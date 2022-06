લખનૌઃ રાજધાનીમાં ભોજન લઈને પહોંચેલા ડિલિવરી બોયને ઓર્ડર આપનારે પહેલા જાતિ (Zomato delivery boy beaten up in lucknow) પૂછી, જ્યારે ડિલિવરી બોયએ કહ્યું કે તે દલિત છે, ત્યારે આરોપીએ તેની પાસેથી ખાવાનું લેવાની ના પાડી અને તેના મોઢા પર થૂંક્યો અને તેને જાતિવાદી અપશબ્દો કહી માર માર્યો હતો. પીડિતની ફરિયાદના આધારે બે નામ અને 12 અજાણ્યા વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમજ પોલીસનું કહેવું છે કે, અપશબ્દોને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે ઝઘડો થયો (dalit delivery boy refused to take food) હતો. પીડિત દ્વારા જાણી જોઈને તેને દલિત વિવાદનું સ્વરૂપ આપવામાં (refused to take food by asking caste) આવી રહ્યું છે. હાલમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

દલિતને હાથ નહીં લગાડે: મળતા માહિતી મુજબ લખનઉના (Zomato Delivery) પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ રહેતા ઝોમેટોના ડિલિવરી બોય વિનીત રાવતે આરોપ લગાવ્યો છે કે, શનિવારે રાત્રે તે ઘરે ભોજન પહોંચાડવા પહોંચ્યો હતો. આરોપ છે કે, આદેશ આપનાર અજય સિંહ ઘરની બહાર આવ્યા અને તેમની જાતિ પૂછી. જ્યારે તેને ખબર પડી કે તે દલિત છે તો તેણે ફૂડ પેકેટ ફેંકી દીધું કે તે દલિતને હાથ નહીં લગાડે. આ પછી વિનીત પર પાન મસાલો થૂંકવામાં આવ્યો. જ્યારે વિનીતે વિરોધ કર્યો, ત્યારે અજય અને તેના પરિવારના સભ્યોએ તેને એકસાથે માર માર્યો હતો. પીડિતની ફરિયાદના આધારે બે નામ અને 12 અજાણ્યા વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

મસાલો થૂંકવામાં આવ્યો: તેમજ આશિયાના સ્ટેશન પ્રભારી દીપક પાંડેનું કહેવું છે કે, જ્યારે વિપિન રાવત શનિવારે રાત્રે ઓર્ડર લઈને ગ્રાહકના ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે અજય સિંહ તેમના સંબંધીને ઘરે મૂકવા જઈ રહ્યા હતા. ઘરની બહાર નીકળતાં જ વિનીત ત્યાં પહોંચી ગયો. વિનીતે તેને તેના ઘરનું સરનામું પૂછ્યું. ઘરનું સરનામું જણવા તેણે મોઢું ખોલ્યું ત્યારે મસાલાનો થૂંક વિનીત પર પડ્યો. જેના પર વિનીતે અજયને માર માર્યો હતો. આ બાબતે અજય અને તેના પરિવારના સભ્યોએ વિનીતને માર માર્યો હતો.

દલિતના નામે ફરિયાદ આપી: ઈન્સ્પેક્ટરે જણાવ્યું કે, વિનીત રાવતે ઝઘડા પછી ડાયલ 112 ને જાણ કરી. જ્યારે બંને પક્ષોને પોલીસ સ્ટેશન આવવા માટે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે વિનીતે જવાની ના પાડી. રવિવારે તે વકીલ સાથે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો અને દલિતના નામે ફરિયાદ આપી. તેમણે કહ્યું કે તહરિરના આધારે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.