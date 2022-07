કિશ્તવાડ: CIF ડેલ્ટાના જનરલ ઓફિસર કમાન્ડિંગ મેજર જનરલ અજય કુમારે ગુરુવારે કિશ્તવાડના કુલીદ ચોક (Kuleed Chowk,Kishtwar) ખાતે 100 ફૂટ ઊંચા રાષ્ટ્રીય ધ્વજનું અનાવરણ કર્યું હતું. સેનાએ કહ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ ભારતીય સેના અને રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ દ્વારા ત્રિરંગા (National Flag) પર ગર્વ લેવા માટેની પહેલ છે. આ અવસરે રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ, સેક્ટર 9ના કમાન્ડર બ્રિગેડિયર પ્રણવ મિશ્રા, કિશ્તવાડના ડેપ્યુટી કમિશનર અશોક કુમાર શર્મા, કિશ્તવાડના SSP શફકત હુસૈન અને 17 રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ મરાઠા એલઆઈ કર્નલ અમેય ચિપલુણકર (Colonel Ameya Chiplunkar) હાજર હતા.

શહીદોના સન્માનમાં 100 ફૂટ ઊંચા રાષ્ટ્રીય ધ્વજનું કરાયું ઉદ્ઘાટન

શહીદોના સન્માનમાં સ્મારક: નોંધનીય છે કે, હાઈ માસ્ટની સ્થાપના 40 દિવસના રેકોર્ડ સમયમાં પૂર્ણ થઈ હતી અને તે જમ્મુ ક્ષેત્રમાં તેના પ્રકારની અનોખી ઘટના છે. આ પ્રસંગે તમામ સમાજના ધર્મગુરુઓએ નવા શહીદ સ્મારકનું અનાવરણ કર્યું હતું. શહીદ સ્મારક કિશ્તવાડના તમામ બહાદુર શહીદોના સન્માનમાં બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમણે આતંકવાદ સામે લડતા પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ 17 રાષ્ટ્રીય રાઇફલ્સ, મરાઠા LIની પહેલ છે. શહીદ કેપ્ટન તુષાર મહાજન મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ અને મેજર અક્ષય ગિરીશ ફાઉન્ડેશને (Major Akshay Girish Foundation) પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જાહેર અને ખાનગી કંપનીઓ, જેમ કે NHIDCL, NHPC, Ratle Hydro Power Ltd., Patel Engineering, Jaypee Construction, AFCON, Lokmanya Multipurpose Co-op Society Ltd., Belgaum, Mangal Das Trust, Gogte Infra, Hyloc Hydrotechnic Pvt Ltd. નો પણ સહયોગ છે.

કિશ્તવાડના લોકોએ માન્યો આભાર: જનરલ ઓફિસરે કિશ્તવાડના ડેપ્યુટી કમિશનર (Deputy Commissioner Kishtwar) અશોક કુમાર શર્મા અને કિશ્તવાડ SSP શફકત હુસૈન દ્વારા પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી પરવાનગીઓ અને મંજૂરીઓ અને સેનાને પૂરી પાડવામાં આવતી તમામ સહાયતા માટેના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી. કિશ્તવાડના લોકોએ રાષ્ટ્રીય મહત્વના આવા સ્મારકને ભેટ આપવા બદલ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને ભારતીય સેનાનો (Indian Army) પણ આભાર માન્યો હતો.