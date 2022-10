નવસારી: દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના તેમના સમકક્ષ ભગવંત માનને શનિવારે ભારતીય જનતા પાર્ટીંના (Kejriwal and Bhagwant Mann are visiting Gujarat) સમર્થકોએ કાળા ઝંડા બતાવ્યા હતા, જ્યારે તેઓ ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાના ચીખલી ખાતે જાહેર સભાને સંબોધિત કરવા ગયા હતા. આ દરમિયાન ભાજપના સમર્થકોએ 'મોદી, મોદી'ના નારા (Kejriwal mind greeted with black flags in Navsari Gujarat) પણ લગાવ્યા હતા.

કાળા ઝંડા બતાવનારાઓને પોતાના ભાઈ માને છે: ચીખલી તાલુકાના ખુદવેલ અને ગોલવડ ગામો વચ્ચે રોડ કિનારે ઉભેલા ભાજપના સમર્થકો આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના (Delhi Chief Minister Kejriwal) નેતાઓને કાળા ઝંડા બતાવે છે, જ્યારે તેમનો કાફલો આ સ્થળોએથી પસાર થતો હતો.ચીખલી શહેરના નેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાનારી રેલીમાં ભાજપના સમર્થકોએ સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા હતા. કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા જતાં 'મોદી-મોદી'. અહીં બંને મુખ્યમંત્રી રેલીને સંબોધવાના હતા. બાદમાં એક રેલીને સંબોધિત કરતી વખતે આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા કેજરીવાલે કહ્યું કે, તેઓ કાળા ઝંડા બતાવનારાઓને પોતાના ભાઈ માને છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે, એક દિવસ તેઓ તેમનું દિલ જીતી લેશે અને તેમને પોતાની પાર્ટીમાં સામેલ કરશે.

પાર્ટીને સત્તા પરથી દૂર કરવા માંગે છે: કેજરીવાલે કહ્યું કે, લોકો તેમની પસંદગીની પાર્ટીને મત આપી શકે છે, પરંતુ AAP તેમના બાળકોને મફત અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અને તબીબી સંભાળ મળે તે સુનિશ્ચિત કરશે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, ભાજપના સભ્યો પણ ગુજરાત સરકારની (Gujarat Assembly Election 2022) વિરુદ્ધ છે અને તેમાંથી ઘણાએ તેમને કહ્યું છે કે, તેઓ પાર્ટીને સત્તા પરથી દૂર કરવા માંગે છે. તેમણે ભાજપના કાર્યકરોને તેમની પાર્ટી સાથે રહેવાની અપીલ કરી હતી, પરંતુ AAPને મત આપો.

એક દિવસ તમારું દિલ જીતી લઈશ: કેજરીવાલે કહ્યું, "જેમ કે તેઓએ અમને જોયા, તેઓ 'મોદી, મોદી, મોદી' ના નારા લગાવવા લાગ્યા. (In front of Kejriwal, there were chants of Modi, Modi ) હું તેને મારો ભાઈ માનું છું, મારા દિલમાં તેની વિરુદ્ધ કંઈ નથી. જેને તમે ઇચ્છો તેના પર બૂમો પાડો, તમે ઇચ્છો તે પક્ષને મત આપો. હું તમારા બાળકો માટે શાળા બનાવીશ, તમારા પરિવારના બીમાર સભ્યની સારવાર કરાવીશ. મને ખાતરી છે કે હું એક દિવસ તમારું દિલ જીતી લઈશ અને તમને મારી પાર્ટીમાં સામેલ કરીશ. AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજકે વધુમાં કહ્યું કે, તેઓ કોઈની વિરુદ્ધ નથી અને કોંગ્રેસ અને ભાજપને મત આપનારાઓ સહિત તમામ માટે શાળાઓ બનાવશે.

નવા એન્જિનની જરૂર છે: અમે એવા લોકોના (Arvind Kejriwal in Navsari) પરિવારજનોને સારવાર અપાવીશું જેમણે અમને કાળા ઝંડા બતાવ્યા છે. હું કોઈની વિરુદ્ધ નથી. તેમણે બીજેપીના 'ડબલ એન્જિન' સરકારના અભિયાન પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા અને પૂછ્યું કે, તેની શા માટે જરૂર છે. તેણે કહ્યું, 'એક એન્જિન ખરાબ થઈ ગયું અને બીજું એન્જિન જૂનું થઈ ગયું. અમારે ડબલ એન્જિન સરકારની નહીં, નવા એન્જિનની જરૂર છે. તેમણે લોકોને કહ્યું કે, જો તેઓ રાજનીતિ કે ગુંડાગર્દી કરવા માંગતા હોય તો તેઓ ભાજપમાં જઈ શકે છે અને જો તેઓને તેમના બાળકો માટે શાળા, હોસ્પિટલ અને મોહલ્લા ક્લિનિક જોઈએ તો તેઓ AAPનો ભાગ બની શકે છે.

આ બધું કામ હું કરીશ: 'હું એક એન્જિનિયર છું, મને ખબર છે કે, રસ્તા કેવી રીતે બનાવવી અને કેવી રીતે વીજળી આપવી. આ બધું કામ હું કરીશ. હું ગુંડાગીરી જાણતો નથી. હું તેને ધિક્કારું છું.' ગુજરાત વિધાનસભાની (Gujarat Assembly Election 2022) 182 બેઠકો માટે વર્ષના અંત સુધીમાં ચૂંટણી યોજાવાની છે.