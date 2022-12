તિરુવનંતપુરમ: કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં એક 50 વર્ષીય વ્યક્તિએ ગુરુવારે દિવસના પ્રકાશમાં તેના લિવ-ઇન પાર્ટનરની હત્યા કરી (man hacked his live in partner to death)નાખી. ઘટના બાદ પેરુરકાડા પોલીસે તેની ધરપકડ કરી(Police arrested the accused) હતી.આ ઘટના તિરુવનંતપુરમના પેરૂરકાડામાં સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ બની(man hacked his live in partner to death) હતી. પીડિતાની ઓળખ સિંધુ તરીકે થઈ છે, જે નન્નીયોડુની વતની છે. તેના લિવ-ઈન પાર્ટનરની ઓળખ પઠાણાપુરમના રાજેશ તરીકે થઈ હતી.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર તેણે અંગત બદલો લેવા માટે પોતાની સિંધુની હત્યા કરી (man hacked his live in partner to death)હતી. તેઓ છેલ્લા 12 વર્ષથી સાથે રહેતા હતા. અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે તેમની વચ્ચે તણાવપૂર્ણ સંબંધો હતા અને તેમની વચ્ચે ગંભીર દલીલ થઈ હતી, જેના પગલે તેણી એક મહિના સુધી દૂર રહી (Police arrested the accused)હતી.

અધિકારીએ જણાવ્યું કે 'કેરળમાં વધુ એક ગુનામાં તિરુવનંતપુરમના વઝાયલામાં એક 50 વર્ષીય મહિલાને તેના 46 વર્ષીય પ્રેમીએ રસ્તાની વચ્ચે હત્યા કરી (man hacked his live in partner to death)હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે કિલીમનૂર ખાતે જ્યુસની દુકાન ચલાવતો આરોપી રાજેશ અને નંદિયોદની રહેવાસી પીડિતા સિંધુ વચ્ચે 12 વર્ષથી સંબંધ હતા. પેરુરકાડા સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર, સૈજુનાથ વીએ જણાવ્યું હતું કે દંપતી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં હતા પરંતુ છેલ્લા એક મહિનાથી અલગ રહેતા હતા. જ્યારે રાજેશને શંકા હતી કે સિંધુ તેનાથી દૂર જઈ રહી છે કારણ કે તેણીને તેના જીવનમાં પાછી લાવવાના તેના પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે તેણે તેને ખતમ કરવાનો નિર્ણય(man hacked his live in partner to death) કર્યો'

સાક્ષીએ પોલીસને જણાવ્યું છે કે રાજેશ રસ્તા પર સિંધુની પાછળ ગયો અને તેણીની ગરદન પર ત્રણ વાર હુમલો (man hacked his live in partner to death)કર્યો. ત્યારપછી તેણીને મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી જ્યાં તેણીએ તેણીની ઈજાઓથી દમ તોડી દીધો હતો. આરોપી રાજેશને પેરુરકાડા પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધો(Police arrested the accused) છે. ઇન્સ્પેક્ટરે કહ્યું કે રાજેશે ગુનો કબૂલી લીધો (Police arrested the accused)છે.

મળેલી માહિતી અનુસાર બન્ને વચ્ચે ઝગડાનું મુખ્ય કારણ કથિત રીતે નાણાકીય વ્યવહારો અંગે હતી. તેણીને કામ પર જવાની સાથે કથિત રીતે સમસ્યા પણ હતી. રાજેશ ગુરુવારે આ મુદ્દાને ઉકેલવાના પ્રયાસમાં સિંધીને મળ્યો હતો, પરંતુ વાતચીતનો અંત આવ્યો હતો અને રસ્તામાં અન્ય લોકોની હાજરીમાં ધોળા દિવસે હત્યા કરી નાખી(man hacked his live in partner to death) હતી.