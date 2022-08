ધનબાદ, ઝારખંડ 30 થી 40 કોલસા ચોરોએ બુધવારે બાઘમારાના BCCL બ્લોક 2 હેઠળ KKC મુખ્ય સાઇડિંગ પર ફરજ પરના CISF જવાનો પર હુમલો કર્યો હતો. કોલસા ચોરોએ CISF જવાનના હથિયારો પણ છીનવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપ છે કે, આ સિવાય ચોરોએ ફરજ પર રહેલા CISF જવાન એમકે ચૌહાણ અને સીએસ પાંડે પર પણ હુમલો કર્યો હતો. બન્નેને રેલ્વેના પાટા વચ્ચે ખેંચી ગયા હતા. અકસ્માતમાં બન્નેને ઈજા થઈ હતી. (KKC Main Siding)

આ પણ વાંચો : સ્કૂલ બસ પર કરાયો હુમલો, જાણો સમગ્ર ઘટના વિશે

સૈનિકો દ્વારા સ્વબચાવમાં ગોળીબાર કોલસા ચોરોને ગુસ્સે થતા જોઈને CISF જવાનોએ બચાવમાં હવામાં ફાયરિંગ (attack on CISF Jawans in Baghmara) કર્યું હતું. અહીં CISF જવાન એમકે ચૌહાણને ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં ડુમરા પ્રાદેશિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાની જાણકારી મળ્યા બાદ બાઘમારા પોલીસ અને CISFના અન્ય જવાન ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા છે.

પોલીસ તપાસમાં વ્યસ્ત લગભગ એક કલાક બાદ CISFના કમાન્ડન્ટ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ઈજાગ્રસ્ત CISF જવાન અને અન્ય લોકો પાસેથી ઘટના વિશે પૂછપરછ કરી હતી. આ મામલાને લઈને CISFએ બાઘમારા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ આપીને FIR દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. તે જ સમયે, ઘટનાના CCTVમાં ખરાબી અંગેની માહિતી પણ CISFના વરિષ્ઠ અધિકારીને આપવામાં આવી છે. બાઘમારા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસે જણાવ્યું કે, આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. Coal thieves attack on CISF jawans

આ પણ વાંચો : જમ્મુમાં કાશ્મીરી પંડિત કર્મચારીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન, સ્થળાંતરની કરાઇ માંગ

ફાયરિંગ કરીને કોલસા ચોરો ભાગી ગયા સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે, કોલસા ચોરોમાં પોલીસ અને CISFનો કોઈ ડર નથી. બે ડઝનથી વધુ કોલસા ચોરો કેકેસીના મુખ્ય સાઈડિંગમાં CISF જવાનો પર હુમલો કરવા આવ્યા હતા. CISF જવાન દ્વારા ફાયરિંગ કર્યા બાદ કોલસા ચોરો નાસી છૂટ્યા હતા. આ ભાગમાં કોલસા ચોરનો મોબાઈલ સ્થળ પર પડી ગયો હતો, જેને જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. CISF jawans fired

Coal thieves attack on CISF jawans, attack on CISF Jawans in Baghmara, KKC Main Siding, CISF jawans fired