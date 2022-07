પટનાઃ બિહારની રાજધાની પટનાના એરપોર્ટ પર દિલ્હી જતી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ નંબર 6e2126 માં બોમ્બ હોવાની માહિતી (Information of Bomb In Indigo Plane In Patna) મળી હતી. જે બાદ ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. બોમ્બની માહિતી મળ્યા બાદ બોમ્બ સ્ક્વોડ સ્ક્વોડે બોમ્બ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું અને 2 કલાકથી વધુ સમય સુધી તપાસ ચાલી હતી. જોકે સર્ચ ઓપરેશનમાં બોમ્બ ક્યાંય મળ્યો નહોતો (Bom Not Found In Indigo Plane At Patna Airport). જે બાદ એરપોર્ટ પ્રશાસને રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. વાસ્તવમાં, તે બોમ્બ હોવાની અફવા હતી, જે ફ્લાઇટમાં સવાર એક મુસાફરે જ ફેલાવી હતી.

પટના એરપોર્ટ પર ઈન્ડિગો એરક્રાફ્ટની કરવામા આવી તપાસ, નથી મળ્યો બોમ્બ

બોમ્બના અવાજથી એરપોર્ટ પર હોબાળો મચ્યો : મળતી માહિતી મુજબ પટનાનો રહેવાસી ગુરપ્રીત નામનો યુવક તેના માતા-પિતા સાથે દિલ્હી જઈ રહ્યો હતો. ફ્લાઈટમાં ચઢતાની સાથે જ તેણે બોમ્બ-બોમ્બના અવાજો કરવા માંડ્યા હતા. જે બાદ અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સીઆઈએસએફના જવાનોએ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગેવાની લીધી અને તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. જે બાદ બોમ્બ સ્ક્વોડ સ્ક્વોડે બોમ્બ સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું અને 2 કલાક સુધી સર્ચ ઓપરેશન ચાલ્યું પરંતુ ક્યાંય બોમ્બ મળ્યો ન હતો.

યુવકને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો : કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ગુરપ્રીતની માનસિક હાલત સારી નથી અને પ્લેનમાં બેસતાની સાથે જ તેણે બોમ્બ-બોમ્બનો અવાજ કર્યો. તેણે દાવો કર્યો હતો કે તેની બેગમાં બોમ્બ હતો, ત્યારબાદ તેની બેગની તપાસ કરવામાં આવી હતી પરંતુ બોમ્બ મળ્યો નહોતો. આ પછી પેસેન્જરને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ગુરપ્રીત સાથે તેના માતા-પિતા પણ હાજર હતા. તે જ સમયે, પટના ડીએમ ચંદ્રશેખર અને એસએસપી માનવજીત સિંહ ધિલ્લોન પણ તમામ ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી રહ્યા હતા. પટનાથી દિલ્હીની આ ફ્લાઈટ રાત્રે 8.45 વાગ્યે ઉપડવાની હતી, પરંતુ બોમ્બની જાણ થતાં તેને રોકી દેવામાં આવી હતી.

"એક વ્યક્તિએ પોતે કહ્યું કે તે બેગમાં બોમ્બ લઈને ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટથી દિલ્હી જઈ રહ્યો હતો. આ પછી સુરક્ષામાં તૈનાત CISF અધિકારીઓ એક્શનમાં આવી ગયા. તરત જ યુવકને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો. તેની સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ પટના એરપોર્ટ પર બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં છે અને તપાસ ચાલુ છે, એરપોર્ટની ચારે બાજુ તકેદારી વધારી દેવામાં આવી છે" - ડૉ. ચંદ્રશેખર, ડીએમ પટના

પટના એરપોર્ટ પર સતર્કતા વધી: એરપોર્ટ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તમામ મુસાફરોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી કંઈપણ શંકાસ્પદ મળ્યું નથી, પરંતુ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ફ્લાઈટ કેન્સલ કરવામાં આવી છે. પટના એરપોર્ટ પર સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડે ઈન્ડિગો ફ્લાઈટની તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસમાં ડોગ સ્કવોડની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. એરપોર્ટની આસપાસ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ ગઈકાલે રદ્દ થયેલી ફ્લાઈટ આજે એટલે કે શુક્રવારે રવાના થશે.