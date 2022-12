નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય પરિષદની બેઠકને (National Council of Aam Aadmi Party) સંબોધિત કરતી વખતે, દિલ્હીના CM અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હીમાં ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી અને MCD ચૂંટણી વિશે વાત કરી. મળેલા લોકોના પ્રેમની પ્રશંસા કરી. તેમણે ચાઈનીઝ સામાન પર દેશવાસીઓને ચાઈનીઝ સામાન ખરીદવાનું બંધ કરવાની અપીલ કરી છે. કેજરીવાલે કહ્યું કે, આજનો દિવસ દેશ માટે મહત્વનો મુદ્દો (What did CM Arvind Kejriwal say in your meeting) છે.

ચીન આપણી સરહદમાં ઘૂસી જાય છે: ચીન જે રીતે આપણને આંખો બતાવી રહ્યું છે અને જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે આપણી સરહદમાં ઘૂસી જાય છે, પરંતુ અમારી સેના બહાદુરીથી તેમનો સામનો કરી રહી છે. ભારત સરકારને શું થયું છે, જે દેશ આપણને આંખ આડા કાન કરી રહ્યો છે, તેની પાસેથી માલ ખરીદે છે. ભારતે પાછલા વર્ષોમાં ચીન પાસેથી 65 અબજનો સામાન ખરીદ્યો છે. આગળ જતાં, અમે 95 અબજનો માલ ખરીદવા જઈ રહ્યા છીએ. તેમણે કહ્યું કે, જે અમને આંખો બતાવી રહ્યો છે તેને સજા આપવાને બદલે આપણે તેમની પાસેથી સામાન કેમ ખરીદી (Kejriwal demands boycott of Chinese goods) રહ્યા છીએ.

ચીનનો સસ્તો માલ નથી જોઈતો: તેણે કહ્યું કે, અમે ચપ્પલ, કપડા ચીનથી ખરીદી રહ્યા (CM Arvind Kejriwal statement on china) છીએ. અમે આ તમામ સામાન ભારતમાં પણ તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તો પછી મજબૂરી શું છે? અમને ચીનનો સસ્તો માલ નથી જોઈતો, અમે કટ્ટર દેશભક્ત છીએ, ભારતના લોકો ભારતમાં બમણા ભાવે માલ ખરીદી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, ચાઈનીઝ સામાન ખરીદવાનું બંધ કરો. થોડી તાકાત બતાવો, ચીન આપોઆપ ઝૂકી જશે. ભાજપ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, ભારતમાં બધું જ બની શકે છે, પરંતુ ભાજપના લોકો તેને બનાવનારા લોકોની પાછળ છે. આ જ કારણ છે કે આજે મોટા ઉદ્યોગપતિઓ ભારત છોડી ગયા છે, તેઓ તેમની પાછળ ED, CBI લગાવી દે છે. ભાજપ ચોરોને રક્ષણ આપે છે અને ઈમાનદારીથી કામ કરનારા લોકોને હેરાન કરે છે. તેઓ ભારતના લોકોને ભગાડી રહ્યા છે અને ચીનના લોકો સાથે ઝૂલી રહ્યા છે.

કેજરીવાલે કહ્યું કે, AAP માત્ર દસ વર્ષમાં રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની ગઈ છે. ભગવાનના આશીર્વાદ આપણા પર છે. આજે દેશની જનતાના મનમાં કોંગ્રેસ, ભાજપ અને કામ કરતી પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટી છે. ભાજપની વિચારધારા ગુંડાગીરી છે. કોંગ્રેસની વિચારધારા ભ્રષ્ટાચાર છે. અમારી વિચારધારા કામ કરવાની છે. આજે તમે અમારી વિચારધારાને 3 મુદ્દાઓથી સમજો.

કટ્ટર દેશભક્તિ, દેશ માટે મરીશ, આપણા માટે દેશ પહેલા પરિવાર પછી.

બીજું, કટ્ટર ઈમાનદારી, અમે અહીં અપ્રમાણિકતા કરવા નથી આવ્યા, અમારું મૂળ ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ છે. નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા કરવા આવ્યા છે. અમે એવી પાર્ટી છીએ કે, અમારા પ્રધાનોનો પણ જેલમાં મોકલવામાં આવે છે.

માણસ સાથે માણસનો ભાઈચારો હોવો જોઈએ, ધર્મના નામે લડાઈ ન હોવી જોઈએ.બધા માણસો સમાન છે. આપણે આ સાથે આગળ વધવું પડશે.

દેશ માટે એક વિઝન છે: કેજરીવાલે કહ્યું કે, લોકો મને પૂછે છે કે પાર્ટી માટે તમારું વિઝન શું છે. મેં કહ્યું કે મારી પાસે તમારી દ્રષ્ટિ નથી. મારી પાસે દેશ માટે એક વિઝન છે. તમે આપણા દેશના વિઝનને સાકાર કરવા માટે કામ કરશો. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે, દરેક જાતિ અને ધર્મમાં પ્રેમ હોવો જોઈએ, હિંસા ન હોવી જોઈએ, બધા સાથે મળીને કામ કરશે તો દેશ આગળ વધશે, જો સાથે કામ નહીં કરે તો આગળ નહીં વધી શકે.

શું છે ભારતનું વિઝન: તેમણે કહ્યું કે, અમને એવો દેશ જોઈએ છે જ્યાં દરેકને રોટલી મળે, ભારત બહાર પણ રોટલી આપી શકે, આવો જ ભારતનો વિઝન છે. બધા બાળકોને સારું શિક્ષણ મળવું જોઈએ, જેમ કે અમીર, ગરીબને પણ સારું શિક્ષણ મળવું જોઈએ, ભારત શિક્ષણનું કેન્દ્ર બનવું જોઈએ, આજે આપણા બાળકો યુક્રેન જાય છે. ટોપ 10 યુનિવર્સિટીમાં ભારતનું નામ નથી. અમે એવા ભારતની કલ્પના કરીએ છીએ જ્યાં બહારથી બાળકો ભણવા માટે આપણા દેશમાં આવે. અમે દેશમાંથી ગરીબી દૂર કરવા નથી માગતા, પરંતુ ગરીબોને અમીર બનાવવા માગીએ છીએ. દિલ્હીની અંદર 7 વર્ષમાં 12 લાખ નોકરીઓનું સર્જન થયું, પંજાબમાં 21 હજાર છોકરીઓને નોકરી અપાઈ છે.સંકલ્પની જરૂર છે.દિલ્હીએ બતાવ્યું છે કે બેરોજગારી અને રોજગારીનો ઉકેલ લાવી શકાય છે.