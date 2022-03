ન્યુઝ ડેસ્ક: ગયા અઠવાડિયે મોસ્કો દ્વારા યુક્રેન પર સંપૂર્ણ (Ukraine Russia invasion ) પાયે આક્રમણ શરૂ થયા પછી સંખ્યાબંધ વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ રશિયામાં તેમની કામગીરી સ્થગિત કરી (russia ukraine conflict 2022) રહી છે. ટેક કંપનીઓથી લઈને તેલ, ઓટોમોબાઈલ અને ક્લોથિંગ બ્રાન્ડ્સ સુધી - ક્રેમલિનને સમગ્ર સેક્ટરમાંથી બહિષ્કારનો સામનો કરવો (Brands that suspended Russia) પડ્યો છે કારણ કે વૈશ્વિક અપીલો છતાં તેનું આક્રમણ અવિરત ચાલુ છે.

Airbnb કંપનીએ યુક્રેનિયન શરણાર્થીઓને રહેવા માટે સ્વૈચ્છિક સેવા આપી

અમેરિકન વેકેશન રેન્ટલ કંપની તેની કામગીરી સ્થગિત કરવા માટે નવીનતમ બની છે. Airbnbના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર બ્રાયન ચેસ્કીએ થોડા દિવસો પહેલા કહ્યું હતું કે, યુક્રેન પર રશિયાના હુમલા અંગે "બધી વસ્તુઓ ટેબલ પર છે" તે પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 100,000 જેટલા યુક્રેનિયન શરણાર્થીઓને રહેવા માટે સ્વૈચ્છિક સેવા આપી છે અને સહયોગ માટે 14 સરકારો સુધી પહોંચી છે.

કેટલીક કંપનીઓની સૂચિ છે જે રશિયા પુશબેકનો ભાગ બની છે

Apple: અમેરિકન ટેક્નોલોજી જાયન્ટે રશિયન બજારોમાં તેના તમામ ઉત્પાદનોનું વેચાણ બંધ કરી દીધું છે અને કંપનીના પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે Apple Pay અને અન્ય સેવાઓ પણ મર્યાદિત કરવામાં આવી છે.

apple

Google: ગૂગલે તેના સમાચાર-સંબંધિત સુવિધાઓથી રશિયન રાજ્ય-ફંડેડ પ્રકાશક RT સાથે જોડાયેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સને અવરોધિત કરી છે, અને RT અને અન્ય રશિયન ચેનલોને જાહેરાતો માટે નાણાં મેળવવા પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

google

Exxon: તેલની અગ્રણી એક્ઝોનએ કહ્યું કે તે રશિયામાં કોઈપણ નવા વિકાસમાં રોકાણ કરશે નહીં અને સખાલિન-1 તેલ અને ગેસ સાહસમાંથી બહાર નીકળવા માટે પગલાં લઈ રહી છે.

Exxon

Mercedes-Benz: જર્મન કાર નિર્માતા કામાઝમાં તેનો 15% હિસ્સો શક્ય તેટલી ઝડપથી વેચવા માટે કાનૂની વિકલ્પો શોધી રહી છે.

Mercedes-Benz

Netflix: યુએસ સ્થિત સબસ્ક્રિપ્શન સ્ટ્રીમિંગ સેવાએ રશિયામાં તમામ નવા પ્રોજેક્ટને થોભાવી (netflix on russia ukraine war) દીધા છે. બીબીસીના અહેવાલ મુજબ, રશિયન ભાષાની સીરિઝ ઝાટોના નિર્માણ માટેનું શૂટિંગ પણ રોકી દેવામાં આવ્યું છે.

netflix

H and M: સ્વીડિશ કપડાની કંપની Hennes & Mauritz AB એ રશિયામાં અસ્થાયી રૂપે તમામ વેચાણને સ્થગિત કરી દીધું છે. “H and M ગ્રૂપ યુક્રેનમાં થયેલા દુ:ખદ ઘટનાક્રમ વિશે ખૂબ જ ચિંતિત છે અને પીડિત તમામ લોકોની સાથે છે. H and M ગ્રૂપે રશિયામાં તમામ વેચાણને અસ્થાયી રૂપે થોભાવવાનો નિર્ણય લીધો છે, ”કંપનીએ બુધવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

H and M

Canada Goose Holdings: કેનેડાની કપડાની કંપનીએ બુધવારે જાહેરાત કરી હતી કે, રશિયામાં તમામ જથ્થાબંધ અને ઈ-કોમર્સ વેચાણ સ્થગિત કરવામાં આવશે.

Canada Goose Holdings

Boeing: બોઇંગે રશિયન એરલાઇન્સ માટે જાળવણી અને તકનીકી સહાય સ્થગિત કરી છે.

boeing

Airbus: એરબસે સ્પેરપાર્ટસની ડિલિવરી અટકાવીને યુક્રેન પર રશિયાના હુમલાનો જવાબ આપ્યો છે.

airbus

Adidas: જર્મન સ્પોર્ટસવેર બ્રાન્ડ Adidas એ રશિયન ફૂટબોલ યુનિયન સાથેની તેની ભાગીદારી સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી છે. UEFA એ તેની સ્પર્ધાઓમાંથી તમામ રશિયન ફૂટબોલ ક્લબ પર પ્રતિબંધ મૂક્યા પછી આ આવ્યું છે.

adidas

કામગીરીને સ્થગિત કરવાથી દેશના અર્થતંત્રને વધુ નુકસાન

રશિયાની યુવા પેઢી ખાસ કરીને સામ્યવાદના પતન પછીથી ઘણી બધી વૈશ્વિક બ્રાન્ડ્સ સ્વીકારી છે અને કામગીરીને સ્થગિત કરવાથી દેશના અર્થતંત્રને વધુ નુકસાન થઈ શકે છે. મોસ્કો પહેલેથી જ પશ્ચિમી દેશો તરફથી સખત આર્થિક પ્રતિબંધોનો સામનો કરી રહ્યું છે. પ્રતિબંધોએ સેન્ટ્રલ બેંકને વ્યાજ દરોમાં વધારો કરવા અને મોસ્કો સ્ટોક એક્સચેન્જને રક્ષણના સાધન તરીકે બંધ કરવાની ફરજ પાડી છે.