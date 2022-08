ભોપાલ : એક મિનિટ માટે ભૂલી જાઓ કે 75 વર્ષ વીતી ગયા. તમે સવારે ઉઠો છો જે સામાન્ય ન હતું. ખરેખર ભારત એ સવારે લાંબી અંધારી રાતમાંથી જાગી ગયું હતું. આ દિવસે છેલ્લા 75 વર્ષોમાં ફરી ક્યારેય સૂર્ય ઉગ્યો નથી. છેલ્લા 75 વર્ષમાં (Indian Independence Day Achievements75) એ દિવસ જેવો પ્રકાશ ફરી ક્યારેય આવ્યો નથી. એ સવાર માત્ર સવાર નહોતી, હજાર વર્ષની ગુલામીને તોડતી સવાર આવી હતી. એ સવારે અનેક દેશભક્તોના બલિદાન અને તપશ્ચર્યાને દફનાવી દેવામાં આવી હતી. સવારના અખબારોની હેડલાઈન્સ (15 August 1947 Morning Headlines) જુદી જુદી રીતે કહેતી હતી. તે કહેતી હતી કે 15 ઓગસ્ટ 1947ની સવાર બાકીના દિવસો કરતા કેમ અલગ છે. 15 ઓગસ્ટની કલ્પના કરો અને વાસ્તવિકતામાં જુઓ કે અખબારોએ આટલી રાહ જોવાતી માહિતી કેવી રીતે પહોંચાડી, તે દિવસે દરેક ભારતીય માટે આ સૌથી મોટા સમાચાર હતા.

જાણો 15 મી ઓગસ્ટ 1947ની સવારે અખબારોની હેડલાઈન્સ શું રહી હશે !

આઝાદીનો મંગલ પ્રભાત : તે દિવસે હિન્દુસ્તાનના અખબારના પહેલા પાનાની હેડલાઇન - "સદીઓની ગુલામી પછી ભારતમાં આઝાદી ("The dawn of freedom in India after centuries of slavery) નો મંગલ પ્રભાત'' હતી. બાપુની લાંબી તપસ્યા સફળ." નેહરુજીનું નિવેદન નીચેના અન્ય સમાચારમાં નોંધવામાં આવ્યું છે. તે વિધાન હતું - "જ્યાં સુધી જનતાની આંખમાં આંસુનું એક ટીપું રહેશે ત્યાં સુધી અમારું કામ પૂર્ણ નહીં થાય". અખબારે રાત્રે 12 વાગ્યે શંખના અવાજ સાથે આઝાદીની ઘોષણા લખી. હિંદુસ્તાને પહેલા જ પેજ પર એક તસવીર મૂકી હતી. તસ્વીરમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એક બાળક ત્રિરંગો ફરકાવતો જોવા મળ્યો હતો.

લંડનમાં ભારતીય ઓફિસ બંધઃ અહીં ભારત સ્વતંત્ર થયું અને બીજી તરફ લંડનમાં ભારતીય ઓફિસનું અસ્તિત્વ બંધ થઈ ગયું. વીર અર્જુનના સમાચાર એવા પણ હતા કે અર્લ લિસ્ટોવાલ (Earl Listowal) આજે રાત્રે 12 વાગ્યે ભારતના મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપશે. વીર અર્જુનના સમાચાર હતા કે ગાંધીજી સ્વાતંત્ર્ય દિન (Indian Independence Day) નિમિત્તે 24 કલાક ઉપવાસ કરશે, કાંતણ કાંતશે અને આખો દિવસ પ્રાર્થના કરશે. સાપ્તાહિક અખબાર કર્મવીરમાં પંડિત માખનલાલ ચતુર્વેદીનો તંત્રીલેખ પણ હતો.

હર ઘર ત્રિરંગા: આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ માત્ર મધ્ય ભારતમાં ગ્વાલિયરમાં જ તૈયાર થાય છે, અહીં 3 કેટેગરીમાં ત્રિરંગા બનાવવામાં આવે છે.

કાયદે આઝમનો સંદેશઃ કાયદે આઝમનો સંદેશ 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ પાકિસ્તાનના સૌથી મોટા અખબાર "ધ ડોન" દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો. તે દિવસના અખબારમાં એક લેખ એવો પણ હતો કે ભાગલા પછી પાકિસ્તાન હવે દરેક મોરચે કેવી રીતે પ્રગતિ કરશે. આ દિવસે પ્રકાશિત થયેલા અન્ય રજવાડાઓના ગેઝેટમાં, પવાર સરકારના દેવાસ ગેઝેટિયરમાં સ્વતંત્રતાનો સંદેશ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

મતભેદમાં પણ સન્માન : અંગ્રેજી દૈનિક ધ સ્ટેટ્સમેને ફ્રન્ટ પેજ પર અહેવાલ આપ્યો કે નવી દિલ્હીમાં બંધારણ સભાનું મધ્યરાત્રિ સત્ર. ફ્રન્ટ પેજ પર લોર્ડ માઉન્ટબેટન (Lord Mountbatten) નું વિધાન પણ હતું, જેમાં વિભાજનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે - "આ એવા મિત્રો વચ્ચેનું વિભાજન છે જેણે મતભેદમાં પણ એકબીજાને સન્માન આપ્યું છે".

સ્વતંત્રતાની પ્રથમ માહિતી: માધવ સપ્રે મ્યુઝિયમમાં 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ પ્રકાશિત થયેલા દેશના ઘણા પ્રતિષ્ઠિત અખબારોની મૂળ નકલો છે. જે આ આઝાદીના 75મા અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે એક પ્રદર્શન તરીકે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. માધવ સપ્રે મ્યુઝિયમના સ્થાપક વિજય દત્ત શ્રીધર કહે છે, “જ્યારે આપણે અખબારની સામે ઊભા રહીએ છીએ, ત્યારે આપણે તે ક્ષણના ઇતિહાસનો રોમાંચ અનુભવી શકીએ છીએ. 15 ઓગસ્ટ 1947ના આ અખબારોમાંથી પસાર થતાં ફરી એકવાર તે દિવસ ઉભો થાય છે. તે થવું જ જોઈએ. જ્યારે દેશ હજારો વર્ષની ગુલામી પછી આઝાદીની સવાર જોઈ રહ્યો હતો.