ઉતરાખંડ: આ દિવસોમાં નૈનીતાલ જિલ્લાના હલ્દવાનીનો એક પરિવાર આતંકના છાયામાં જીવી રહ્યો છે. શહેરના તલ્લા ગોરખપુરના રહેવાસી ઉમેશ પાંડે (Fire at Umesh Pandey house in Haldwani )ના ઘરમાં રહસ્યમય આગને કારણે આ દિવસોમાં કોયડો બની ગયો છે. ઘરમાં વીજ જોડાણ કાપી નાંખવા છતાં વારંવાર આગ ભભૂકી રહી(fire in house in Haldwani without electricit) છે. આવી સ્થિતિમાં પરિવાર આખી રાત ઉંઘી શકતો નથી. સમગ્ર મામલે વીજ વિભાગ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર આ રહસ્યમય આગની તપાસમાં લાગેલું છે.

ચંદ્રગ્રહણ (lunar eclipse) બાદ આગ: પીડિત પરિવારનું કહેવું છે કે 8 નવેમ્બરે ચંદ્રગ્રહણ અને ભૂકંપ બાદ તેમના ઈલેક્ટ્રીક બોર્ડમાં અચાનક આગ લાગી ગઈ હતી. ઉતાવળમાં પરિવારજનોએ વીજ વિભાગને ફોન કરીને ઘરનું કનેક્શન કાપી નાખ્યું હતું. પરંતુ કનેકશન કપાયા બાદ પણ ઘરમાં વિવિધ જગ્યાએ લગાવેલા પ્લાસ્ટિકના ઈલેક્ટ્રીક બોર્ડ અને વાયરો અચાનક ફરી સળગવા લાગ્યા હતા. પરિવારજનોનું કહેવું છે કે છેલ્લા 8 દિવસથી ઘરમાં આગ લાગી છે.

8 દિવસમાં આગના 20 બનાવોઃ બંધ લોખંડના અલમીરા, અંદર રાખેલા કપડા અને પલંગની ઉપર રાખેલ પથારીમાં પણ આગ લાગી હતી. છેલ્લા 8 દિવસમાં આગની 15 થી 20 જેટલી ઘટનાઓ બની છે. ઘરની બહાર વીજ કનેક્શન રાખ્યા વગર પણ અચાનક કૂલરમાં આગ લાગી હતી. છેલ્લા 8 દિવસથી આખો પરિવાર ગભરાટનો માહોલ છે. ઘરની દરેક વસ્તુ ખાલી કરીને બહાર રાખવામાં આવી છે.

વીજળી વિભાગ, પોલીસ બધા હેરાન: પરિવારના તમામ સભ્યો આખી રાત જાગતા ચોકીદારી કરી રહ્યા છે. પરિવારનું કહેવું છે કે અચાનક ધુમાડો અને સળગી જવાની દુર્ગંધ આવી રહી છે. જે બાદ પરિવારજનો આગ બુઝાવવા દોડી રહ્યા છે. જેના કારણે આખો પરિવાર ગભરાટમાં છે. આ કેસમાં વીજ વિભાગ દ્વારા ઘરમાં અર્થિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અર્થીંગ કર્યા બાદ પણ ઘરમાં આગ લાગી છે. પરિવારજનોએ સતત આ ઘટના અંગે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસને જાણ કરી છે. હવે સમગ્ર મામલે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ આ રહસ્યમય ઘટનાની તપાસમાં લાગેલી (mysterious fire investigation)છે.

રહસ્યમય આગની તપાસ કરવામાં આવી રહી છેઃ આ સમગ્ર મામલે સિટી મેજિસ્ટ્રેટ રિચા સિંહનું કહેવું છે કે કયા સંજોગોમાં ઘરમાં આગ લાગી છે. તેની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે સમગ્ર મામલાની માહિતી પંતનગર યુનિવર્સિટીની નિષ્ણાત ટીમને આપવામાં આવી રહી છે. ટીમ આ રહસ્યમય આગની ઘટનાની તપાસ કરશે.

આ વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ 8 નવેમ્બરના રોજ હતું: વર્ષ 2022ના છેલ્લા સૂર્યગ્રહણ પછી, વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ 8 નવેમ્બરના રોજ થયું હતું. વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ દિવાળીના બીજા દિવસે થયું હતું. બીજી તરફ, છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ સૂર્યગ્રહણના બરાબર 15 દિવસ પછી દેવ દિવાળીના દિવસે એટલે કે 08 નવેમ્બરે થયું હતું. પ્રથમ ચંદ્રગ્રહણ 16 મે 2022 ના રોજ થયું હતું. નવેમ્બર 08 એ કારતક મહિનાની પૂર્ણિમા તિથિ પણ હતી. હિંદુ કેલેન્ડર મુજબ, દેવ દિવાળીનો તહેવાર કારતક મહિનાના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમા તિથિએ ઉજવવામાં આવે છે.