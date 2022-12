રાંચી: ઝારખંડમાં શ્રદ્ધા હત્યા કેસ (Murder In Jharkhand) જેવી ઘટના સામે આવી છે. મામલો સાહિબગંજ જિલ્લાનો છે. દિલદાર અન્સારી નામના પાગલ પ્રેમીએ તેની પત્નીની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી અને તેના શરીરના અનેક ટુકડા કરી નાખ્યા હતાં. મૃતકનું નામ રૂબિકા પહરિયા હતું. તે આદિમ જાતિ પહારિયા સમાજની હતી.(Husband brutally murdered his wife in Sahibganj) સાહિબગંજના એસપી અનુરંજન કિસ્પોટ્ટાએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે.

ગુમ થયાની માહિતી: એસપીએ જણાવ્યું કે હતું કે, અત્યાર સુધીની માહિતી મુજબ દિલદાર અન્સારીએ રૂબિકા સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. (Shraddha murder case of Jharkhand )દરમિયાન રૂબિકા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુમ હતી. શનિવારે સાંજે રૂબિકાના સંબંધીઓ બોરિયો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને તેના ગુમ થયાની માહિતી આપી હતી.

ડોગ સ્ક્વોડનો પણ સમાવેશ: માહિતી મળતા જ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. દરમિયાન શનિવાર રાત સુધી મહિલાના શરીરના કેટલાય ટુકડા મળી આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આજે પણ સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. આમાં ડોક્ટરોની ટીમ પણ જોડાઈ છે. ડોગ સ્ક્વોડનો પણ સમાવેશ થાય છે. એસપીએ જણાવ્યું કે આરોપી દિલદાર અંસારી ફરાર છે, પરંતુ તેના પરિવારના કેટલાક સભ્યોને પોલીસ સ્ટેશન લાવીને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.