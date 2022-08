પટનાઃ બિહારમાં ફરી એકવાર મહાગઠબંધનની સરકાર બની રહી છે. આજે, મહાગઠબંધનના નેતા તરીકે, નીતિશ કુમાર મુખ્યપ્રધાન તરીકે (Nitish Kumar will take oath as CM) શપથ લેશે. નીતિશ કુમાર આઠમી વખત મુખ્યપ્રધાન તરીકે શપથ લેશે. તે જ સમયે, તેજસ્વી યાદવ બીજી વખત નાયબ મુખ્યપ્રધાન (Tejashwi Yadav will take oath as Deputy Chief Minister) તરીકે શપથ લેશે. આજે 2 વાગ્યે રાજભવનમાં માત્ર મુખ્યપ્રધાન અને નાયબ મુખ્યપ્રધાનજ શપથ લેશે. 9 ઓગસ્ટના રોજ, નીતિશ કુમારે NDAથી અલગ થયા બાદ મુખ્યપ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું અને પછી મહાગઠબંધનના નેતા તરીકે રાજભવનમાં સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો. નીતીશ કુમાર મહાગઠબંધનની 7 પાર્ટીઓનું નેતૃત્વ કરશે.

નીતિશ કુમાર CM તરીકે શપથ લેશે : મહાગઠબંધનના નેતા તરીકે, નીતિશ કુમાર બીજી વખત મુખ્યપ્રધાન બનશે. નીતિશ કુમાર આઠમી વખત મુખ્યપ્રધાન પદના શપથ લેવા જઈ રહ્યા છે. પ્રથમ વખત, 3 માર્ચ 2000 ના રોજ, તેમણે મુખ્યપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. જોકે, તે સરકાર માત્ર 7 દિવસ જ ચાલી શકી અને તેમણે રાજીનામું આપવું પડ્યું. જે બાદ નીતિશ કુમારે 24 નવેમ્બર 2005 અને 20 મેના રોજ મુખ્યપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. 2014થી 22 ફેબ્રુઆરી 2015 સુધીના સમયગાળાને બાદ કરતાં નીતિશ સતત બિહારના મુખ્યપ્રધાન રહ્યા છે. જીતનરામ માંઝી માત્ર 278 દિવસ માટે બિહારના મુખ્યપ્રધાન બન્યા હતા.

નીતિશ કુમારના 8 મુખ્યપ્રધાન તરીકેના શપથ

3 માર્ચ, 2000 પ્રથમ વખત 24 નવેમ્બર, 2005 બીજી વખત નવેમ્બર 26, 2010 ત્રીજી વખત 22 ફેબ્રુઆરી, 2015 ચોથી વખત 20 નવેમ્બર, 2015 પાંચમી વખત જુલાઈ 27, 2017 છઠ્ઠી વખત 16 નવેમ્બર, 2020 સાતમી વખત 10 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ આઠમી વખત શપથ લેશે

24 નવેમ્બર 2005 થી 20 મે 2014 સુધી NDAના મુખ્યપ્રધાન હતા : નીતિશ કુમાર NDA અને મહાગઠબંધન બંને સરકારોના વડા રહ્યા છે અને જે ગઠબંધનમાં તેઓ હતા તે જ સરકાર બની છે. તેઓ 24 નવેમ્બર, 2005 થી 20 મે, 2014 સુધી NDAના મુખ્યપ્રધાન હતા અને પછી 22 ફેબ્રુઆરી, 2015 સુધી મહાગઠબંધનના સમર્થનથી મુખ્ય પ્રધાન બન્યા હતા. 20 નવેમ્બર, 2015 થી મહાગઠબંધનના મુખ્યપ્રધાન બન્યા અને પછી 27 જુલાઈ, 2017 થી 9 ઓગસ્ટ, 2022 સુધી એનડીએના મુખ્યપ્રધાન રહ્યા અને હવે ફરી એકવાર મહાગઠબંધનના મુખ્ય પ્રધાન બનવા જઈ રહ્યા છે. નીતીશ કુમારે બિહારમાં મુખ્યપ્રધાન બનવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

તેજસ્વી યાદવ બીજી વખત નાયબ મુખ્યપ્રધાન તરીકે શપથ લેશે : તેજસ્વી યાદવ 22 નવેમ્બર, 2015 ના રોજ પ્રથમ વખત બિહારના ઉપમુખ્યપ્રધાન બન્યા, જ્યારે નીતિશ કુમાર એનડીએ છોડીને મહાગઠબંધનમાં જોડાયા અને મહાગઠબંધનને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રચંડ જીત મળી. નીતીશ કુમારના નેતૃત્વવાળી સરકારમાં તેજસ્વી ઉપમુખ્યપ્રધાન બન્યા અને આજે ફરી એકવાર તેઓ બીજી વખત નાયબ મુખ્યપ્રધાન તરીકે શપથ લેવા જઈ રહ્યા છે. બાય ધ વે, કેબિનેટનું વિસ્તરણ પછીથી થશે. બિહાર વિધાનસભામાં RJDના 79, JDUના 45, કોંગ્રેસના 19, MLના 12, CPIના બે, CPMના બે, અમારા ચાર અને એક અપક્ષ એમ કુલ 164 ધારાસભ્યો નીતિશ કુમારને સમર્થન આપે છે. વિપક્ષમાં માત્ર BJP 77 અને AIMIM એક સભ્ય મળીને કુલ 78 સભ્યો રહી ગયા છે. બિહાર વિધાનસભામાં 243 સભ્યો છે. હાલમાં એક સભ્ય ઓછો છે અને સભ્યોની સંખ્યા પ્રમાણે કુલ 36JDU બનાવી શકાય છે.

NDA સરકારમાં 30 પ્રધાનઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા : NDA સરકારમાં 30 પ્રધાનઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને હવે મહાગઠબંધનના પક્ષોને તેમના ધારાસભ્યોની સંખ્યા અનુસાર પ્રધાન પદની ફાળવણી કરવામાં આવશે. ઘણા નામોની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. જ્યાં JDU તરફથી સૌથી સિનિયર નેતા બિજેન્દ્ર યાદવને પ્રધાન બનાવવાની ચર્ચા છે. તેમની સાથે વિજય કુમાર ચૌધરી, ઉપેન્દ્ર કુશવાહા, સંજય ઝા, શ્રવણ કુમાર, લેસી સિંહ હતા, જ્યારે તેજ પ્રતાપ યાદવ, આલોક મહેતા, ભાઈ બિરેન્દ્ર, સુનિલ કુમાર સિંહ, આરજેડી તરફથી અનિતા દેવી, કોંગ્રેસમાંથી મદન મોહન ઝા, શકીલ અહેમદ ખાન, અમારા તરફથી અજીત શર્મા, સંતોષ કુમાર સુમન અને અપક્ષ સુમિત કુમાર સિંહના નામ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યા છે. વિધાનસભાના અધ્યક્ષ માટે અવધ બિહારી ચૌધરીના નામની ચર્ચા થઈ રહી છે.

NDAના મુખ્યપ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપ્યું : જ્યારે મહાગઠબંધન એકસાથે આવ્યું ત્યારે નીતિશ કુમારે રાબડી દેવીને પણ મળ્યા અને 2017ને ભૂલી જવાની વાત કરી. તેમણે તેમની સાથે વાત કરીને સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીને સમર્થન આપવા બદલ આભાર માન્યો હતો. નીતિશ કુમારે ત્રીજી વખત પલટવાર કર્યો છે. 9 ઓગસ્ટે રાજધાની પટનામાં દિવસભર રાજકીય આંદોલન વધ્યું. મુખ્યપ્રધાન નિવાસથી લઈને રાજભવન સુધી દિવસભર અરાજકતાનો માહોલ રહ્યો હતો. મુખ્યપ્રધાનએ રાત્રે 11:00 વાગ્યાથી જેડીયુના ધારાસભ્યો, સાંસદો અને પાર્ટીના તમામ નેતાઓ સાથે બેઠક કરી અને એનડીએથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો અને રાજભવન જઈને NDAના મુખ્યપ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપ્યું. જે બાદ મહાગઠબંધનના 7 પક્ષોના નેતાઓ ચૂંટાયા અને ફરીથી સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો. તેમણે ભાજપ પર JDUને કમજોર કરવા સહિત અનેક પ્રકારના આરોપ પણ લગાવ્યા. બીજી તરફ તેજસ્વી યાદવે કહ્યું કે બિહારમાં બીજેપીનો એજન્ડા લાગુ નહીં થાય.