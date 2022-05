ઉત્તરકાશી: ગુરુવારે મોડી સાંજે યમુનોત્રી પદયાત્રાના માર્ગ પર વધુ બે તીર્થયાત્રીઓના મોત થયા ( Chardham Yatra 2022) છે. બિહારના રહેવાસી એક મુસાફરનું પદયાત્રી માર્ગ પર લપસી (Death toll in Chardham Yatra) જવાથી મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે ગુજરાતના રહેવાસી સાથે મુસાફરનું હૃદય બંધ થવાથી મૃત્યુ થયું (two more pilgrims die on yamunotri dham yatra) હતું. આવી સ્થિતિમાં યમુનોત્રી ધામમાં આવેલા 13 મુસાફરોના મોત થયા છે, જેમાંથી 12 મુસાફરોના હાર્ટ એટેકના કારણે મોત થયા છે.

મૃત્યુ પામનાર યાત્રાળુઓની સંખ્યા: આ સાથે ચારધામ યાત્રામાં મૃત્યુ પામનાર યાત્રાળુઓની સંખ્યા વધીને 32 થઈ ગઈ છે. ધામોના દરવાજા ખુલ્યા બાદથી સ્થિતિ એવી છે કે યમુનોત્રી પગપાળા માર્ગ પર 13, કેદારનાથમાં 11, બદ્રીનાથમાં 5 અને ગંગોત્રીમાં 3 યાત્રાળુઓના મોત થયા છે. જણાવી દઈએ કે ગુરુવારે (12 મે) રાત્રે 8 વાગ્યે, યમુના સાથી મોતિહારી પૂર્વ ચંપારણ બિહારના રહેવાસી યમુના શાહનો પુત્ર રામબાબુ પ્રસાદ (65) યમુનોત્રી રાહદારી માર્ગ પર લપસી ગયો હતો, જેના કારણે તેને ઈજા થઈ હતી. ઘાયલ મુસાફરને જાનકી ચટ્ટી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો: તેમજ ગુરુવારે રાત્રે લગભગ 8.30 વાગ્યે, પ્રકાશ ચંદ (58) પુત્ર ચંદુલાલ ઠક્કર, રહેવાસી, ડીસ બનાસકાંડા, નોર્વેજીયન ગુજરાત, યમુનોત્રી ધામથી યાત્રા કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે રસ્તામાં તેમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી હતી. જે બાદ તેને જાનકી ચટ્ટી હોસ્પિટલમાં પણ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

સૌથી વધુ મોત યમુનોત્રી પદયાત્રામાં: મૃતકોમાં 30 વર્ષની વયજૂથનો સમાવેશ થાય છેઃ આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો 30થી 40 વર્ષની વયના 3 શ્રદ્ધાળુઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. એ જ રીતે 40 વર્ષથી વધુ અને 50 વર્ષથી વધુ વયના 4 યાત્રાળુઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. 50 થી 60 વર્ષની વયના 9 શ્રદ્ધાળુઓએ જીવ ગુમાવ્યા છે. જ્યારે 76 વર્ષ સુધીના 13 દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. સૌથી વધુ મોત યમુનોત્રી પદયાત્રી માર્ગ અને કેદારનાથમાં થયા છે.

યમુનોત્રી ધામમાં મૃતકોની વિગતો-અનુરુદ્ધ પ્રસાદ (ઉંમર 65 વર્ષ), ઉત્તર પ્રદેશ, કૈલાશ ચૌબીસા (ઉંમર 63 વર્ષ), રાજસ્થાન, સકૂન પરિકર (ઉંમર 64 વર્ષ), મધ્ય પ્રદેશ, રામ્યજ્ઞ તિવારી (ઉંમર 64 વર્ષ), ઉત્તર પ્રદેશ, સુનીતા ખાડીકર (ઉંમર 62 વર્ષ), મધ્યપ્રદેશ, જયેશ ભાઈ (ઉંમર 47 વર્ષ), ગુજરાત, દેવશ્રી કે જોશી (ઉંમર 38 વર્ષ), મહારાષ્ટ્ર, ઈશ્વર પ્રસાદ (ઉંમર 65 વર્ષ), મધ્યપ્રદેશ, જગદીશ (ઉંમર 65 વર્ષ), મુંબઈ, મહાદેવ વેંકેતા સુબ્રમણ્યમ (ઉંમર 40 વર્ષ), કર્ણાટક, સ્નેહલ સુરેશ (ઉંમર 60 વર્ષ), મહારાષ્ટ્ર, પ્રકાશચંદ (ઉંમર 58) પુત્ર ચંદુલાલ ઠક્કર, બનાસકાંડા, નોર્વે, ગુજરાત, રામબાબુ પ્રસાદ (ઉંમર 65) પુત્ર યમુના શાહ નિવાસી યમુના સાથી મોતિહારી પૂર્વ ચંપારણ બિહાર (પગ લપસી જવાથી મૃત્યુ)