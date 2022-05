ચેન્નાઈઃ મદ્રાસ હાઈકોર્ટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ જજે રજાના દિવસે 'વોટ્સએપ' પર કેસની સુનાવણી કરી છે. (First time hearing of case in High Court by Whatsapp) આ ઐતિહાસિક સુનાવણી ઈમરજન્સીમાં (Historic Emergency Hearing) થઈ હતી. હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ જીઆર સ્વામીનાથન રવિવારે એક લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે નાગરકોઇલ ગયા હતા. તમિલનાડુના ધર્મપુરી જિલ્લાના શ્રી અભિસ્તા વરદરાજ સ્વામી મંદિર સાથે જોડાયેલો મામલો કોર્ટમાં આવ્યો છે. મંદિરના ટ્રસ્ટી પીઆર શ્રીનિવાસને કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, જો નિર્ધારિત તારીખ અને સમય મુજબ સોમવારે રથયાત્રા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં નહીં આવે તો તેમના ગામને દેવતાના 'દૈવી ક્રોધ'નો સામનો કરવો પડશે.

વોટ્સએપ દ્વારા કોર્ટની કાર્યવાહી શરૂ: જસ્ટિસ પીઆર સ્વામીનાથનને જ્યારે આસ્થા સાથે સંબંધિત જરૂરી શરત મળી, ત્યારે તેમણે વોટ્સએપ દ્વારા જ નાગરકોઈલમાં કોર્ટની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ વોટ્સએપ કોલમાં અરજદારના વકીલ વી રાઘવચારી અને રાજ્ય સરકારના એડવોકેટ જનરલ આર. ષણમુગસુંદરમ પોતપોતાના સ્થળો સાથે જોડાઈ ગયા હતા. આ દરમિયાન, તમામ પક્ષકારોએ પોતાની દલીલો આપી હતી. એડવોકેટ જનરલ આર. ષણમુગસુંદરમે કોર્ટને કહ્યું કે, સરકાર રથયાત્રાના આયોજનનો વિરોધ કરતી નથી, પરંતુ સામાન્ય જનતાની સુરક્ષાને લઈને ચિંતિત છે. તંજાવુર જિલ્લામાં આવી જ એક સરઘસની તાજેતરની દુર્ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું કે, આવા જ એક ધાર્મિક યાત્રાધામમાં હાઇ ટેન્શન પાવર લાઇનના સંપર્કમાં આવવાથી 11 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા અને 17 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. હવે આવી ઘટના ફરી ન થવી જોઈએ.

શ્રી અભિષ્ઠ વરદરાજ સ્વામી મંદિરની રથયાત્રાને મંજૂરી આપી: આ પછી મંદિરના ટ્રસ્ટી વતી દલીલો પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. વોટ્સએપ દ્વારા બંને પક્ષોને સાંભળ્યા બાદ હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ જીઆર સ્વામીનાથને શરતો સાથે શ્રી અભિષ્ઠ વરદરાજ સ્વામી મંદિરની રથયાત્રાને મંજૂરી આપી હતી. તેમણે પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું કે, હિંદુ ધાર્મિક અને ચેરિટેબલ વિભાગના નિરીક્ષકને રથ ઉત્સવને રોકવા માટે નિર્દેશ જારી કરવાનો અધિકાર નથી. છટકબારીઓ દૂર કર્યા પછી, આ તહેવાર ઉજવી શકાય છે અને રાજ્ય તેની સામે વાંધો ઉઠાવી શકે નહીં. જસ્ટિસ સ્વામીનાથને મંદિરના અધિકારીઓને મંદિર ઉત્સવનું આયોજન કરતી વખતે સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત નિયમોનું કડકપણે પાલન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. તેમણે આ વિસ્તારની વીજ પુરવઠો કંપની ડિસ્કોમ ટેંગેડકોને યાત્રા ઉત્સવ દરમિયાન સપ્લાય બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમણે આદેશ આપ્યો કે જ્યાં સુધી સરઘસ તેના સ્ટેન્ડ પર ન પહોંચે ત્યાં સુધી વીજ પુરવઠો બંધ કરવા આદેશ આપ્યો હતો.