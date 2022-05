કરનાલઃ હરિયાણા પોલીસ અને આઈબીને મોટી સફળતા મળી છે. હરિયાણાના કરનાલમાંથી ચાર શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ધરપકડ (Suspected Terrorists Arrested From Karnal ) કરવામાં આવી (4 Terrorists Arrested From Karnal ) છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેમની પાસેથી મોટી માત્રામાં ગોળીઓ અને ગનપાઉડરના કન્ટેનર પણ મળી (Four Terrorists In Karnal) આવ્યા છે. ચારેય શકમંદોને કરનાલના મધુબન પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખવામાં (Containers of bullets and gunpowder) આવ્યા છે અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

પોલીસ સ્ટેશનની આસપાસ ચુસ્ત બંદોબસ્ત: પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મળી આવેલ વિસ્ફોટક આરડીએક્સ હોઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓ પાસેથી ઝડપાયેલા વિસ્ફોટકોની તપાસ માટે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડને બોલાવવામાં આવી છે. તેમજ આ વિસ્ફોટકને શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓના વાહનની નજીકથી ઓટોમેટિક ગ્રોવર દ્વારા દૂર કરવામાં આવશે. મધુબન પોલીસ સ્ટેશન પરિસરમાં પોલીસકર્મીઓ આ વિસ્ફોટકને ડિસ્ચાર્જ કરવાની ક્ષમતા ચકાસવા માટે સતત તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. પોલીસ સ્ટેશનની આસપાસ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે.

અપડેટ ચાલુ...