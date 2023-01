નવી દિલ્હી: ટાટા ગ્રૂપની માલિકીની એર ઈન્ડિયાના CEO કેમ્પબેલ વિલ્સને શનિવારે કેબિન ક્રૂ અને પાયલોટને 26 નવેમ્બરની ઘટનાને ગ્રાઉન્ડેડ કરી હતી. જેમાં નશાની હાલતમાં એક વ્યક્તિએ ન્યુયોર્ક-દિલ્હી ફ્લાઇટમાં એર ઈન્ડિયાના (air india new york to delhi flight) બિઝનેસ ક્લાસમાં એક મહિલા સહ-યાત્રી પર પેશાબ કર્યો (Air India pee incident) હતો. આ ઘટનાને સંભાળવા બદલ એરલાઇનની ભારે ટીકા થઈ છે. આ ઘટના માટે માફી (air india ceo apologises) માગતા વિલ્સને કહ્યું કે, એરલાઈન્સ ફ્લાઈટ્સ પર આલ્કોહોલ પીરસવાની નીતિની સમીક્ષા કરી રહી છે.

એર ઈન્ડિયાના CEOનું નિવેદન: એર ઈન્ડિયાના CEOએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, એરલાઈન આ મુદ્દાને વધુ સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકી હોત. તેમણે અનિયંત્રિત વર્તનની મજબૂત રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ અને આવી ઘટનાઓની જાણ કરવાની સિસ્ટમનું પણ વચન આપ્યું હતું. વિસને સ્ટાફને સલાહ આપી કે સમાધાન સુધી પહોંચી ગયા વગર તમામ ઘટનાઓની (air india ceo apologises for urinating incidence) જાણ કરો. 26 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ ન્યૂ યોર્ક અને દિલ્હી વચ્ચે ઓપરેટ થતા AI-102ના ઓનબોર્ડ ઘટનાના કિસ્સામાં, ચાર કેબિન ક્રૂ અને એક પાઇલટને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે અને તપાસ બાકી છે. આ ઉપરાંત અન્ય સ્ટાફ દ્વારા ક્ષતિઓ હતી કે કેમ તે અંગેની આંતરિક તપાસ ચાલુ છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.

વ્યાપક શિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો: એરલાઇન ફ્લાઇટમાં આલ્કોહોલની સેવા, ઘટનાનું સંચાલન, બોર્ડ પર ફરિયાદ નોંધણી અને ફરિયાદનું સંચાલન સહિતના પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એર ઈન્ડિયાએ ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને કેવી રીતે સંબોધવામાં આવશે તે ભૌતિક રીતે મજબૂત કરવા અને સુધારવાના હેતુથી ઘટનાઓ અને અનિયંત્રિત મુસાફરોને નિયંત્રિત કરવા અંગેના ક્રૂની જાગરૂકતા અને નીતિઓનું પાલન કરવા માટે એક વ્યાપક શિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે. એરલાઇન ડીજીસીએ દ્વારા નિર્ધારિત 'આંતરિક સમિતિ'ની મીટિંગ ફ્રિક્વન્સીની સમીક્ષા કરી રહી છે, જે ઘટનાઓના મૂલ્યાંકન સાથે કામ કરે છે, જેથી કેસોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે અને વધુ સમયસર નિર્ણયો લેવામાં આવે.

IPads તૈનાત કરવાની પ્રક્રિયા શરુ: આ ઉપરાંત તેની લેગસી ઘટના રિપોર્ટિંગ પ્રક્રિયાઓની મજબૂતાઈમાં સુધારો કરવા માટે પણ વિચારણા થઈ છે, જે હાલમાં કાગળ આધારિત અને મેન્યુઅલ છે. એર ઈન્ડિયાએ ડિસેમ્બર 2022માં ઈરાદા પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જેથી તેઓ ઘટના વ્યવસ્થાપન સોફ્ટવેરના માર્કેટ-અગ્રણી પ્રદાતા કોરુસન માટે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કરી શકે. આ અત્યાધુનિક સૉફ્ટવેર ઉપરાંત, એરલાઇન પાઇલોટ્સ અને વરિષ્ઠ કેબિન ક્રૂને iPads તૈનાત કરવાની પ્રક્રિયામાં (The process of deploying iPads in air India) પણ છે. જ્યારે એકસાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે, ત્યારે ક્રૂ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે સફર અને ઘટનાના અહેવાલો દાખલ કરી શકશે, જે પછી જરૂરીયાત મુજબ રેગ્યુલેટર સહિત સંબંધિત પક્ષોને ઝડપથી અને આપમેળે રૂટ કરવામાં આવે છે.

ફ્લાઇટનું ભાડું પરત કરવામાં આવ્યું: ગુનેગારને એર ઈન્ડિયા પર 30 દિવસ માટે ઉડાન ભરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો, તેની આંતરિક સમિતિનો રિપોર્ટ બાકી હતો. જ્યારે દિલ્હીના પાલમ પોલીસ સ્ટેશને કેસ નોંધ્યો છે, પીડિત મુસાફરને ફ્લાઇટનું ભાડું પરત કરવામાં આવ્યું છે. શનિવારે, એર ઈન્ડિયાના સીઈઓ કેમ્પબેલ વિલ્સન સીઇઓએ (Air India CEO Campbell Wilson) જણાવ્યું હતું કે 27 નવેમ્બરના રોજ ફરિયાદ મળ્યા પછી, એર ઇન્ડિયાએ "રસીદ સ્વીકારી અને 30 નવેમ્બરના રોજ અસરગ્રસ્ત પેસેન્જરના પરિવાર સાથે પત્રવ્યવહાર કરવાનું શરૂ કર્યું; 2 ડિસેમ્બરે ટિકિટનું રિફંડ શરૂ કર્યું, જેમાં ભંડોળની પ્રાપ્તિ સાથે પીડિતાના પરિવારે 16 ડિસેમ્બરે અને DGCA-નિર્ધારિત 'આંતરિક સમિતિ'ની શરૂઆત કરી, જે ઘટનાઓનું મૂલ્યાંકન કરવાનું કામ કરે છે અને જેમાં નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ, મુસાફરોના સંગઠનના પ્રતિનિધિ અને અન્ય ભારતીય વાણિજ્યિક એરલાઇનના પ્રતિનિધિનો સમાવેશ થાય છે.

ચાર બેઠકો બોલાવી: આ ફાઇલ 20 ડિસેમ્બરના રોજ સમિતિને પસાર કરવામાં આવી હતી અને તે જ તારીખે 30 દિવસનો વચગાળાનો પ્રવાસ પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત, એર ઈન્ડિયાએ 20, 21, 26 અને 30 ડિસેમ્બરના રોજ વરિષ્ઠ એરલાઈન સ્ટાફ, પીડિતા અને તેના પરિવાર વચ્ચે લેવામાં આવી રહેલા પગલાં અને તેની પ્રગતિ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ચાર બેઠકો બોલાવી હતી. જેમાં તેમણે કહ્યું કે, "જ્યારે પીડિતાના પરિવારે 26 ડિસેમ્બરના રોજ મીટિંગ દરમિયાન એર ઈન્ડિયાને પોલીસ રિપોર્ટ કરવાની વિનંતી કરી, ત્યારે તેણે 28 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ આમ કર્યું.