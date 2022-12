વોશિંગ્ટનઃ યુનિવર્સિટી ઓફ વોશિંગ્ટનના સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું છે કે, (It is not the moon that makes us sleep) આપણે સૂર્યમાં કેટલો સમય વિતાવ્યો છે તેની માહિતી આપણા ઊંઘના સમયની આગાહી કરી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ 2015 થી 2018 સુધીમાં 507 વિદ્યાર્થીઓની જીવનશૈલીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, જે લોકો દિવસ દરમિયાન સૂર્યમાં વધુ સમય વિતાવતા હતા (suffer from insomnia) તેઓ રાત્રે યોગ્ય સમયે સારી રીતે સૂઈ ગયા હતા. જે લોકો તડકામાં ગયા વિના રાત વિતાવે છે તેઓ અનિદ્રાનો ભોગ બને છે.

સૂર્યપ્રકાશમાં સમય પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે: સંશોધકોએ જાહેર કર્યું કે, સૂર્ય અને કુદરતી 'સેકેડિયન ક્લોક' વચ્ચે સંબંધ છે (It is not the moon that makes us sleep) જે માનવ ઊંઘને નિયંત્રિત કરે છે. કૃત્રિમ પ્રકાશમાં વધુ સમય ન વિતાવવાની અને જો જરૂરી ન હોય તો પણ કુદરતી સૂર્યપ્રકાશમાં સમય પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.