નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે એર ઈન્ડિયાની ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયાને રદ્દ (delhi high court on Air India disinvestment)કરવાની બીજેપી સાંસદ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીની અરજી પર પોતાનો આદેશ અનામત રાખ્યો છે. 6 જાન્યુઆરીએ આદેશ પસાર કરવામાં આવશે..

સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો

સુબ્રમણ્યમ સ્વામીનું કહેવું છે કે તેઓ એર ઈન્ડિયાની ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ (Air India sale)પ્રક્રિયાની વિરુદ્ધ નથી. તેણે કોર્ટને કહ્યું હું ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટની તરફેણમાં છું. હું હંમેશા ઓપન માર્કેટના વિચારમાં વિશ્વાસ રાખું છું. બીજેપી નેતા સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ (BJP leader Subramaniam Swamy)એર ઈન્ડિયાની(Air India) ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયાને રદ્દ કરવાની અને સત્તાવાળાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી મંજૂરી પર રોક( Subramaniam Swamy knocked on the door of the court)લગાવવાની વિનંતી સાથે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો છે.

પરવાનગીને બાજુ પર રાખવા વિનંતી કરી

રાજ્યસભાના સભ્ય સ્વામીએ વર્તમાન એર ઈન્ડિયા ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ (Air India disinvestment process)પ્રક્રિયાના સંબંધમાં સત્તાવાળાઓ દ્વારા લેવામાં આવેલી કોઈપણ વધુ કાર્યવાહી અથવા નિર્ણય અથવા મંજૂરી અથવા પરવાનગીને બાજુ પર રાખવા વિનંતી કરી છે. સ્વામીએ એડવોકેટ સત્ય સાબરવાલ મારફત દાખલ કરેલી અરજીમાં અધિકારીઓની ભૂમિકા અને કાર્યપદ્ધતિ અંગે સીબીઆઈ તપાસ અને કોર્ટ સમક્ષ તેનો વિગતવાર અહેવાલ રજૂ કરવાની પણ વિનંતી કરી છે.

ગ્રાઉન્ડ હેન્ડલિંગ' કંપની

ગયા વર્ષે ઑક્ટોબરમાં, કેન્દ્ર સરકારે ટાટા સન્સ કંપની દ્વારા એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસમાં 100 ટકા હિસ્સા માટે તેમજ 'ગ્રાઉન્ડ હેન્ડલિંગ' કંપની AISATSમાં 50 ટકા હિસ્સા માટે ઓફર કરેલી સૌથી વધુ બિડ સ્વીકારી હતી.

