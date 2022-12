અમદાવાદ: મોટાભાગના લોકો વાળ (Hair care tips) ધોયા પછી ભીના વાળને સૂકવવા માટે હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ (Tips for drying hair) કરે છે. અલબત્ત, વાળને તરત સૂકવવા માટે હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ (Use a hair dryer to dry the hair) કરવો શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ શું તમે હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીતથી વાકેફ છો? જો નહીં, તો કહો કે હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરવાની એક રીત છે. જો તમે ઈચ્છો તો હેર ડ્રાયરનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને વાળને નુકસાન થતા બચાવી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં, તમે ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખીને તમારા વાળની ​​ખાસ કાળજી લઈ શકો છો. તો ચાલો જાણીએ હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત વિશે.

કન્ડિશનરનો ઉપયોગ કરો: વાળને સૂકવવા માટે ડ્રાયરનો (Using conditioner to dry hair) ઉપયોગ કરતા પહેલા વાળમાં કન્ડિશનર લગાવવાનું ભૂલશો નહીં. આ કિસ્સામાં, વાળ ધોયા પછી, તમે કંડિશનર લગાવીને વાળને ડ્રાયરથી સૂકવી શકો છો. તેનાથી તમારા વાળ ડ્રાય અને ફ્રઝી નહીં થાય. આ સાથે વાળને સ્વસ્થ રાખવા માટે તમે નિયમિત તેલ લગાવી શકો છો.

હેર ડ્રાયરને વાળથી દૂર રાખો: હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરતી વખતે, ડ્રાયરને વાળથી 6-9 ઇંચ દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આનાથી તમારા વાળ પણ આસાનીથી સુકાઈ જશે અને વાળના શુષ્કતા કે વાળ ખરવાનું જોખમ પણ ઓછું થશે.

હેર સીરમ અજમાવી શકો છો: વાળને ડ્રાયરની ગરમીથી બચાવવા માટે તમે હેર સીરમ અજમાવી શકો છો. ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વાળમાં પૌષ્ટિક સીરમ લગાવવાથી વાળને નુકસાન થતું નથી. આ સાથે વાળની ​​કોમળતા પણ જળવાઈ રહે છે.

વાળના પ્રકાર પર ધ્યાન આપો: વાળના પ્રકારને ધ્યાનમાં રાખીને હેર ડ્રાયર પસંદ કરો. જો તમારા વાળ વાંકડિયા હોય તો ડ્રાયર વડે વાળ સુકવવામાં થોડો સમય લાગી શકે છે. એટલું જ નહીં, ડ્રાય કે સોફ્ટ વાળને સૂકવવા માટે ડ્રાયરનું તાપમાન પણ સેટ કરવું જરૂરી છે.