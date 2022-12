રાયપુર: ભૂપેશ બઘેલ કેબિનેટની બેઠકમાં (bhupesh cabinet meeting raipur) જૂની પેન્શન યોજનાને લઈને મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો (old pension scheme) છે. આ હેઠળ, સરકારી કર્મચારીઓને 1 એપ્રિલ, 2022 થી છત્તીસગઢ જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડના સભ્ય તરીકે ગણવામાં આવશે. કર્મચારીનું યોગદાન NPS ખાતામાં નિમણૂકની તારીખથી 1 નવેમ્બર 2004ના રોજ અથવા તે પછી 31 માર્ચ 2022 સુધી જમા કરવામાં આવ્યું (Bhupesh cabinet last meeting of year) હતું અને તેના પર મળેલું ડિવિડન્ડ NPS નિયમો હેઠળ સરકારી કર્મચારીને ચૂકવવાપાત્ર (bhupesh cabinet meeting) રહેશે.

જૂની પેન્શન યોજના અંગે મહત્વનો નિર્ણય: રાજ્ય સરકારનું યોગદાન અને તેના પર મળેલું ડિવિડન્ડ જમા કરાવ્યા પછી જ કર્મચારીઓ જૂના પેન્શન માટે પાત્ર (bhupesh cabinet meeting important decision) બનશે. આ માટે સરકારી કર્મચારીઓએ નોટરાઇઝ્ડ એફિડેવિટમાં NPS હેઠળ ચાલુ રાખવા અથવા જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ મેળવવાનો વિકલ્પ આપવો પડશે. આ વિકલ્પ અંતિમ અને ઉલટાવી શકાય તેવું હશે. સરકારી કર્મચારી દ્વારા જૂની પેન્શન યોજના (old pension scheme) પસંદ કરવા પર, 1 નવેમ્બર, 2004 થી 31 માર્ચ, 2022 સુધી NPS ખાતામાં સરકાર દ્વારા જમા કરવામાં આવેલ યોગદાન અને તેના પર મળેલ ડિવિડન્ડ જમા કરાવવાનું (old pension scheme) રહેશે. સરકારના ખાતામાં. 1 એપ્રિલ, 2022ના રોજ અને તે પછી નિયુક્ત રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ ફરજીયાતપણે જૂની પેન્શન યોજનાના સભ્ય બનશે.

શિક્ષણ ક્ષેત્રે નિર્ણય: શાળાના મકાનોના સમારકામ માટે ખાસ યોજના શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. આ યોજનામાં શાળાઓના સમારકામમાં કુલ 780 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવશે.

ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ ફી પુનઃ સુનિશ્ચિત: નવા રાયપુર અટલ નગરમાં રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફી સેક્ટરની અંદર વિસ્તારની શ્રેણીના આધારે પ્લોટના લીઝ પ્રીમિયમના નિર્ધારણ માટે પુનઃનિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી. જે અંતર્ગત 50 એકરથી વધુના પ્લોટ વિસ્તાર માટે હાલની ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફી રૂ.500 પ્રતિ ચોરસ મીટરથી ઘટાડીને રૂ.100 પ્રતિ ચોરસ મીટર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો.

મુખ્ય મંત્રી વૃક્ષ સંપદા યોજના શરૂ કરવાનો નિર્ણય: વાણિજ્યિક વૃક્ષારોપણ દ્વારા પર્યાવરણમાં સુધારો કરવા અને ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરવાનો મહત્વનો નિર્ણય લેતા રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી વૃક્ષ સંપદા યોજના શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. આ યોજના હેઠળ પ્રતિવર્ષ 36 હજાર એકરના દરે 5 વર્ષમાં એક લાખ 80 હજાર એકરમાં ક્લોનલ યુકેલિપ્ટસ, ટીશ્યુ કલ્ચર સાગ અને વાંસ, મિલિયા ડુબિયા અને અન્ય આર્થિક રીતે ફાયદાકારક પ્રજાતિઓના 15 કરોડ છોડ રોપવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. સરકારી, અર્ધ-સરકારી, સરકારની સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ, ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, ખાનગી ટ્રસ્ટો, બિન સરકારી સંસ્થાઓ, પંચાયતો અને લીઝ જમીન ધારકો જેઓ તેમની જમીનમાં વાવેતર કરવા માંગતા હોય તેઓ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે.

મિલેટ્સ મિશન પ્રોગ્રામ પર ચર્ચા: રાજ્યમાં મિલેટ્સ મિશન પ્રોગ્રામના અમલીકરણ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રાજ્યમાં બાજરીના ઉત્પાદન અને તેના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા કૃષિ, વન, સહકાર, પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ, શાળા શિક્ષણ, અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ વિકાસ, અન્ન, મહિલા અને બાળ વિકાસ, ગ્રામોદ્યોગ, સંસ્કૃતિ, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ, પ્રવાસન, જનસંપર્ક. ગૃહ અને જેલ વિભાગ, વાણિજ્ય વેરો અને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત રીતે હાથ ધરાશે.

ભૂપેશ કેબિનેટની બેઠકમાં આ મુદ્દાઓ પર ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા.