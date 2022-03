નવી દિલ્હી: રાજ્યમાં પાંચમાંથી ચાર ચૂંટણી જીતે ભલે ભારતીય જનતા પાર્ટી (Bharatiya Janata Party)ને એક ધાર (Presidential polls no cake walk for BJP) આપ્યો હોય, પરંતુ જુલાઈમાં યોજાનારી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કેન્દ્રમાં સત્તાધારી પક્ષ માટે (Presidential polls) સરળ નહીં હોય, તેનું કારણ 2017ની સરખામણીમાં ચાર રાજ્યોમાં બીજેપીના સાંસદોની ઓછી સંખ્યા છે અને ઘણા પ્રાદેશિક પક્ષો તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે ઇલેક્ટોરલ કૉલેજમાં સંસદના સભ્યો (રાજ્યસભા અને લોકસભા બંને) અને રાજ્યની વિધાનસભાના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.

ભાજપ 97 સભ્યો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી: સાંસદોની કુલ સંખ્યા 776 છે (રાજ્યસભા 233 અને લોકસભા 543) અને દરેક સાંસદના મતનું મૂલ્ય 708 છે. એનડીએ પાસે લોકસભામાં ભાજપના 301 અને સહયોગી જેડી-યુના 16 સાંસદો સાથે બહુમતી છે. કોંગ્રેસ પાસે 53, TMC 22, DMK 24, શિવસેના 19, NCP 5, YSRCP 22 અને TRS 9 છે. રાજ્યસભામાં, ભાજપ 97 સભ્યો સાથે એકમાત્ર સૌથી મોટી પાર્ટી છે, જ્યારે JD-U પાસે 4 છે. કોંગ્રેસ પાસે 33, TMC 13, DMK 10, CPM 6, NCP 4, RJD 5, SP 5, શિવસેના 3, TRS. 6 અને YSRCP 6 સભ્યો.

70 થી વધુ રાજ્યસભા બેઠકો ખાલી થશે: આ ઉપરાંત, આગામી થોડા મહિનામાં 70 થી વધુ રાજ્યસભા બેઠકો ખાલી થશે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશની 11 અને ઉત્તરાખંડની એક બેઠકનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ભાજપને લીડ મળશે. જો કે, પંજાબમાં, જ્યાં રાજ્યસભાની સાત બેઠકો ખાલી પડશે, સત્તારૂઢ AAPને છ જીતવાની અપેક્ષા છે, જે સંસદના ઉપલા ગૃહમાં તેની સંખ્યા ત્રણથી વધારીને હાલમાં નવ સુધી પહોંચી જશે. ધારાસભ્યોના કિસ્સામાં, દેશભરમાં કુલ 4,120, તેમના મતનું મૂલ્ય 1971ની વસ્તી ગણતરી મુજબની વસ્તીના આધારે રાજ્ય-રાજ્યમાં બદલાય છે.

યુપીમાં ભાજપ પાસે 312 ધારાસભ્યો: આ વર્ષે જે પાંચ રાજ્યોમાં મતદાન થયું હતું, તેમાંથી ઉત્તર પ્રદેશમાં એનડીએની બેઠકો 2017માં 323/403થી ઘટીને 2022માં 273 થઈ ગઈ હતી. યુપીમાં ભાજપ પાસે 312 ધારાસભ્યો હતા, જ્યારે તેના સહયોગી અપના દળ (સોનેલાલ) પાસે 11 ધારાસભ્યો હતા. 2017 માં. 2022 માં, ભાજપના 255 ધારાસભ્યો અને સાથી પક્ષો અપના દળ (એસ) અને નિર્બલ ભારતીય શોષિત હમારા આમ દળને છ-છ ધારાસભ્યો મળ્યા. યુપીમાં એનડીએની બેઠકો વચ્ચેનું અંતર લગભગ 50 બેઠકો છે અને તે નોંધપાત્ર છે, કારણ કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે ઇલેક્ટોરલ કૉલેજમાં ધારાસભ્યના મતનું મૂલ્ય સૌથી વધુ 208 છે. તેનો અર્થ એ કે ઉચ્ચ દાવવાળી ચૂંટણી માટે 10,400 મતોની અછત.

રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે 72 મતોની કમી: ઉત્તરાખંડમાં ભાજપની સંખ્યા 9 મતોના નુકસાન સાથે 56 થી ઘટીને 47 પર આવી છે. ઉત્તરાખંડમાં એક ધારાસભ્યના મતનું મૂલ્ય 64 છે, તેથી ભાજપને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે 576 મતોની કમીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગોવામાં, એનડીએની જૂની સાથી મહારાષ્ટ્રવાદી ગોમાંતક પાર્ટી ભગવા પાર્ટીને બહારથી ટેકો આપીને બે બેઠકો સાથે 28 થી 20 પર ગઈ. ધારાસભ્યના મતનું મૂલ્ય 20 ગણીએ તો તે ઘટીને 160 મત થાય છે. મણિપુરમાં NDAના ધારાસભ્યોની સંખ્યા 36થી ઘટીને 32 થઈ ગઈ છે. મતલબ કે, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે 72 મતોની કમી છે. પંજાબમાં ભાજપે 2017માં જીતેલી બે બેઠકોની ગણતરી જાળવી રાખી છે.

રાજ્યોમાં વિરોધ પ્રદર્શન: ભાજપને મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના (Shiv Sena in Maharashtra), પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC in West Bengal), તમિલનાડુમાં ડીએમકે (DMK in Tamil Nad), તેલંગાણામાં તેલંગાણા રાષ્ટ્ર સમિતિ (TRS in Telangana) અને દિલ્હી અને પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીના વિરોધનો (AAP in Delhi and Punjab) સામનો કરવો પડી શકે છે. TMC પ્રમુખ અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનર્જીએ પહેલેથી જ ભાજપને પડકાર ફેંક્યો છે કે, ભગવા પક્ષ તેમની અવગણના કરી શકે નહીં કારણ કે, તેને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીતવા માટે 50 ટકાથી ઓછા મતોની જરૂર છે.

આંધ્ર પ્રદેશમાં YSRCP અને ઓડિશામાં BJD: ભાજપના સંચાલકોએ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં બહુમતી મેળવવા માટે આંધ્ર પ્રદેશમાં YSRCP અને ઓડિશામાં BJD જેવા સાથી પક્ષો પર આધાર રાખવો પડશે. પ્રમુખપદની ચૂંટણીનો વિજેતા એ વ્યક્તિ નથી કે જે સૌથી વધુ મત મેળવે છે, પરંતુ તે વ્યક્તિ જે મતોના ચોક્કસ ક્વોટા કરતાં વધુ મેળવે છે, જે કુલ માન્ય મતોના સરવાળાને 2 વડે વિભાજિત કરીને અને ભાગાંકમાં એક ઉમેરીને નક્કી કરવામાં આવે છે.

પ્રમુખપદના ઉમેદવાર: રામનાથ કોવિંદ, જેઓ 2017 માં બિહારના રાજ્યપાલ (Presidential nominee) હતા, તેમણે લગભગ બે તૃતીયાંશ મતોથી ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે વિપક્ષી ઉમેદવાર મીરા કુમારને હરાવ્યા હતા. ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુનું નામ 2022ની ચૂંટણી માટે એનડીએના ઉમેદવાર તરીકે ચાલી રહ્યું છે અને ભાજપ રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદને બીજી તક પણ આપી શકે છે, પરંતુ ટોચના નેતૃત્વએ હજુ આ બાબતે અંતિમ નિર્ણય લેવાનો (Opposition in states) બાકી છે. કોંગ્રેસ, જેણે 2017 માં વિપક્ષી ઉમેદવાર તરીકે ભૂતપૂર્વ લોકસભા સ્પીકર મીરા કુમારની ઉમેદવારીને આગળ ધપાવી હતી, તે શ્રેણીબદ્ધ ચૂંટણી પરાજય પછી નબળી પડી છે અને તેને DMK, TRS, AAP અને TMC જેવા પ્રાદેશિક પક્ષોના વિચારો સાથે સંમત થવું પડ્યું છે.