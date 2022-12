બિહાર: બોધગયામાં ચીનના જાસૂસના સમાચારથી બિહાર સરકાર અને પોલીસ પ્રશાસન ચોંકી ઉઠ્યું છે. બૌદ્ધ ધર્મગુરુ દલાઈ લામા પર નજર રાખનાર કથિત ચીની જાસૂસ (Chinese women allegedly spying dalai lama)ની ઓળખ શાંગ જિયાલોન તરીકે થઈ છે. પોલીસે શંકાસ્પદ મહિલાનો પાસપોર્ટ નંબર EH2722976 અને વિઝા નંબર 901BAA2J જારી કર્યો છે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ શંકાસ્પદ ચીની મહિલાની શોધ શરૂ કરી (Search on for Chinese spy in Bodh Gaya) છે.

ચીનની શંકાસ્પદ મહિલા જાસૂસ કોણ છે?: શંકાસ્પદ મહિલાનું નામ શોંગ જિયાઓલાન છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, શંકાસ્પદ ચીની મહિલાનો પાસપોર્ટ નંબર EH2722976 છે અને વિઝા નંબર 901BAA2J છે. છેલ્લા બે વર્ષથી તેણે ગયા અને બોધ ગયાની આસપાસ પોતાનું ઠેકાણું બનાવ્યું હતું. પોલીસે જણાવ્યું કે તેના વાળ ટૂંકા છે અને તે પાતળી છે. મહિલા દલાઈ લામા સાથે સંબંધિત કાર્યક્રમની માહિતી એકત્ર કરી રહી છે. હાલ મહિલાની શોધમાં પોલીસ તેને હોટલ અને લોજમાં શોધી રહી છે.

ચીનની મહિલાની શોધમાં બોધગયા પોલીસ: તમને જણાવી દઈએ કે 22 ડિસેમ્બરે બૌદ્ધ ગુરુ દલાઈ લામા બિહારના બોધગયા (Dalai Lama in Bihar) પહોંચ્યા હતા. ત્યારથી તેઓ અહીં જ રહે છે. દરમિયાન, બુધવારે ગયા પોલીસે શંકાસ્પદ ચીની મહિલાનો સ્કેચ (Sketch of Chinese spy released in Gaya) જાહેર કર્યો હતો. પોલીસે ખુલાસો કર્યો હતો કે શાંગ જિયાલોન નામની આ મહિલા ચીનની જાસૂસ હોઈ શકે છે અને તે બોધ ગયામાં દલાઈ લામાના પ્રવચન દરમિયાન જોવા મળી હતી. દલાઈ લામા આ દિવસોમાં બોધ ગયામાં છે. બીજી તરફ, ગયા પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે જો આ મહિલા વિશે કોઈ માહિતી મળે તો બોધગયા પોલીસને 9431822208 પર અથવા વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને જાણ કરો.

બોધ ગયામાં ચીની જાસૂસો?: આ અંગે ACP હરપ્રીત કૌરે જણાવ્યું કે ઈનપુટ આવ્યો છે કે ચીનની મહિલા ગયામાં રહે છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી તેમના રોકાણના ઇનપુટ મળ્યા છે. વિદેશી ક્ષેત્રમાં તેનો કોઈ રેકોર્ડ નથી. તેને ધ્યાનમાં રાખીને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે અને તેની શોધ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં ચીનની મહિલાનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી, જેના કારણે અનેક શંકાસ્પદ પોઈન્ટ સર્જાઈ રહ્યા છે. ચીની જાસૂસ હોવાની આશંકા નકારી શકાય તેમ નથી.

"અમને એક ઇનપુટ મળ્યો છે, અમે તેની ખરાઈ કરી રહ્યા છીએ. જો આવી કોઈ ચીની મહિલા હોય, તો અમે હોટલથી લઈને મઠ સુધી વાત કરી રહ્યા છીએ. અમને ચીનની જાસૂસ મહિલા વિશે કોઈ માહિતી મળી નથી. દલાઈ લામાના પ્રવચન કાર્યક્રમને જોઈને. સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. પ્રવેશ પહેલા ચેકિંગ સારી રીતે કરવામાં આવી રહ્યું છે. સીસીટીવી કેમેરાની સંખ્યા વધારવામાં આવી છે." - હરપ્રીત કૌર, ACP ગયા

સુરક્ષા એજન્સીઓ ચાઈનીઝ મહિલાને શોધી રહી છે: ગયા પોલીસ સોશિયલ મીડિયાની મદદથી આ શંકાસ્પદ ચીની મહિલાને શોધી રહી છે. તે જ સમયે, કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સી અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ પણ આમાં સક્રિય છે. જો કે હજુ સુધી આ શંકાસ્પદ મહિલાનો કોઈ પત્તો મળ્યો નથી. ઇનપુટ મુજબ, શંકાસ્પદ ચીની મહિલા ગયા બોધ ગયા સહિત દેશના વિવિધ ભાગોમાં 1 વર્ષથી વધુ સમયથી રહે છે. ચીની મહિલાના રોકાણ અંગે વિદેશી વિભાગમાં કોઈ રેકોર્ડ નથી. આ અંગે સુરક્ષા એજન્સીઓના કાન ઉભા થઈ ગયા છે અને જાસૂસીની આશંકાને સમર્થન મળી રહ્યું છે.

શંકાસ્પદ ચીની મહિલાનો સ્કેચ જાહેર, પોલીસ એલર્ટ: ગયા પોલીસ દલાઈ લામાના કાર્યક્રમને લઈને સક્રિય છે અને ચીનની મહિલાને શોધી રહી છે. તેના સ્કેચનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર મુકીને શોધખોળ તેજ કરી દેવામાં આવી છે. જોકે ચીની મહિલાનું સ્થાન શોધી શકાયું નથી. આ સાથે જ ચીનની મહિલાનો સ્કેચ જાહેર થયા બાદ બૌદ્ધ ધર્મના નેતા દલાઈ લામાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સતર્ક કરી દેવામાં આવી છે. બોધગયાની હોટલોમાં સર્ચ સઘન કરવામાં આવ્યું છે. તે જ રીતે, ઇનપુટ્સના આધારે, સુરક્ષા એજન્સીઓ ગયા-બોધ ગયાના ઘણા ઓળખાયેલા સ્થળો પર પણ કાર્યવાહી કરી રહી છે.

દલાઈ લામાની સુરક્ષા કેવી છે?: બૌદ્ધ ધર્મના ગુરુ દલાઈ લામા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બોધ ગયામાં છે. ગયામાં ગુરુવારથી દલાઈ લામાનો ત્રણ દિવસીય શિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે. જેને લઈને કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં બોધગયામાં એક શંકાસ્પદ ચીની મહિલાના સમાચાર આવ્યા બાદ દલાઈ લામાની આસપાસ સુરક્ષા કડક કરી દેવામાં આવી છે. દરમિયાન, બિહાર પોલીસે દલાઈ લામાને નુકસાન થવાની સંભાવનાને લઈને એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. કૃપા કરીને જણાવો કે ચાર સ્તરીય સુરક્ષા પરિમિતિ પછી જ દલાઈ લામા સુધી પહોંચી શકાય છે. તેમની સુરક્ષા રાજ્ય પોલીસની સાથે એટીએસ અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓ સંભાળે છે.

"બિહાર સરકારના પ્રધાન તરીકે, હું બોધગયામાં બેઠો છું. હું અધિકારીઓને સૂચનાઓ પણ આપી રહ્યો છું. મને ખાતરી છે કે સુરક્ષામાં કોઈ ક્ષતિ નહીં થાય. ડરવાની કોઈ વાત નથી." - કુમાર સર્વજીત, કૃષિ પ્રધાન, બિહાર