પાણીને સૌથી વધુ મહત્વ આપવું: અર્જૂનબંધ યોજનાનું લોકાર્પણ

નરેન્દ્ર મોદીના વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર

પહેલા બુંદેલખંડમાં ભૂમાફીયાઓનુ રાજ હતું: નરેન્દ્ર મોદી

મહોબા (યુપી): વડાપ્રધાન મોદી હાલમાં યુપીના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે (Prime Minister Modi on a three-day visit to UP) છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ મહોબા (બુંદેલખંડ), હમીરપુર, બાંદા અને લલિતપુર જિલ્લામાં રૂ. 3,240 કરોડના અર્જુન સહાયક પ્રોજેક્ટ, ભવાની ડેમ પ્રોજેક્ટ, રાતોલી ડેમ પ્રોજેક્ટ, મસગાંવ-મરચાના છંટકાવ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

મહોબાની ઐતિહાસિક ભૂમિ પર આવવાથી એક અલગ જ અહેસાસ થાય છે: મોદી

તમને જણાવી દઈએ કે મહોબા બાદ વડાપ્રધાન મોદી (pm modi upcoming event) ઝાંસી જશે. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, (pm modi addressed mahoba ) મહોબાની ઐતિહાસિક ભૂમિ પર આવવાથી એક અલગ જ અહેસાસ થાય છે. આ સમયે, અમે દેશની આઝાદી અને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં આદિવાસી સાથીઓના યોગદાનને સમર્પિત આદિવાસી ગૌરવ સપ્તાહની પણ ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે, આજે ગુલામીના યુગમાં ભારતમાં નવી ચેતના જગાવનારા ગુરુ નાનક દેવજીનું પણ પ્રકાશ પર્વ છે. હું દેશ અને વિશ્વના લોકોને પણ ગુરુ પૂરબની શુભકામનાઓ આપું છું. આજે ભારતની બહાદુર પુત્રી, બુંદેલખંડનું ગૌરવ, બહાદુર રાણીની જન્મજયંતિ પણ છે.

હું અહીની બુંદેલખંડની બહેનોને મોટી ભેંટ આપવા આવ્યો છું

દેશની ગરીબ માતા-બહેન-દીકરીઓના જીવનમાં મોટા અને સાર્થક પરિવર્તન લાવનાર આવી યોજનાઓ, આવા નિર્ણયોની આ ધરતી સાક્ષી રહી છે. થોડા વર્ષો પહેલા મેં મહોબા તરફથી દેશની મુસ્લિમ બહેનોને વચન આપ્યું હતું કે હું તેમને ટ્રિપલ તલાકની પ્રથામાંથી મુક્ત કરીશ. આ વચન પણ પૂરું થયું છે. પીએમે કહ્યું કે દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં લાંબા સમય સુધી શાસન કરનારાઓએ બુંદેલખંડને નષ્ટ કરવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. અહીંના જંગલો, સંસાધનો કેવી રીતે માફિયાઓને સોંપવામાં આવ્યા, તે કોઈનાથી છુપાયેલું નથી. હવે આ માફિયાઓ પર બુલડોઝર ચાલી રહ્યું છે તો કેટલાક લોકો હોબાળો મચાવી રહ્યા છે. આ લોકો ગમે તેટલી મુશ્કેલી ઉભી કરે, યુપીના વિકાસનું, બુંદેલખંડના વિકાસનું કામ અટકવાનું નથી.

તેઓ યુપીને લૂંટતા થાકતા નથી, અમે કામ કરતા થાકતા નથી

તેઓ સમસ્યાઓની રાજનીતિ કરે છે અને અમે ઉકેલની રાજનીતિ કરીએ છીએ. અમારી પોતાની સરકારે કેન-બેટવા લિંકનો પણ ઉકેલ લાવી દીધો છે. મોદીએ કહ્યું કે જે લોકોએ બુંદેલખંડને લૂંટીને પાછલી સરકાર ચલાવી હતી તેઓએ તેમના પરિવારનું ભલું કર્યું. તમારું કુટુંબ દરેક ટીપા માટે ઝંખતું રહે, તેમને તેની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. બુંદેલખંડના લોકો પહેલીવાર વિકાસ માટે કામ કરતી સરકાર જોઈ રહ્યા છે. તેઓ યુપીને લૂંટતા થાકતા નથી, અમે કામ કરતા થાકતા નથી. આ પહેલા યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે, હું બુંદેલખંડના લોકો વતી વડાપ્રધાનને આવકારું છું અને અભિનંદન પાઠવું છું. બુંદેલખંડના સંસાધનોનો ઉપયોગ અહીંના લોકોના વિકાસ માટે થવો જોઈએ, આઝાદી પછી પણ આ સ્વપ્ન સપનું જ રહ્યું. 2014માં પીએમ મોદીએ દેશમાં સમાન વિકાસનો ખ્યાલ અપનાવ્યો હતો.

