બેતિયાઃ જો વ્યક્તિ કંઈક કરવા માટે મક્કમ હોય, તો કંઈપણ અશક્ય નથી. બેતિયાની ચાંદ તારાએ તેની હિંમત અને અભ્યાસના જુસ્સાની સામે દરેક સમસ્યાને પરાસ્ત કરી છે અને જમીન પર ઉચ્ચ આત્માઓની ઉડાન ભરી છે. ચાંદ તારા (Divyang Girl Chand Tara From Bettiah ), બંને પગથી દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીની હોવા છતા વર્ષોથી રઝળતા જ રસ્તો પસાર કરી શાળાએ જાય છે. તેની ભણવાની ઈચ્છા સામે દિવ્યાંગતાનો પરાજય થયો છે. ચાંદ તારા દરરોજ દોઢ કિલોમીટરનું અંતર કાપીને પોતાને જમીન પર ખેંચીને શાળાએ પહોંચે છે.

ચાંદ તારા વાંચવા માંગે છેઃ આ તસવીર મજોલિયા બ્લોકના હરપુર ગઢવા પંચાયત (Divyang Girl From Harpur Garhwa Panchayat)ના વોર્ડ નંબર 13ની છે. અલગ-અલગ-દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થી સરકારી પ્રાથમિક શાળા, ગઢવા કન્યા ઉર્દૂ વિદ્યાલય, હરપુર ગઢવાના પાંચમા વર્ગમાં અભ્યાસ કરે છે. સીમા પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરીને શિક્ષિકા બનવા માંગે છે જેથી કરીને તે અન્ય બાળકોને ભણાવી શકે. તેમજ આ માસુમ શાળાએ જઈ શકે તે માટે સરકાર પાસે ટ્રાઈસાઈકલ માંગી રહી છે.

"મારું નામ ચાંદ તારા છે. હું દૂરથી પગ ખેંચીને શાળાએ આવું છું. મને સાયકલ આપો, મારા પગ ફીટ કરાવો." - ચાંદ તારા, દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીની

ચાંદ તારા (Struggle Of Chand Tara To Go To School) ના પિતા નથી. તેમનું નિધન થયું છે. માતા તેની સંભાળ રાખે છે. ચાંદ તારાને પાંચ બહેનો અને ચાર ભાઈઓ છે, પરંતુ ભાઈઓએ પણ તેનાથી મોં ફેરવી લીધું છે. છતા લગભગ 15 વર્ષની ચાંદ તારાનો ઉત્સાહ વધારે છે. જેમ નામ છે, તેમ તેની વિચારસરણી પણ છે. વાંચનનો શોખ અને કંઈક બનવાનો જુસ્સો છે. તેથી જ વર્ષોથી તે જમીન પર દોઢ કિલોમીટર દૂર શાળાએ જાય છે. તેને આજદિન સુધી ટ્રાઇસિકલ પણ મળી નથી. એટલું જ નહીં, તેને રેશનકાર્ડ પણ મળ્યું નથી. આજ સુધી આ લાચાર, વિદ્યાર્થીનીની કોઈએ કાળજી લીધી નથી.

"સાયકલ માટે 3 વખત લખ્યું પણ આ છોકરીને આજ સુધી કશું મળ્યું નથી. ભણવું ખૂબ જ અઘરું છે. માસ્તર બનવા માંગે છે. ટ્રાઇસિકલના અભાવે તે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે. દરરોજ પગ ખેંચીને શાળાએ જાય છે. બે વાર અરજી કર્યા પછી પણ કંઈ નથી થયું."- તબરેઝ આલમ, વોર્ડ સભ્ય

"બંને પગ નથી. ખૂબ દૂર શાળાએ જાય છે. થોડી મદદ મેળવો. મારી દીકરી આગળ ભણવા માંગે છે." - ઈશબુન નેશા, ચાંદ તારાની માતા

