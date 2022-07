નવી દિલ્હીઃ ભારતે ચીનની સરહદને અડીને આવેલા લેહ વિસ્તારમાં રાફેલ તૈનાત કર્યા (India message China Rafale jets in Leh) છે. લેહના કુશોક બકુલા રિનપોચે એરપોર્ટ પર તૈનાતી કરવામાં આવી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ તૈનાતી ઘટનાના તરત જ કરવામાં આવી હતી, જે મુજબ ચીનનું એક ફાઇટર એરક્રાફ્ટ વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC)ની ખૂબ નજીક આવ્યું (india stations rafale fighters at leh) હતું. થોડા દિવસો પહેલા સૂત્રોએ ETV ભારતને ચીની એરક્રાફ્ટની નજીક આવવાની જાણકારી (India fights Chinese aggression) આપી હતી.

હવાઈ ક્ષમતાના પ્રદર્શનનું પરિણામ: સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, PLA એરક્રાફ્ટ (ચીની એરક્રાફ્ટ)ને LAC પર તૈનાત સૈનિકોએ સવારે ચાર વાગ્યે જોયા, ભારતે તરત જ અંબાલા એરપોર્ટ પરથી રાફેલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટને રવાના કરી દીધું. અંબાલા એરબેઝ લેહથી 400 કિમીના અંતરે છે. (India stations Rafale fighters Leh Ladakh LAC) સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ધારિત પ્રક્રિયા (SOP) મુજબ કરવામાં આવ્યું હતું. ચીનનો ઈરાદો શું હતો તે અંગે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે, ચીન ભારતની પ્રતિક્રિયા ક્ષમતાનો હિસાબ લેવા માગે છે. ચીનનું યુદ્ધ વિમાન સવારે ચાર વાગ્યે આવી ગયું હતું. પરંતુ જે ઝડપ અને તત્પરતાથી ભારતીય સૈનિકોએ જવાબ આપવા માટે રાફેલ મોકલ્યા, તે પણ સવાર પડતા પહેલા. તે તૈયારી અને અમારી હવાઈ ક્ષમતાના પ્રદર્શનનું પરિણામ હતું.

ભારત પાસે 36 રાફેલ એરક્રાફ્ટ: ભારત પાસે હાલમાં 36 રાફેલ એરક્રાફ્ટ છે. તે બે સ્ક્વોડ્રનમાં મૂકવામાં આવે છે. એક ટુકડીને અંબાલામાં રાખવામાં આવી છે, જ્યારે બીજી ટુકડીને પશ્ચિમ બંગાળના હાશિમારામાં રાખવામાં આવી છે. ભારત અને ચીન વચ્ચે પરસ્પર સમજૂતી છે કે ફાઈટર એરક્રાફ્ટ (How India responds to China war jets aggression) અને યુદ્ધ હેલિકોપ્ટરને સરહદથી 10 કિલોમીટર દૂર રાખવામાં આવશે. તેમને આ દાયરામાં મોકલવામાં આવશે નહીં. જ્યારે યુટિલિટી હેલિકોપ્ટરને (India ready Rafale Leh against Chinese war jets) બોર્ડરથી એક કિલોમીટરના ત્રિજ્યા સુધી લાવી શકાય છે. પરંતુ સમસ્યા સીમાના નિર્ધારણ અને તેના વિશેના દાવાઓની છે. બંને દેશોના પોતપોતાના દાવા છે. તેથી અહીં અંતરનું નિર્ધારણ પણ પોતાની રીતે થાય છે.

રાતના અંધારામાં પણ ચલાવી શકાય: સુત્રો જણાવે છે કે, ચીને જે રીતે LAC નજીક સૈન્ય નિર્માણ કર્યું છે, જે રીતે તે ત્યાં સૈન્ય કવાયત કરી રહ્યું છે, ફાઇટર એરક્રાફ્ટની ઉડાન પણ તેનો એક ભાગ હોઈ શકે છે. મે-જૂન 2020માં પણ. જે પ્રકારની કવાયત પી.એલ.એ. કર્યું છે. ત્યારપછી PLA એ બે ડિવિઝન ફોર્સ, જેની સંખ્યા લગભગ 30,000 હતી, પૂર્વી લદ્દાખમાં LAC તરફ વાળ્યા. આ પછી બંને પાડોશીઓ વચ્ચે તણાવ વધી ગયો હતો અને આ તણાવ હજુ પણ ચાલુ છે. લેહ એરપોર્ટ પર ભારતીય વાયુસેનાના ફાઈટર પ્લેનની કોઈ કાયમી તૈનાતી નથી. પરંતુ આ એરપોર્ટમાં રાફેલથી સુખોઈ-30, મિગ-29ને હેન્ડલ કરવાની ક્ષમતા છે. અહીં રાતના અંધારામાં પણ તેને સફળતાપૂર્વક ચલાવી શકાય છે.

લદ્દાખમાં છ એડવાન્સ લેન્ડિંગ ગ્રાઉન્ડ: કુશોક બકુલા રિમ્પોશ એરપોર્ટ સિવાય, લદ્દાખમાં છ એડવાન્સ લેન્ડિંગ ગ્રાઉન્ડ છે, જ્યાં ભારતીય વાયુસેના તેના ફાઇટર પ્લેનને લેન્ડ કરી શકે છે. જેમાં હેવી એરક્રાફ્ટ C-17 ગ્લોબમાસ્ટર, સુપર હર્ક્યુલસ C130J, AN-32 અને IL76 સામેલ છે. જમીનથી લશ્કરી ચોકી સુધી તૈનાત મુખ્યત્વે હેલિકોપ્ટર દ્વારા કરવામાં આવે છે. જ્યારથી ભારત અને ચીન વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે ત્યારથી ભારતે લદ્દાખના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ઓછામાં ઓછા 36 હેલિપેડ તૈયાર કર્યા છે. ત્યાં પહેલેથી જ ઘણા હેલિપેડ બનાવવામાં આવ્યા છે. ભારતે પેંગોંગ શો લેકના ઉત્તરીય વિસ્તારમાં હેલિપેડ બનાવ્યા છે, જે ફિંગર 4 પાસેનો વિસ્તાર છે.

19 હેલિપેડનો સમાવેશ: આ 36 હેલિપેડમાં કારગિલ સેક્ટરમાં 17 અને લેહ વિસ્તારમાં 19 હેલિપેડનો સમાવેશ થાય છે. આ હેલિપેડ મુખ્યત્વે નાગરિક ઉપયોગની સેવા આપે છે, જેમાં કનેક્ટિવિટી વધારવા, પ્રવાસીઓને પરિવહન કરવા, તબીબી કટોકટીમાં ઉપયોગ કરવા માટેનો સમાવેશ થાય છે અને તેમાં એવી સુવિધાઓ પણ હશે જેનો ઉપયોગ તાકીદના સમયે લશ્કરી હેલિકોપ્ટર દ્વારા કરી શકાય.