હિમાચલ પ્રદેશ ભારે વરસાદને (Himachal Pradesh Heavy Rain) કારણે મંડીમાં ભૂસ્ખલન થયું હતું. સબ ડિવિઝન ગોહરના ગ્રામ પંચાયત કાશનના જડોન ગામમાં એક મોટી દુર્ઘટના સામે આવી છે. અહીં પંચાયત પ્રધાન ખેમ સિંહના ઘરે ભૂસ્ખલનથી ઘર સહિત પરિવારના 7 લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા (7 members of Family buried under debris in Himachal) હતા.

તમામ લોકો ગાઢ નિંદ્રામાં હતા મળતી માહિતી મુજબ ખેમ સિંહના 2 માળના મકાનમાં પરિવારના તમામ સભ્યો ગાઢ નિંદ્રામાં હતા. આ દરમિયાન મોડી રાત્રે ડુંગર ધરાશાયી થતાં એક જ પરિવારના 7 લોકો દટાયા હતા. મળતી માહિતી મુજબ, કશાન પંચાયતના વડા ખેમ સિંહના પાકાં મકાન પર ઘરની પાછળથી કાટમાળ પડ્યો હતો, જેમાં પરિવારના સભ્યો દટાઈ ગયા હતા.

લોકો બચાવવાનો કરી રહ્યા છે પ્રયાસ ગામ સહિત આજુબાજુના ગામોના લોકો જાણ થતાં પહોંચી ગયા હતા અને પરિવારના સભ્યોને બચાવવાના પ્રયાસો હાથ ધરાયા હતા. રેસ્ક્યુ ટીમ હજુ સુધી પહોંચી નથી. તે જ સમયે, સબ ડિવિઝનમાં ડઝનેક સ્થળોએ ભારે ભૂસ્ખલનને કારણે ઘણા રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા હતા. ગોહર પ્રશાસનના એક અધિકારી પણ માર્ગ અવરોધના કારણે અટવાયા છે. જાહેર બાંધકામ વિભાગના જેસીબી મશીન દ્વારા રસ્તાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

રેસ્ક્યુ ટીમ સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી એસડીએમ ગોહર રમણ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, રેસ્ક્યૂ ટીમને ઘટનાસ્થળે પહોંચવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સવારે 4 વાગ્યાથી ટીમ ઘટનાસ્થળે જવા રવાના થઈ હતી, પરંતુ રસ્તો બંધ હોવાને કારણે ઘટના સ્થળે પહોંચવું મુશ્કેલ છે. કાટમાળ નીચે ફસાયેલા લોકોને બચાવવાના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જણાવી દઈએ કે હવામાન વિભાગે આજે ઘણા જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ કારણે મંડી પ્રશાસને આજે શાળાઓ બંધ રાખી છે. તે જ સમયે, હિમાચલમાં 25 ઓગસ્ટ સુધી હવામાન ખરાબ રહેશે.