ભારત મોટા સંકલ્પો કરે છે, ત્યારે તે તેને કરવાનું કહે છે. જ્યારે મેં સ્વચ્છતાની વાત કરી તો આ દેશે કર્યું. વિશ્વ જ્યારે મૂંઝવણમાં હતું ત્યારે 200 કરોડ રસીકરણનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં આવ્યો હતો. તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા. દેશ 2.5 કરોડ લોકોના ઘરોમાં નળથી પાણી પહોંચાડવાનું કામ કરી રહ્યું છે. ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્તિ શક્ય બની છે.

આ માટે લાખો લોકોની સલાહ લેવામાં આવી હતી. ભારતની જમીન આધારિત શિક્ષણ નીતિ બનાવવામાં આવી છે.

વિશ્વની નજર ભારત પર જ્યારે આપણે આપણી પૃથ્વી સાથે જોડાઈશું, ત્યારે જ આપણે ઊંચે ઉડીશું, તો જ આપણે વિશ્વને ઉકેલ આપી શકીશું. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રકૃતિને કેવી રીતે પ્રેમ કરવો. અમારી પાસે ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો માર્ગ છે. આપણા પૂર્વજોએ આપણને આપ્યું છે. જ્યારે વિશ્વ સર્વગ્રાહી આરોગ્ય સંભાળની વાત કરે છે, ત્યારે વિશ્વની નજર ભારતના યોગ તરફ વળે છે. ભારતના આયુર્વેદમાં જાય છે. જ્યારે વ્યક્તિગત તણાવની વાત આવે છે, ત્યારે વિશ્વ ભારતમાં યોગ જુએ છે, જ્યારે સામૂહિક તણાવની વાત આવે છે ત્યારે વિશ્વ ભીરતની પારીવારીક વ્યવસ્થા જુએ છે.

વસુધૈવ કુટુંબકમ આપણે એવા લોકો છીએ કે જેઓ જીવમાં શિવને જોઈએ છિએ, પુરુષમાં નારાયણ જોઈએ છિએ, જેઓ સ્ત્રીને નારાયણી કહીએ છીએ. આપણને છોડમાં ભગવાન દેખાય છે, જે નદીને માતા માને છે, તે આપણે દરેક કાંકરામાં શંકરના દર્શન કરીએ છીએ. વિશ્વને વસુધૈવ કુટુંબકમનો મંત્ર આપનાર આપણે છીએ. જેઓ કહે છે કે સત્ય એક છે. આપણે જગતનું કલ્યાણ જોયું છે. આપણે લોકકલ્યાણમાંથી વિશ્વ કલ્યાણ જોયું છે.

ભ્રષ્ટાચાર પ્રત્યે ધિક્કાર જ્યાં સુધી ભ્રષ્ટાચાર અને ભ્રષ્ટાચારીઓ પ્રત્યે ધિક્કારની લાગણી પેદા નહીં થાય, સામાજિક રીતે તેમને નીચું જોવાની ફરજ નહીં પાડીએ, ત્યાં સુધી આ માનસિકતાનો અંત આવવાનો નથી. ભ્રષ્ટાચાર દેશને ઉધઈની જેમ પોલા કરી રહ્યો છે, દેશે તેની સામે લડવું પડશે. અમારો પ્રયાસ છે કે જેમણે દેશને લૂંટ્યો છે તે પણ પરત આવે, અમે આ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, જ્યારે હું ભાઈ ભત્રીજાવાદ અને પરીવારવાદની વાત કરું છું ત્યારે લોકોને લાગે છે કે હું માત્ર રાજનીતિની વાત કરું છું. ના, કમનસીબે એ રાજકીય ક્ષેત્રે દુષ્ટતાએ ભારતની દરેક સંસ્થામાં પરિવારવાદને પોષ્યો છે.