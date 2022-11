હૈદરાબાદ: ભારતનું આર્થિક વિસ્તરણ વિશ્વના સૌથી ઝડપી દરોમાંનું એક છે, પરંતુ નોકરીઓનું સર્જન કરવા માટે તે પૂરતું નથી. ખાનગી રિસર્ચ ફર્મના જણાવ્યા અનુસાર નવી નોકરીઓમાં જોરદાર ઉછાળાને (India's unemployment rate soared) કારણે સપ્ટેમ્બરમાં ભારતનો બેરોજગારી દર ચાર વર્ષ કરતાં પણ વધુ સમયગાળામાં સૌથી નીચો હતો. સેન્ટર ફોર મોનિટરિંગ ઈન્ડિયન ઈકોનોમી પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડેટા અનુસાર (According to data from CFMIE Pvt) બેરોજગારીનો દર ઝડપથી ઘટીને 6.43% થઈ ગયો છે. બતાવ્યું. ઑગસ્ટ 2018 પછીનું વાંચન સૌથી નીચું છે અને ઑગસ્ટમાં 8.3%ના એક વર્ષના ઉચ્ચ સ્તર સાથે સરખામણી કરે છે.

શહેરી વિસ્તારોમાં તે 7.7% હતો: આ ઘટાડો મહિના દરમિયાન લગભગ 10 મિલિયન નોકરીઓ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો, જે ઓગસ્ટમાં જ્યારે જોબ માર્કેટમાં પ્રવેશેલા કામદારોને કામ મળ્યું ન હતું ત્યારે વલણને અવગણ્યું હતું. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, બેરોજગારીનો દર ઓગસ્ટમાં 7.7% થી ઘટીને 5.8% થયો હતો, જ્યારે શહેરી વિસ્તારોમાં તે 7.7% હતો, જે અગાઉના મહિનાના 9.6% કરતા ઓછો હતો.

રોજગારીની તકોમાં વધારો થવાની સંભાવના: નવીનતમ ડેટા ભારતની તહેવારોની મોસમની પૃષ્ઠભૂમિ સામે આવે છે જે સામાન્ય રીતે આર્થિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપે છે અને નોકરીઓના વિકાસમાં મદદ કરે છે. સતત ચોમાસાના વરસાદ સાથે સેવા ક્ષેત્રમાં મજબૂત માંગને કારણે રોજગારીની તકોમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.

ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે: વૈશ્વિક મંદીના ભય વચ્ચે જોખમો મોટા પ્રમાણમાં છે જે માંગને મધ્યમ કરી શકે છે. સેન્ટ્રલ બેંકે ગયા અઠવાડિયે માર્ચમાં પૂરા થતા વર્ષ માટે તેની વૃદ્ધિની આગાહી ઘટાડીને 7% કરી દીધી હતી, તેમ છતાં તેણે સતત ચોથા દરમાં વધારો કર્યો હતો જેણે ઋણ ખર્ચને 5.90% સુધી પહોંચાડ્યો હતો - જે ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે - ફુગાવાના દબાણ પર લગામ લગાવવા માટે.