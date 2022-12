સંયુક્ત રાષ્ટ્રઃ ફ્રાન્સ અને બ્રિટને ફરી એકવાર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC)માં ભારતના કાયમી સભ્યપદને સમર્થન આપ્યું (france support for india unsc member)છે. યુએનએસસીમાં 'આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સુરક્ષા અને બહુપક્ષીય સુધારાની નવી દિશા' વિષય પર ખુલ્લી ચર્ચા દરમિયાન, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ફ્રાન્સના રાજદૂત નિકોલસ ડી રિવેરે (france support for india unsc member)કહ્યું, "જર્મની, બ્રાઝિલ, ભારત (france support for india unsc member)અને જાપાનની ઉમેદવારી ફ્રાન્સના સ્થાયી સભ્યો તે કાયમી અને અસ્થાયી સભ્યો બંનેમાં આફ્રિકન દેશોની મજબૂત હાજરી જોવા માંગે છે."

આ બેઠકની અધ્યક્ષતા વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે કર્યું(S Jaishankar Minister of External Affairs of India) હતું. રિવેરે કહ્યું કે સુરક્ષા પરિષદ હંમેશા અમારા સામૂહિક સુરક્ષા આર્કિટેક્ચરનો મુખ્ય આધાર (france support for india unsc member)રહેશે. બ્રિટિશ રાજદૂત બાર્બરા વુડવર્ડે જણાવ્યું હતું કે યુકેના વિદેશ સચિવ જેમ્સ ચતુરાઈથી આ અઠવાડિયે જાહેરમાં પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે અમે બ્રાઝિલ, જર્મની, ભારત અને જાપાનના કાયમી સભ્યપદ અને આફ્રિકન દેશોની કાયમી હાજરીને સમર્થન આપીએ(france support for india unsc member) છીએ. વુડવર્ડે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે 1945 થી, જ્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થઈ હતી ત્યારથી વિશ્વ ઘણું બદલાઈ ગયું (S Jaishankar Minister of External Affairs of India)છે.

તેમણે કહ્યું, "તે યોગ્ય છે કે આપણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને બહુપક્ષીય પ્રણાલીનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ તે ધ્યાનમાં લઈએ. જેમ કે અન્ય લોકોએ કહ્યું છે, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એ વિશ્વની વધુ પ્રતિનિધિ સંસ્થા હોવી જોઈએ જે આજે છે અને યુકે લાંબા સમય સુધી હોવી જોઈએ." કાયમી અને અસ્થાયી કેટેગરીમાં તેનું વિસ્તરણ." જયશંકર(S Jaishankar Minister of External Affairs of India) આતંકવાદ વિરોધી અને બહુપક્ષીય સુધારા સંબંધિત બે મહત્વપૂર્ણ બેઠકોની અધ્યક્ષતા કરવા મંગળવારે ન્યૂયોર્ક પહોંચ્યા(S Jaishankar Minister of External Affairs of India) હતા.