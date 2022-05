ચેન્નાઈઃ અમેરિકન ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની ફાઈઝરએ તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં IIT મદ્રાસ રિસર્ચ પાર્કમાં ગ્લોબલ ડ્રગ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરની સ્થાપના (Pfizer sets up in Chennai) કરી છે. R&D ક્ષમતાઓને એક છત નીચે લાવવા માટે આ કેન્દ્રને કંપનીનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં (Asia's first global drug development centre in Chennai) આવે છે. આ સંકલિત કેન્દ્ર Pfizer ના નવા નવીન પ્રોજેક્ટને પૂરક બનાવશે. Pfizer સેન્ટર વિશ્વભરમાં સ્થાપિત 12 વૈશ્વિક કેન્દ્રોના નેટવર્કનો ભાગ હશે. 250 થી વધુ વૈજ્ઞાનિકો અને સંશોધકો અહીં કામ કરશે.

આ પણ વાંચો: chandigarh roadrage video: આ કોઈ ફિલ્મ નથી, વીડિયોમાં સાચે જ એક વ્યક્તિને કચડી મારવામાં આવ્યો છે

સંશોધન અને દવાઓનું ઉત્પાદન: ફાઈઝર ઈન્ડિયાના કન્ટ્રી મેનેજર એસ શ્રીધરે જણાવ્યું હતું (IIT Madras work for Pfizer) કે, કંપનીએ IIT મદ્રાસ રિસર્ચ પાર્કમાં 61,000 ચોરસ ફૂટના સંશોધન અને ટેકનોલોજી કેન્દ્રમાં USD 20 મિલિયન (આશરે રૂ. 150 કરોડ) કરતાં વધુનું રોકાણ કર્યું છે. અહીં સંશોધન અને દવાઓનું ઉત્પાદન બંને કરવામાં આવશે. Pfizer ભારતમાં વિશાખાપટ્ટનમ, અમદાવાદ અને ગોવામાં ઉત્પાદન સાઇટ્સ ધરાવે છે, Pfizer પાસે 300 થી વધુ કર્મચારીઓની ટીમ અને ચેન્નાઈમાં સેવા કેન્દ્ર પણ છે.

ફાઈઝર મેન્યુફેક્ચરિંગને ટેકો: સંશોધન કેન્દ્ર સક્રિય ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકો (APIs) અને તૈયાર ડોઝ ફોર્મ્સ (FDFs), જટિલ/મૂલ્ય-વર્ધિત ફોર્મ્યુલેશન, નિયંત્રણ-પ્રકાશન ડોઝ સ્વરૂપો, ઉપકરણ-સંયોજન ઉત્પાદનો, લાયોફિલાઇઝ્ડ ઇન્જેક્શન્સ, પાવડર ઉત્પાદનો બંનેનું ઉત્પાદન કરશે. આ વૈશ્વિક બજારમાં ફાઈઝર મેન્યુફેક્ચરિંગને ટેકો આપશે. એસ શ્રીધરે આશા વ્યક્ત કરી કે IIT-મદ્રાસ અને અન્ય ટેક્નોલોજી રિસર્ચ પાર્ક સ્ટાર્ટઅપ્સ સાથે ગાઢ જોડાણથી શૈક્ષણિક અને ઉદ્યોગ ભાગીદારીમાં પણ સુધારો થશે.

આ પણ વાંચો: IPL 2022: IPL 2022: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર 13 રને જીત્યું, ચેન્નાઈને હરાવી ચોથા સ્થાને

ચેન્નાઈમાં ફાઈઝરનું નવું કેન્દ્ર: આ કેન્દ્રના પ્રારંભ પર, રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલયના ફાર્માસ્યુટિકલ્સ વિભાગના સચિવ એસ અપર્ણાએ જણાવ્યું હતું કે ફાર્મા કંપનીઓ માટે નવીન ઉકેલો પ્રદાન કરવાની જરૂરિયાત વધી રહી છે. આ આરોગ્ય સેવા પ્રદાતાઓ દર્દીઓ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા નવા પડકારોને ઉકેલે છે. ચેન્નાઈમાં ફાઈઝરનું આ નવું કેન્દ્ર તે દિશામાં એક પગલું છે.