હૈદરાબાદ: ક્રિસમસ એક ખ્રિસ્તી તહેવાર છે પરંતુ તમને જાણીને આનંદ થશે કે રામકૃષ્ણ મિશનના મઠોમાં (Celebration of Christmas at the monastery of Ramakrishna Mission) પણ 25 ડિસેમ્બરની સાંજે ઇસુની જન્મજયંતિ (the birthday of Jesus Christ) ઉજવવામાં આવે છે. મઠોમાં પણ નાતાલને ચર્ચની જેમ ઉજવવામાં આવે છે. મિશનના સંતો ઈસુના ચિત્રની સામે કેક, લોઝેન્જ, ફળ, પેસ્ટ્રી અને મીઠાઈઓ આપે છે. મીણબત્તીઓ અને ફૂલોથી સુશોભિત જીસસની પૂજાની સાથે અંગ્રેજી અને બંગાળીમાં પણ બાઇબલ વાંચવામાં આવે છે. 26 દેશોમાં રામકૃષ્ણ મિશનના 237 મઠોમાં ક્રિસમસ ઉજવવાની પ્રથા વર્ષોથી ચાલી રહી છે.

બેલુર મઠના સંતો આજે પણ નાતાલની ઉજવણી કરે છે

ઠાકુર રામકૃષ્ણે કહ્યું હતું કે મેં ચૌદ વર્ષથી હિન્દુ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી અને બૌદ્ધ ધર્મનું પાલન કર્યું છે. મને ખબર પડી છે કે, ભગવાન બધા ધર્મોનું મૂળ છે. ઠાકુર રામકૃષ્ણ પરમહંસના (Thakur Ramakrishna Paramahansa) આ વિચારને મિશનમાં આગળ ધપાવવામાં આવી રહ્યો છે. બેલુર મઠના સંતો આજે પણ નાતાલની ઉજવણી કરે છે.

રામકૃષ્ણે દક્ષિણેશ્વર મંદિરમાં તમામ પ્રકારની સાધના કરી હતી

રામકૃષ્ણ મિશનમાં ક્રિસમસ ઈસુના જન્મદિવસની ઉજવણી (the birthday of Jesus Christ) વિશે ઘણી વાર્તાઓ છે. મઠના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર શ્રી રામકૃષ્ણે દક્ષિણેશ્વર મંદિરમાં તમામ પ્રકારની સાધના કરી હતી. હિન્દુ શૈવ ધર્મ, શક્તિ સાધના, વૈષ્ણવ સાધના, વેદાંત સાધના કર્યા પછી તે જાણવા માંગતો હતો કે મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરે છે.' આ જાણવા માટે તેમણે નમાઝ પણ પઢી હતી. આ પછી ઠાકુરને ખ્રિસ્તી પરંપરામાં ભગવાન પૂજાની ઈચ્છા થઈ. પછી તેણે એક ભક્તને ખ્રિસ્તી ધર્મ વિશે વાંચવા કહ્યું.

મઠોમાં ક્રિસમસની ઉજવણી પાછળ બીજી એક વાર્તા છુપાયેલી

એક દિવસ ઠાકુર રામકૃષ્ણે એક મકાનમાલિકના ઘરે મરિયમના ખોળામાં નાના જીસસનું ચિત્ર જોયું. ચિત્ર જોઈને તે ધ્યાનમાં ગયા. ત્રણ દિવસ સુધી તેઓ સંપૂર્ણ ધ્યાનમાં રહ્યા અને આ સમય દરમિયાન તેઓ પૂજા માટે દક્ષિણેશ્વર મંદિર પણ ગયા નહિ. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે તે ધ્યાનમાંથી ઉઠ્યા ત્યારે તેમને ઈસુના દર્શન થયા.' રામકૃષ્ણ મિશનના મઠોમાં ક્રિસમસની ઉજવણી (Christmas celebration2021) પાછળ બીજી એક વાર્તા છુપાયેલી છે. ઠાકુર રામકૃષ્ણના મૃત્યુના ચાર મહિના પછી સ્વામી વિવેકાનંદ અને તેમના અન્ય શિષ્યો હુગલીના શ્રીરામપુરના ગામ અંતાપુર પહોંચ્યા. તેઓ જાણતા પણ ન હતા કે તે નાતાલના આગલી સંધ્યા હતી. તેમના હૃદયમાં ત્યાગની જબરદસ્ત ભાવના જાગી રહી હતી.

સ્વામી વિવેકાનંદે ઈસુ ખ્રિસ્તના અસાધારણ બલિદાનના જીવન વિશે વાત કરી

સૂર્યાસ્ત પછી, વિવેકાનંદ અને અન્ય શિષ્યોએ પરંપરાગત હિન્દુ પદ્ધતિમાં 'ધૂની' પ્રગટાવી અને ધ્યાન કરવા બેઠા. આ દરમિયાન બાઇબલના તમામ પાઠ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદે ઈસુ ખ્રિસ્તના અસાધારણ બલિદાનના જીવન વિશે વાત કરી અને તેમના ગુરુ ભાઈઓને બલિદાન અને સેવાની પ્રતિજ્ઞા લેવા પ્રેરણા આપી. બીજા દિવસે સવારે તેને સમજાયું કે આગલી સાંજ પવિત્ર નાતાલની પૂર્વ સંધ્યા હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે ત્યારથી રામકૃષ્ણ મિશનના મઠોમાં નાતાલની ઉજવણીની પરંપરા શરૂ થઈ હતી. મિશનનું મઠ હજી પણ અંતાપુરમાં છે.

