નવી દિલ્હીઃ જૂન મહિનો પૂરો થવાના આરે છે. આ મહિનામાં હવે માત્ર બે દિવસ (Rule Changes From July) બાકી છે. દરેક નવા મહિનાની શરૂઆત ઘણા બધા બદલાવ લાવે છે. આવનારો જુલાઈ મહિનો પણ બદલાવ લાવી રહ્યો છે, જેની સીધી અસર (new changes from 1st july) તમારા પર પડશે. 1 જુલાઈથી થઈ રહેલા આવા ફેરફારો પર એક નજર કરીએ.

1: ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો પર TDS લાગુ થશે

સરકાર દ્વારા ક્રિપ્ટોકરન્સી પર 30 ટકા ટેક્સ લાદવામાં (cryptocurrency) આવ્યા બાદ હવે 1 જુલાઈથી ક્રિપ્ટો રોકાણકારોને વધુ એક ઝટકો લાગવા જઈ રહ્યો છે. વાસ્તવમાં, જુલાઈથી, રોકાણકારોએ તમામ પ્રકારના ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન પર 1 ટકાના દરે TDS ચૂકવવો પડશે, પછી ભલે તે ક્રિપ્ટો એસેટ નફો કે, નુકસાન માટે વેચવામાં આવે. ખરેખર, સરકારના આ નિર્ણય પાછળનો હેતુ એ છે કે, આમ કરવાથી તે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરનારાઓ પર નજર રાખી શકશે.

2: ગીફ્ટ પર પણ 10%ના દરે ટેક્સ ભરવો પડશે

અન્ય મોટા ફેરફાર વિશે વાત કરીએ તો, 1 જુલાઈ, 2022થી, વ્યવસાયો પાસેથી મળેલી ભેટો પર 10 ટકાના દરે સ્ત્રોત (TDS) પર કર કપાત (tds rule) કરવી પડશે. આ ટેક્સ સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવકો અને ડોક્ટર્સ પર લાગુ થશે. જ્યારે કોઈ કંપની દ્વારા માર્કેટિંગ હેતુઓ માટે ભેટ આપવામાં આવે, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પ્રભાવકોએ TDS ચૂકવવાની જરૂર પડશે, જ્યારે આ નિયમ મફત દવાના નમૂનાઓ, વિદેશી ફ્લાઇટ ટિકિટો અથવા ડૉક્ટરો દ્વારા પ્રાપ્ત અન્ય મોંઘી ભેટો પર લાગુ થશે.

3: લેબર કોડ લાગુ થવાની શક્યતા

મહિનાની શરૂઆતમાં, લેબર કોડના નવા (labour code) નિયમો લાગુ થવાની સંભાવના છે. તેના અમલીકરણ સાથે, હાથમાં પગાર, કર્મચારીઓના ઓફિસ સમય, પીએફ યોગદાન અને ગ્રેચ્યુટી પર અસર થશે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ અંતર્ગત મહત્તમ કામના કલાકો વધારીને 12 કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. એટલે કે કર્મચારીઓએ 4 દિવસમાં 48 કલાક એટલે કે દરરોજ 12 કલાક કામ કરવું પડશે. જો કે, આ નિયમ ચોક્કસ રાજ્ય દ્વારા નિર્ધારિત નિયમોના આધારે એક રાજ્યથી બીજા રાજ્યમાં બદલાઈ શકે છે.

4: એર કંડિશનર થશે મોંઘા

1 જુલાઈથી એર કંડિશનર ખરીદવું મોંઘું થઈ (air conditioner) જશે. વાસ્તવમાં, બ્યુરો ઑફ એનર્જી એફિશિયન્સી (BEE) એ એર કંડિશનર્સ માટેના એનર્જી રેટિંગ નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે, જે 1લી જુલાઈ 2022થી અમલમાં આવશે. આ મુજબ, 5-સ્ટાર ACનું રેટિંગ પહેલી જુલાઈથી સીધા 4-સ્ટાર પર જશે. નવી ઉર્જા કાર્યક્ષમતા માર્ગદર્શિકા સાથે ભારતમાં ACના ભાવમાં આવનારા સમયમાં 10 ટકા સુધીનો વધારો જોવા મળી શકે છે.

5: આધાર-પાન કાર્ડ લિંક કરાવુ

પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડને લિંક કરવામાં વિલંબ (pan card aadhar card link) કરશો નહીં, કારણ કે આ મહત્વપૂર્ણ કામ કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 જૂન છે, એટલે કે આ માટે તમારી પાસે માત્ર ત્રણ દિવસ બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે આ કામ 30 જૂન 2022 પછી એટલે કે 1 જુલાઈ અથવા તેના પછી કરો છો, તો તમારે બમણો દંડ ભરવો પડશે. એટલે કે, હાલમાં, PAN અને આધારને લિંક કરવા માટે 500 રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ છે, 1 જુલાઈથી, તમારે આ દસ્તાવેજોને લિંક કરવા માટે 1,000 રૂપિયાનો દંડ ચૂકવવો પડશે.

6: ડીમેટ ખાતા માટે KYC કરાવો

જો તમે હજી સુધી તમારા ડીમેટ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટનું KYC પૂર્ણ કર્યું નથી, તો તમારી પાસે તે કરવા માટે 30 જૂન સુધીનો સમય છે. અત્યાર સુધી તમે ડીમેટ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટનું KYC કરી શકો છો. માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીના જણાવ્યા અનુસાર, ડીમેટ ખાતામાં શેર અને સિક્યોરિટીઝ રાખવા માટે સુવિધા આપવામાં આવે છે અને જો તેની KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય તો તમને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

7: ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો

ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતો દર મહિનાની 1લી તારીખે સંશોધિત (lpg prices) કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં જુલાઈના પ્રથમ દિવસે પણ તેમાં ફેરફારની સંભાવના છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી દેશની સામાન્ય જનતાને ગેસની કિંમતોના મોરચે ઝટકો લાગ્યો છે અને આ વખતે એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થવાની પણ આશંકા છે.