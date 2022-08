હલ્દવાની 38 વર્ષ પહેલા ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની અથડામણ દરમિયાન બર્ફીલા ખડક સાથે અથડાયા બાદ ગુમ થયેલા 19 કુમાઉં રેજિમેન્ટના જવાનનો (soldier missing in siachen uin 1984 ) મૃતદેહ સિયાચીનના એક જૂના બંકરમાંથી મળી (soldier remains found 38 years later) આવ્યો છે. રવિવારે વિશ્વના સૌથી ઊંચા યુદ્ધક્ષેત્ર સિયાચીનમાં જવાન ચંદ્રશેખર હર્બોલાના (Late Lance Naik Chander Shekhar) મૃતદેહની માહિતી કુમાઉ રેજિમેન્ટ રાનીખેતના સૈનિક ગ્રુપ સેન્ટર દ્વારા પરિવારના સભ્યોને આપવામાં આવી હતી. હેર્બોલાની સાથે અન્ય એક સૈનિકનો મૃતદેહ મળ્યો હોવાના અહેવાલ (Jawan lost in Siachen) છે. (Operation meghdoot martyr)

મંગળવારે અંતિમ સંસ્કાર હર્બોલાનો મૃતદેહ સોમવારે મોડી સાંજે હલ્દવાની પહોંચવાની અપેક્ષા છે, ત્યારબાદ તેના અંતિમ સંસ્કાર (dead body of martyred soldier) કરવામાં આવશે. હર્બોલાની પત્ની શાંતિ દેવી, મૂળ અલ્મોડાની રહેવાસી, હાલ હલ્દવાનીની સરસ્વતી વિહાર કોલોનીમાં રહે છે. શહીદ સૈનિકના ઘરે પહોંચેલા હલ્દવાનીના સબ-કલેક્ટર મનીષ કુમાર અને તહસીલદાર સંજય કુમારે જણાવ્યું કે, હર્બોલાના પાર્થિવ દેહ ટૂંક સમયમાં અહીં પહોંચશે, ત્યારબાદ સંપૂર્ણ સૈન્ય સન્માન સાથે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. (CHANDRASHEKHAR HARBOLA BODY FOUND)

વર્ષોથી તેમના મૃતદેહને જોવા માટે રાહ 1984 માં સિયાચીનમાં પાકિસ્તાની સૈનિકો સાથેની અથડામણ દરમિયાન શાંતિ દેવીને તેમના પતિના ગુમ થયાની જાણ થયા બાદ તેઓ છેલ્લા 38 વર્ષથી તેમના મૃતદેહને જોવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તેણે જણાવ્યું કે, લગ્નના નવ વર્ષ બાદ તેનો પતિ ગુમ થઈ ગયો હતો અને તે સમયે તે માત્ર 28 વર્ષની હતી, જ્યારે તેની મોટી પુત્રી ચાર વર્ષની હતી અને બીજી પુત્રી દોઢ વર્ષની હતી. જો કે, શાંતિ દેવીએ કહ્યું કે, તેણે જીવનના તમામ અવરોધો અને પડકારોનો સામનો કરીને શહીદની બહાદુર પત્ની તરીકે બાળકોને ઉછેર્યા છે.

હર્બોલા સહિત પાંચ જવાનો લાપતા શાંતિ દેવીના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે તેમના પતિ જાન્યુઆરી 1984માં છેલ્લી વખત ઘરે આવ્યા હતા, ત્યારે તેમણે જલ્દી પાછા આવવાનું વચન આપ્યું હતું. જો કે, તેણીએ કહ્યું કે તેણીને ગર્વ છે કે તેના પતિએ પરિવારને આપેલા વચન કરતાં દેશ પ્રત્યેની તેમની ફરજને પ્રાથમિકતા આપી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, દ્વારહાટના રહેવાસી હર્બોલા 1975માં સેનામાં જોડાયા હતા અને 1984માં સિયાચીનમાં ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે અથડામણ થઈ ત્યારે હર્બોલા સહિત 20 સૈનિકોને ઓપરેશન મેઘદૂત હેઠળ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરવા મોકલ્યા હતા. આ દરમિયાન, બર્ફીલા તોફાનને કારણે તમામ સૈનિકો બર્ફીલા ખડક સાથે અથડાઈ ગયા હતા. બાદમાં અકસ્માતમાં શહીદ થયેલા 15 જવાનોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા, પરંતુ હર્બોલા સહિત પાંચ જવાનોના મૃતદેહ મળી શક્યા ન હતા.