ઝારખંડ: દુમકા જિલ્લાના હંસદીહા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બધાઈત ગામ નજીક દુમકા-ગોડ્ડા જિલ્લાની સરહદ પર એક બસ સાથે ગેસ ટેન્કર અથડાયા બાદ ગેસ ટેન્કરમાં આગ લાગી(Bus and tanker collide in Dumka) હતી. જેની અડફેટે રોડની બાજુમાં પાર્ક કરેલી ત્રણ બસો આવી ગઈ (Fire broke out in three buses parked nearby) હતી. આ ચારેય વાહનોમાં આગ લાગી હતી.

આ અકસ્માતમાં ટેન્કરના ચાલકનું મોત થયું છે. ગેસ ટેન્કરના બળેલા કાટમાળમાંથી એક શબ મળી આવ્યો છે. શક્યતા છે કે તે ટેન્કરના ચાલકનો મૃતદેહ હોય. મૃતદેહ સંપૂર્ણપણે બળી ગયો હતો, જેના કારણે તેની ઓળખ કરવી મુશ્કેલ છે. આ સાથે ઘટનાસ્થળેથી થોડે દૂર બે કાચા મકાનો હતા, જેને પણ આંશિક નુકસાન થયું છે.- રવિશંકર શુક્લા, જિલ્લાના ડેપ્યુટી કમિશનર

ફાયર ફાયટર્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યાઃ આગને કાબૂમાં લેવા માટે બે ફાયર ટેન્ડર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે. ફાયર ફાઈટરોએ આગને કાબુમાં લીધી છે. ટેન્કરમાં આગ લાગ્યા બાદ વિસ્ફોટ એટલો જોરદાર હતો કે સ્થળને અડીને આવેલા વૃક્ષો પણ રોડ પર પડી ગયા હતા. અહીં આંશિક રીતે દાઝી ગયેલા બે ગ્રામજનોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.

બસ લાંબો સમય ઉભી રહીઃ મળતી માહિતી મુજબ બસ વાસુકી કંપનીની હતી. આ ત્રણેય બસો લાંબો સમય સુધી લાઇન હોટલની બાજુમાં ઉભી હતી અને તેમાં ગેસ ટેન્કર અથડાયું હતું. પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી પરંતુ આગની તીવ્રતા જોતા નજીક પહોંચી શકી ન હતી.