નવી દિલ્હીઃ આજથી સંસદનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું (parliament monsoon session 2022) છે. આ ચોમાસુ સત્રમાં, કેન્દ્ર સરકાર નિયમનકારી પ્રણાલીને મજબૂત કરવા અને નવા યુગની બજારની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા સ્પર્ધા અને નાદારી (Discussion on issues in Parliament ) કાયદામાં સુધારો કરવા બિલ રજૂ કરી (monsoon session 2022) શકે છે. આ કાયદાઓમાં સુધારો કરવા માટેના ખરડા ગૃહમાં પરિચય, ચર્ચા અને પસાર કરવા માટે સૂચિબદ્ધ છે. કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય કોમ્પિટિશન એક્ટ, 2002 અને નાદારી અને નાદારી કોડ (IBC), 2016 લાગુ કરે છે.

જરૂરી માળખાકીય ફેરફારો: લોકસભા બુલેટિન અનુસાર, સ્પર્ધા (સુધારા), બિલ 2022 (all party meeting) ભારતના સ્પર્ધા પંચ (CCI) ના ગવર્નન્સ માળખામાં કેટલાક જરૂરી માળખાકીય ફેરફારોની દરખાસ્ત કરે છે. આ ઉપરાંત નવા યુગની બજારની જરૂરિયાતો માટે કેટલીક જોગવાઈઓમાં (Changes in insolvency laws) ફેરફાર કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે. આ સિવાય નાદારી અને નાદારી સંહિતા (સુધારા), બિલ, 2022 પણ ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

કેટલાક અન્ય સુધારાની દરખાસ્ત: ક્રોસ બોર્ડર ઇન્સોલ્વન્સી માટેની (Changes in insolvency laws) જોગવાઈઓનો સમાવેશ કરીને કોડને મજબૂત બનાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. બુલેટિન મુજબ, કોર્પોરેટ નાદારી રીઝોલ્યુશન પ્રક્રિયાને અસરકારક બનાવવા અને તણાવગ્રસ્ત અસ્કયામતોના સમયબધ્ધ ઠરાવ અને તેમના મૂલ્યને મહત્તમ કરવાના ઉદ્દેશ્યોને હાંસલ કરવા માટે કેટલાક અન્ય સુધારાની પણ દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે.