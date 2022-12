કોલકાતાઃ હાલમાં કોરાનાનું નામ પડતા દરેક જણ ડરી જાય છે. આ પહેલા એક સમય હતો જ્યારે લોકો મેલેરિયાનું નામ પડતા ડરતા હતા. કોરોનાની રસી શોધાઈ ગઈ, પણ હમણા સુધી મેલેરિયાની રસી ન હતી. (Malaria vaccine to come soon) ૬૦ વર્ષના પ્રયત્નો પછી મેલેરિયાની રસી શોધવામાં સફળતા સાંપડી છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને વિશ્વની પહેલી મેલેરિયાની રસીના ઉપયોગ પર મંજૂરીની મ્હોર મારી છે. તબીબોનું માનવું છે કે, આ દવા તમામ જૂની દવાઓ કરતાં વધુ અસરકારક રહેશે. ભારતીય તબીબી સમુદાય વતી સંશોધન ચાલુ છે.

મેલેરિયા સામાન્ય રીતે 4 પ્રકારના હોય છેઃ પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સીપેરમ (There are generally 4 types of malaria) (પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સીપેરમ), પ્લાઝમોડિયમ વિવેક્સ (પી. વિવેક્સ), પ્લાઝમોડિયમ ઓવેલ (પી. ઓવેલ) અને પ્લાઝમોડિયમ મેલેરિયા (પી. મેલેરિયા). જ્યારે પૂર્વ ભારતમાં પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સીપેરમ અને પ્લાઝમોડિયમ વિવેક્સ વધુ પ્રચલિત છે.

શુગર લેવલ ઘટાડે છે. હૃદયને અસર કરે છેઃ પ્લાઝમોડિયમ ફાલ્સીપેરમ સપ્ટેમ્બરથી ફેબ્રુઆરીના સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ પ્રચલિત છે. આ કિસ્સામાં, ડૉ. દેબાશીસ ચેટર્જી કહે છે, "હાલમાં ક્લોરોક્વિનનો ઉપયોગ થાય છે. ડૉક્ટરો ઈન્જેક્શન આર્ટેમિસિનિન ગ્રૂપની દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. આ બધી 1970ની દવાઓ છે. પરંતુ આ હવે માનવ શરીરમાં ઘસાઈ ગઈ છે. પરિણામે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. ઘટાડો. ઉપરાંત, ક્વિનાઇનની વધુ આડઅસર છે. તે શુગર લેવલ ઘટાડે છે. હૃદયને અસર કરે છે."

આ દવાનું ટ્રાયલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાલી રહ્યું હતુંઃ એક સ્થાનિક ફાર્મા કંપની ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં આપણા શહેરમાં બીજા તબક્કાની ટ્રાયલ શરૂ કરવા જઈ રહી છે. અગાઉ આ દવાનું ટ્રાયલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ચાલી રહ્યું હતું. વેક્સિન ટ્રાયલ ફેસિલિટેટર સ્નેહેન્દુ કોનારે જણાવ્યું હતું કે, "આ રસીની ટ્રાયલ ઓસ્ટ્રેલિયામાં થઈ ચૂકી છે. ભારતની જેમ ત્યાં પણ આ બે પ્રકારના મેલેરિયાની અસર સમાન છે. ત્યાં સારા પરિણામો જોવા મળ્યા છે."

145 લોકો પર 43 દિવસ સુધી ચાલશેઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં ટૂંક સમયમાં ટ્રાયલ શરૂ થશે. ઘરેલું દવા હોવાથી દવાની કિંમત ઘણી ઓછી હશે. જાણવા મળ્યું છે કે, આ ટ્રાયલ નિલ રતન સરકાર મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ અને સ્કૂલ ઓફ ટ્રોપિકલ મેડિસિન હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવશે. આ ટ્રાયલ કુલ 145 લોકો પર 43 દિવસ સુધી ચાલશે.