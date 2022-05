શિમલા: PM નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે શિમલા (pm modi in shimla)પહોંચ્યાં હતાં. અહીંં તેમણે PM કિસાન સન્માન નિધિનો (PM Kisan Samman Nidhi) 11મો હપ્તો જમા કરાવ્યો હતો.. આ 11મા હપ્તામાં 10 કરોડથી વધુ ખેડૂતોના ખાતામાં લગભગ 21 હજાર કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર ( 11th installment of pm kisan samman nidhi ) કરવામાં આવ્યા હતાં. કેન્દ્રમાં મોદી સરકારના 8 વર્ષ પૂર્ણ (8 Years of NDA Government ) થવા પર શિમલામાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં પીએમ મોદી ઉપરાંત કેન્દ્રીયપ્રધાન અનુરાગ ઠાકુર અને હિમાચલના મુખ્યપ્રધાન જયરામ ઠાકુરે ભાગ લીધો હતો. શિમલામાં પીએમ મોદીએ દેશભરમાં હાજર કેન્દ્રીય યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ વાતચીત કરી.

પીએમ મોદીએ સંકલ્પ દોહરાવ્યો -પીએમ મોદીએ જનતાને સંબોધિત કરતાં જણાવ્યું કે જ્યારે અમારી સરકાર તેના આઠ વર્ષ પૂર્ણ કરી રહી છે, ત્યારે હું ફરીથી મારા સંકલ્પનું પુનરાવર્તન કરીશ.દરેક ભારતીયના સન્માન માટે, દરેક ભારતીયની સુરક્ષા માટે, દરેક ભારતીયની સમૃદ્ધિ માટે, ભારતના ભારતીયને સુખ અને શાંતિનું જીવન કેવી રીતે મળી શકે, મારે દરેકના કલ્યાણ માટે મારાથી જે થઈ શકે તે કરવું જોઈએ.

ભ્રષ્ટાચાર સામે લડાઇ લડી સરકાર -પીએમ મોદીએ વિપક્ષ પર નિશાન સાધતાં લોકોને યાદ કરાવ્યું કે 2014 પહેલા સરકારે ભ્રષ્ટાચારને સિસ્ટમનો અનિવાર્ય ભાગ ગણાવ્યો હતો. ભ્રષ્ટાચાર સામે લડવાને બદલે સરકારે તેની સામે માથું ઝુકાવ્યું હતું, દેશ જોઈ રહ્યો હતો કે યોજનાઓના પૈસા જરૂરિયાતમંદો સુધી પહોંચે તે પહેલા જ લૂંટાઈ જાય છે. પરંતુ આજે જન ધન ખાતા, જન ધન-આધાર અને મોબાઈલથી બનેલી ત્રિશક્તિના ફાયદા વિશે ચર્ચા થઈ રહી છે. પહેલા રસોડામાં ધુમાડો સહન કરવાની મજબૂરી હતી, આજે ઉજ્જવલા સ્કીમમાંથી સિલિન્ડર મેળવવું અનુકૂળ છે. સેવા, સુશાસન અને ગરીબોના કલ્યાણ માટેની અમારી યોજનાઓએ લોકો માટે સરકારનો અર્થ બદલી નાખ્યો છે. હવે સરકાર મારા પિતા નથી, નોકર છે.

21,000 કરોડથી વધુની રકમ 10 કરોડથી વધુ લાભાર્થી ખેડૂત પરિવારોને સીધા તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર

ગરીબોનું સશક્તિકરણ કરવામાં વ્યસ્ત છીએ- પીએમ મોદીએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે પીએમ હાઉસિંગ સ્કીમ હોય, સ્કોલરશિપ હોય કે પેન્શન સ્કીમ હોય, ટેક્નોલોજીની મદદથી અમે ભ્રષ્ટાચારનો વ્યાપ ઓછો કર્યો છે. અમે તે સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ જે અગાઉ કાયમી તરીકે ધારવામાં આવી હતી. જ્યારે ગરીબનો રોજનો સંઘર્ષ ઓછો હોય છે, જ્યારે તે સશક્ત થાય છે, ત્યારે તેની ગરીબી દૂર કરવા માટે તે નવી ઉર્જા સાથે જોડાય છે, આ વિચાર સાથે, અમારી સરકાર પ્રથમ દિવસથી ગરીબોને સશક્તિકરણ કરવામાં વ્યસ્ત છે. અમે તેમના જીવનની દરેક ચિંતાઓને હળવી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અમારી સરકાર છે જેણે ચાર દાયકાની રાહ જોયા પછી વન રેન્ક વન પેન્શન લાગુ કર્યું, અમારા ભૂતપૂર્વ સૈનિકોને બાકીના નાણાં આપ્યાં. તેનો મોટો લાભ હિમાચલના દરેક પરિવારને મળ્યો છે.

વોટબેંકની રાજનીતિ પર ચાબખા માર્યા- પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આપણા દેશમાં દાયકાઓથી વોટ બેંકનું રાજકારણ થાય છે. પોતાની વોટબેંક બનાવવાની રાજનીતિએ દેશને ઘણું નુકસાન કર્યું છે. અમે નવા ભારતના નિર્માણ માટે કામ કરી રહ્યા છીએ, વોટ બેંક નહીં.અમે 100 ટકા લાભ, 100 ટકા લાભાર્થી સુધી પહોંચાડવાની પહેલ કરી છે. લાભાર્થીઓની સંતૃપ્તિ માટે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. 100 ટકા સશક્તિકરણનો અર્થ છે ભેદભાવનો અંત, ભલામણો દૂર કરવી, તુષ્ટિકરણ દૂર કરવું. 100 ટકા સશક્તિકરણનો અર્થ એ છે કે દરેક ગરીબને સરકારનો સંપૂર્ણ લાભ મળે.

કોરોનાકાળમાં વિશ્વને મદદ કરી છે -પીએમ મોદીએ ભારત દ્વારા વિદેશોને કોરોનાકાળની (Corona Pandemic)સહાયતા વિશે જણાવ્યું કે 2014 પહેલા જ્યારે હું તમારી વચ્ચે આવતો હતો ત્યારે કહેતો હતો કે ભારત દુનિયા સાથે એક આંખ કરીને વાત કરશે, આંખો મીંચીને નહીં. આજે ભારત મજબૂરીમાં મિત્રતાનો હાથ લંબાવતું નથી, પરંતુ મદદનો હાથ લંબાવે છે. કોરોના સમયગાળા દરમિયાન પણ અમે 150થી વધુ દેશોમાં દવાઓ, રસી મોકલી છે. આપણે આવનારી પેઢીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે, 21મી સદીના ઉજ્જવળ ભારત માટે કામ કરવું પડશે. એક ભારત જેની ઓળખ અભાવ નથી પણ આધુનિકતા છે. આપણા ભારતીયોની ક્ષમતા સામે કોઈ લક્ષ્ય અશક્ય નથી. આજે ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક છે. આજે ભારતમાં રેકોર્ડ વિદેશી રોકાણ થઈ રહ્યું છે, આજે ભારત રેકોર્ડ નિકાસ કરી રહ્યું છે.

હેલ્પલાઇન નંબર- પીએમ મોદીએ જે કિસાનોના ખાતામાં રુપિયા ન આવતાં હોય તો તેઓ હેલ્પલાઇનની મદદ (pm kisan samman nidhi help line number) લઇ શકે છે તેમ પણ જણાવ્યું હતું. પીએમ કિસાન યોજના માટેના હેલ્પલાઇન નંબરોમાં ટોલ ફ્રી નંબર 011- 24300606, અને ઇમેઇલ આઈડી pmkisan-ict@gov.in પર મદદ માટે જણાવી શકાય છે.