નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સોમનાથમાં (PM Modi Inauguration in Somnath) નવા સર્કિટ હાઉસનું ઉદ્ઘાટન (PM Modi inaugurates New Circuit House in Somnath) કર્યું હતું. ત્યારબાદ વડાપ્રધાને સભાને સંબોધિત (PM Modi addressed in Somnath) કરી હતી. સોમનાથ મંદિરમાં દર વર્ષે દેશવિદેશથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હોય છે. નવું સર્કિટ હાઉસ 30 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચથી (Special facilities at Somnath Circuit House) બનાવવામાં આવ્યું છે અને આ સોમનાથ મંદિર પાસે આવેલું છે. નિર્માણ એ રીતે કરવામાં આવ્યું છે કે, દરેક રૂમમાંથી દરિયો (Circuit House Sea Face) દેખાય છે.

વડાપ્રધાનના સંબોધનની મહત્ત્વની વાતો