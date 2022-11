નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (Central Bureau of Investigation) એ દિલ્હી લિકર કૌભાંડ કેસમાં (Delhi Liquor Scam Case) બે સરકારી કર્મચારીઓ સહિત સાત આરોપીઓ વિરુદ્ધ CBI કોર્ટમાં ચાર્જશીટ (filed a charge sheet in the CBI court) દાખલ કરી છે. જેમાં વિજય નાયર,અભિષેક બોઈનાપલ્લી,સમીર મહેન્દ્રુ,અરુણ રામચંદ્ર પિલ્લઈ,મુથુ ગૌતમ,એક્સાઈઝ વિભાગના ડેપ્યુટી કમિશનર કુલદીપ સિંહ અને એક્સાઈઝ વિભાગના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર નરેન્દ્ર સિંહના નામ સામેલ છે. મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે ચાર્જશીટમાં સિસોદિયાના નામની ન હોવાથી (Deputy CM Manish Sisodia's name is not there) ટ્વિટ કરીને તેમની પ્રતિક્રિયા આપી છે.

ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ફરિયાદ: CBIએ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 7, 7A અને 8 હેઠળ તેમજ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120B હેઠળ ગુનાહિત ષડયંત્ર માટે 10,000 થી વધુ પાનાની ચાર્જશીટ રજૂ કરી છે. વિશેષ ન્યાયાધીશ એમકે નાગપાલ આ કેસની સુનાવણી કરી રહ્યા છે. શુક્રવારે બપોરે 2 વાગ્યે શરૂ થયેલી સુનાવણીમાં કોર્ટે આ મામલાને 30 નવેમ્બર માટે સૂચિબદ્ધ કર્યો છે. કોર્ટ તે દિવસે ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લઈ શકે છે. આ પછી આરોપીઓ સામે આરોપ નક્કી પ્રક્રિયા શરૂ થશે.સીબીઆઈએ કોર્ટને જણાવ્યું કે અરુણ રામચંદ્ર પિલ્લઈ,વિજય નાયર,મારફત આરોપી જાહેર સેવકને આપવા માટે મહેન્દ્રુ પાસેથી અયોગ્ય નાણાંકીય લાભ મેળવતા હતા. અર્જુન પાંડેએ એકવાર નાયર વતી મહેન્દ્રુ પાસેથી લગભગ 2-4 કરોડ રૂપિયાની મોટી રોકડ રકમ લીધી હતી.

કેજરીવાલે કહ્યું 'ફેક કેસ': મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આ મામલે ટ્વિટ કરીને પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે CBIની ચાર્જશીટમાં મનીષ સિસોદિયાનું નામ નથી કારણ કે આ આખો મામલો નકલી છે. રેડમાં કંઈ મળ્યું ન હતું. 800 અધિકારીઓને 4 મહિનાથી તપાસમાં કંઈ મળ્યું નથી. મનીષે શિક્ષણ ક્રાંતિ દ્વારા દેશના કરોડો ગરીબ બાળકોને સારા ભવિષ્યની આશા આપી છે. માફ કરશો, આવા વ્યક્તિને ખોટા કેસમાં ફસાવીને બદનામ કરવાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું.AAPના રાજ્ય સંયોજક અને મંત્રી ગોપાલ રાયે જણાવ્યું હતું કે દારૂ કૌભાંડમાં સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટ એક વખત સાબિત કરે છે કે નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા પર લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપો બનાવટી છે. તેનો કોઈ આધાર નહોતો. રાયે કહ્યું કે CBI દ્વારા કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં આરોપી નંબર વન મનીષ સિસોદિયાનું નામ નથી. આનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે દારૂના કૌભાંડને લઈને તેમના પર જે પણ આક્ષેપો થયા છે તે બધા ભાજપના ઈશારે જ પાડવામાં આવ્યા છે.

CBIએ 19 ઓગસ્ટના રોજ દરોડા પાડ્યા: દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ કેસમાં, સીબીઆઈએ 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ વિજય નાયરના રૂપમાં પ્રથમ ધરપકડ કરી. વિજય નાયર એક એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને ઈવેન્ટ મીડિયા કંપનીના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ છે. EDએ તેના ઠેકાણા પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા. 19 ઓગસ્ટની સવારે, ગોવા, દમણ દીવ, હરિયાણા, દિલ્હી અને યુપી સહિત 7 રાજ્યોમાં 20 અન્ય સ્થળોએ, ઘણા નોકરિયાતો અને ઉદ્યોગપતિઓના સ્થાનો પર સીબીઆઈના દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં દિલ્હીના નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાના ઘરે પણ સીબીઆઈએ દરોડો પાડ્યો હતો.સીબીઆઈએ 17 ઓગસ્ટે સિસોદિયા સહિત 15 લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધી હતી. આ પછી સીબીઆઈએ 10 ઓક્ટોબરે આ કેસમાં અભિષેક બોઈનપલ્લીની ધરપકડ કરી હતી.