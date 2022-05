અયોધ્યા: MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરેના 5 જૂને પ્રસ્તાવિત અયોધ્યા આગમન કાર્યક્રમને લઈને રાજકારણ ગરમાઈ (Shiv Sena posters in Ayodhya says beware of fake) રહ્યું છે. એક તરફ કૈસરગંજના બીજેપી સાંસદ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહે રાજ ઠાકરેના અયોધ્યા આગમનનો વિરોધ કર્યો હતો, તેમણે ઉત્તર ભારતીયો સાથે થયેલા ગેરવર્તણૂક માટે MNS વડાને જવાબદાર ઠેરવી માફી માંગવાની માંગ કરી હતી. હવે અસલી અને નકલી રામભક્તને લઈને નવો વિવાદ ઉભો (Hoardings appear in Ayodhya) થયો છે. ભૂતકાળમાં, અયોધ્યામાં MNS હોર્ડિંગ્સ દ્વારા, રાજ ઠાકરેને સાચા રામ ભક્ત તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા, તેના જવાબમાં શિવસેનાએ હોર્ડિંગ્સ લગાવીને અસલી અને નકલી રામભક્તનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે.

અસલી આવી રહ્યું છે, નકલીથી સાવધાન: આ હોર્ડિંગમાં પૂર્વ શિવસેના પ્રમુખ સ્વ.બાલાસાહેબ ઠાકરે, શિવસેના પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરે અને મહારાષ્ટ્રના પર્યાવરણ પ્રધાન આદિત્ય ઠાકરેની તસવીર લગાવવામાં આવી છે. હોર્ડિંગમાં લખ્યું છે કે, અસલી આવી રહ્યું છે, નકલીથી સાવધાન. આવી સ્થિતિમાં એવું માનવામાં આવે છે કે, જૂન મહિનામાં મહારાષ્ટ્ર સરકારના પર્યાવરણ પ્રધાન આદિત્ય ઠાકરે પણ અયોધ્યાની મુલાકાતે આવી શકે છે.

આદિત્ય ઠાકરેની અયોધ્યા મુલાકાત: જોકે, શિવસેનાના હોર્ડિંગ્સમાં આદિત્ય ઠાકરેની અયોધ્યા મુલાકાતની કોઈ તારીખ દર્શાવવામાં આવી (Sources say Aaditya Thackeray to visit Ayodhya in June) નથી. સુત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, આદિત્ય ઠાકરે જૂન મહિનામાં અયોધ્યા દર્શન માટે આવી શકે છે. તેમજ 5 જૂને MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરે રામલલાના દર્શન કરવા અયોધ્યા આવવાના છે. આ માટે મનસેએ જોરદાર તૈયારી કરી લીધી છે. અયોધ્યા આવવા માટે એક ટ્રેન પણ બુક કરવામાં આવી છે.

રાજ ઠાકરેના અયોધ્યા આગમનને લઈને મોરચો: બીજેપી નેતા અને કૈસરગંજના સાંસદ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહે રાજ ઠાકરેના અયોધ્યા આગમનને લઈને મોરચો ખોલ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, રાજ ઠાકરેને કોઈ પણ સંજોગોમાં માફી માંગ્યા વિના અયોધ્યાની ધરતી પર પગ મુકવા દેવામાં આવશે (Kaiserganj BJP MP says wont let Thackeray enter Ayodhya) નહીં. હવે શિવસેના સાથે MNSનું હોર્ડિંગ યુદ્ધ ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે. તેમજ આ મામલાની ગંભીરતાને જોતા, અયોધ્યા જિલ્લા પ્રશાસને શિવસેના અને MNSના હોર્ડિંગ્સ હટાવી દીધા છે.