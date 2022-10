મુંબઈ: ઉબેર કંપનીના એક ટેક્સી ડ્રાઈવરે મહિલા પેસેન્જરને સમયસર એરપોર્ટ પર ન લઈ જવાના કારણે મહિલા ચેન્નાઈ જતી ફ્લાઈટ ચૂકી ગઈ (The woman missed the flight to Chennai) અને આ કારણસર ગ્રાહક કોર્ટે મહિલાની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો અને 20 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો (consumer court fined Uber Rs 20000)હતો . મહિલા મુસાફર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં ઉબેરે મુસાફરોને સારી સેવા ન આપવા બદલ ઉબેરને ઠપકો આપવામાં આવ્યો હતો અને ભારે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.

ઉબેરને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો: સંજીવ દેવસિયાના એરપોર્ટ રિપોર્ટમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.એ વાત સાચી છે કે મુંબઈમાં ટ્રાફિક જામમાં વાહનને આગળ ખસેડવું એ ખરી કવાયત છે. પરંતુ સમય પહેલા ટેક્સી બુક કરાવવા છતાં ટેક્સી ડ્રાઈવરે સમયસર ટેક્સી એરપોર્ટ પર ન લીધી. જેના કારણે એક મહિલા પ્રવાસીએ મુંબઈની ગ્રાહક અદાલતમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો. અને અરજીનો નિર્ણય મહિલાની તરફેણમાં આવ્યો હતો અને ગ્રાહક અદાલતે ઉબેરની સેવા સારી ન હોવાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. સમજણ અને સારી ગુણવત્તાની સેવાના અભાવે મહિલાને થયેલી ભાવનાત્મક તકલીફની નોંધ લઈને ઉબેરને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

ઘટના: આ ઘટના 12મી જૂન 2018ની છે.તે દિવસે મહિલા પેસેન્જરે એરપોર્ટ જવા માટે ઉબેર ટેક્સી બુક કરી હતી. જ્યાંથી ટેક્સી બુક કરવામાં આવી હતી ત્યાંથી મુંબઈ એરપોર્ટ 36 કિલોમીટર દૂર હતું અને તેના માટે બે કલાક પૂરતા હતા. પરંતુ ઉબેર ટેક્સી ડ્રાઈવરે કોઈ કારણ વગર સીએનજી ગેસ સ્ટેશન પર 15 થી 20 મિનિટનો સમય લીધો હતો. પરિણામે, ટેક્સી એરપોર્ટ પર પહોંચી ન હતી અને તેના કારણે મહિલા તેની ફ્લાઈટ ચૂકી ગઈ અને ટિકિટ વેડફાઈ ગઈ. ઉપરાંત, ટેક્સી ભાડાના બિલની રકમ 703 રૂપિયા હતી, જ્યારે બુકિંગ સમયે અંદાજિત ભાડું 563 રૂપિયા હતું. ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ડ્રાઈવરની બેદરકારી અને બિનવ્યાવસાયિક વર્તનને કારણે તેણીની ફ્લાઈટ ચૂકી ગઈ. ટ્વિટર પર ફરિયાદ કર્યા પછી, ઉબેરે અંદાજિત અને વાસ્તવિક ભાડા વચ્ચેનો તફાવત, રૂ. 139 રિફંડ કર્યો હતો.

ઉબેરને કાનૂની નોટિસ: આપ્યા પછી, જેનો તેમણે "ના" જવાબ આપ્યો, મહિલાએ થાણે વધારાના જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનને ફરિયાદ કરી. દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. ઉબેર વતી કે, 'જો ભૂલ ઉબેર ટેક્સી ડ્રાઈવર દ્વારા થઈ હોય. જો એમ હોય તો, ડ્રાઇવરની ભૂલ માટે ઉબેરને જવાબદાર ગણી શકાય નહીં.'જો કે, ગ્રાહક અદાલતે મુસાફરોને સારી સેવા આપવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ દંડ ફટકાર્યો હતો કારણ કે તેઓએ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. તેમજ ગ્રાહક અદાલતે પ્રકાશ પાડ્યો હતો કે મહિલા મુસાફરે ઉબેર કંપનીના ડ્રાઈવરને ભાડું ચૂકવ્યું હતું, જેણે ડ્રાઈવરને ભાડું ચૂકવ્યું ન હતું.આ અંગે જ્યારે એડવોકેટ નીતિન સાતપુતે કહ્યું કે કેવી રીતે ઉબેર ટેક્નોલોજી આધારિત સેવાઓ આપવાના નામે મુસાફરો સાથે છેતરપિંડી કરે છે. આ એક સારું ઉદાહરણ છે. જો કે, કાયદા સમક્ષ ગમે તેટલું મોટું હોય, વ્યક્તિએ ઝૂકવું જ પડે છે અને ગ્રાહક અદાલતે મહિલા પેસેન્જરને થયેલી ભાવનાત્મક તકલીફ અને આર્થિક નુકસાનની નોંધ લીધી હતી અને ઉબેરને ઠપકો આપ્યો હતો. રૂ. 20,000 નો દંડ પણ લાદવામાં આવ્યો હતો.